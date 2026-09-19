De cuánto es el aumento confirmado para los jubilados de ANSES en octubre 2026

- Los jubilados de ANSES recibirán un nuevo aumento en octubre de 2026.
- La actualización de los haberes estará vinculada a la inflación de agosto.
- El bono de $70.000 todavía no fue confirmado para octubre.
- ANSES deberá publicar los montos definitivos y el calendario de pagos.
Los haberes previsionales tendrán una nueva actualización en octubre 2026- los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recibirán un nuevo aumento en octubre de 2026, ¿de cuanto es el aumento confirmado?
El incremento será del 1,7%, en línea con la inflación registrada en agosto, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). De esta manera, los titulares de jubilaciones y pensiones tendrán una actualización en sus haberes a partir del próximo mes. Sin embargo, todavía resta conocer los montos definitivos que establecerá oficialmente ANSES.
Los valores son aproximados y se calculan sobre los haberes vigentes durante septiembre. Los montos finales quedarán sujetos a la confirmación oficial de la entidad previsional.
Qué monto cobran los jubilados de ANSES en octubre 2026
La actualización de las jubilaciones y pensiones se determina a partir de la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), correspondiente a dos meses antes. Con el aumento estimado del 1,7%, los haberes previsionales quedarían de la siguiente manera:
- Jubilación mínima: $435.919,96.
- Jubilación máxima: $2.933.328,56.
Qué sucederá con el bono para jubilados de ANSES en octubre 2026
Durante septiembre, el Gobierno otorgó un bono extraordinario de hasta $70.000 para jubilados y pensionados que perciben los haberes más bajos. El refuerzo está destinado a quienes cobran la jubilación mínima y a otros beneficiarios que cumplen con los requisitos establecidos. Por el momento, no se confirmó su continuidad durante octubre de 2026.
En caso de que el Gobierno mantenga el refuerzo en $70.000, quienes perciban una jubilación mínima podrían cobrar un total de $505.919,96, entre el haber previsional y el bono. Este importe es una estimación y no constituye un monto oficial confirmado para octubre.