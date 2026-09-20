20 de septiembre de 2026 Inicio
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Para qué sirve el truco de poner una cuchara de madera encima de la olla mientras cocinas

El método de colocar un utensilio sobre la cacerola mientras cocinas se volvió viral. Descubrí para qué sirve y por qué puede ayudar a controlar la formación de espuma.

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El truco de la cuchara de madera sobre la olla para controlar la espuma. 
El truco de la cuchara de madera sobre la olla para controlar la espuma. 

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  • Para qué sirve colocar una cuchara de madera sobre la olla.
  • Cómo funciona este truco de cocina.
  • En qué alimentos puede resultar útil.
  • Por qué no evita que el agua hierva.

Hay una técnica casera que suele utilizarse al cocinar alimentos que generan abundante espuma, como pastas, leche y otras preparaciones con almidón o proteínas. Para qué sirve el truco de poner una cuchara de madera encima de la olla mientras cocinas.

Se trata de un método que se volvió viral en redes sociales y que busca reducir el riesgo de que la espumilla suba y termine desbordando la olla. La explicación está relacionada con las propiedades de la leña y con la forma en que el utensilio interrumpe las burbujas que se forman en la superficie, aunque su efecto no es infalible.

De todas formas, es importante saber que es clave no dejar una olla hirviendo sin supervisión, especialmente cuando se trata de alimentos que generan mucha espuma. Controlar la temperatura y retirar la olla del fuego cuando sea necesario sigue siendo la forma más directa de evitar derrames.

Cómo es el truco de la cuchara de madera mientras cocinás

El método consiste en colocar una cuchara de madera de manera horizontal sobre la parte superior de la olla, de modo que atraviese el recipiente.

La cuchara funciona como una barrera sobre la superficie de la olla y puede ayudar a interrumpir la formación de las burbujas que generan la espuma. Sin embargo, no se trata de un método infalible: si el fuego está demasiado alto, el líquido puede continuar subiendo y terminar derramándose.

Durante la cocción, el calor hace que el agua alcance el punto de ebullición y forme capa espumosa. En determinadas preparaciones, componentes como el almidón o las proteínas favorecen la formación de efervescencia. La superficie y las características del tronco pueden ayudar a romper o desestabilizar las burbujas que llegan hasta la cuchara. De esta manera, el truco puede retrasar el momento en que la formación espumosa alcanza el borde.

De todos modos, la temperatura es fundamental. Con una hornalla demasiado fuerte, la cantidad de espuma puede superar el efecto de la cuchara y provocar igualmente un derrame.

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