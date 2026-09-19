19 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

De cuánto es el aumento confirmado para los jubilados de ANSES en octubre 2026

El incremento del mes que viene sería del 1,7%: cuánto cobrarían quienes perciben la mínima y qué pasará con el bono de $70.000.

Por
Los jubilados de ANSES recibirán una actualización de sus haberes en octubre de 2026.

Los jubilados de ANSES recibirán una actualización de sus haberes en octubre de 2026.

  • Los jubilados de ANSES recibirán un nuevo aumento en octubre de 2026.
  • La actualización de los haberes estará vinculada a la inflación de agosto.
  • El bono de $70.000 todavía no fue confirmado para octubre.
  • ANSES deberá publicar los montos definitivos y el calendario de pagos.

Los haberes previsionales tendrán una nueva actualización en octubre 2026- los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recibirán un nuevo aumento en octubre de 2026, ¿de cuanto es el aumento confirmado?

Preocupación por el futuro de las jubilaciones. 
Te puede interesar:

Más monotributistas y menos empleados: alerta por el futuro de las jubilaciones en Argentina

El incremento será del 1,7%, en línea con la inflación registrada en agosto, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). De esta manera, los titulares de jubilaciones y pensiones tendrán una actualización en sus haberes a partir del próximo mes. Sin embargo, todavía resta conocer los montos definitivos que establecerá oficialmente ANSES.

Los valores son aproximados y se calculan sobre los haberes vigentes durante septiembre. Los montos finales quedarán sujetos a la confirmación oficial de la entidad previsional.

Qué monto cobran los jubilados de ANSES en octubre 2026

La actualización de las jubilaciones y pensiones se determina a partir de la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), correspondiente a dos meses antes. Con el aumento estimado del 1,7%, los haberes previsionales quedarían de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $435.919,96.
  • Jubilación máxima: $2.933.328,56.

Qué sucederá con el bono para jubilados de ANSES en octubre 2026

Durante septiembre, el Gobierno otorgó un bono extraordinario de hasta $70.000 para jubilados y pensionados que perciben los haberes más bajos. El refuerzo está destinado a quienes cobran la jubilación mínima y a otros beneficiarios que cumplen con los requisitos establecidos. Por el momento, no se confirmó su continuidad durante octubre de 2026.

En caso de que el Gobierno mantenga el refuerzo en $70.000, quienes perciban una jubilación mínima podrían cobrar un total de $505.919,96, entre el haber previsional y el bono. Este importe es una estimación y no constituye un monto oficial confirmado para octubre.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El organismo comunicó quiénes son los beneficiarios que cobrarán en las sucursales bancarias.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este viernes 18 de septiembre

El Gobierno cambió el sistema de control de la AUH. 

El Gobierno automatiza el pago de las retenciones de la AUH: qué requisitos hay que cumplir para cobrar el 100%

La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Progresar, este jueves 17 de septiembre

El organismo detalló cómo será el calendario de pagos este miércoles.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Prenatal, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Progresar, este miércoles 16 de septiembre

ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Prenatal, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Progresar, este martes 15 de septiembre

Conocé cuales son todos los trámites de ANSES que se pueden hacer de manera online.

Uno por uno: estos son todos los trámites de ANSES que se pueden gestionar online

Rating Cero

Eugenio Zanetti murió a los 79 años.

Luto en el cine: murió Eugenio Zanetti, artista argentino ganador de un premio Oscar

Así fue la increíble transformación de Oprah Winfrey a sus 72 años.

A sus 72 años: así fue la increíble transformación de Oprah Winfrey

Isabel Macedo mostró un rincón de su hogar mientras compartía un momento de cocina junto a su hija Julia.

Minimalista y de última generación: así es la cocina de Isabel Macedo

Fran Drescher recordó uno de los looks más emblemáticos de la recordada sitcom de los años 90. 

Este es el look de Fran Drescher que rememoró a La Niñera en un día especial

Griselda Siciliani fue relacionada con el cantante de No Te Va Gustar

Griselda Siciliani fue relacionada con el cantante de No Te Va Gustar

play

Mirtha Legrand volvió a ser internada: qué dice el parte médico

últimas noticias

Hay incertidumbre por la salud de la conductora de El Trece.

Mirtha Legrand y una nueva alerta por su salud: qué es una neumopatía y cuáles son las señales de alerta

Hace 5 minutos
Argentina juega contra Turquía.

Copa Davis: Argentina va por un lugar en las Qualifiers 2027 ante Turquía

Hace 8 minutos
Preocupación por el futuro de las jubilaciones. 

Más monotributistas y menos empleados: alerta por el futuro de las jubilaciones en Argentina

Hace 23 minutos
Las imágenes se compartieron en redes sociales. 

Alerta en un aeropuerto de Arabia Saudita: se escucharon fuertes explosiones

Hace 1 hora
La Marcha de la Bronca será esta tarde.

Marcha de la Bronca contra el Gobierno: organizaciones y sindicatos confluirán en Congreso

Hace 1 hora