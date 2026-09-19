De cuánto es el aumento confirmado para los jubilados de ANSES en octubre 2026 El incremento del mes que viene sería del 1,7%: cuánto cobrarían quienes perciben la mínima y qué pasará con el bono de $70.000. Por Agregar C5N en









Los jubilados de ANSES recibirán una actualización de sus haberes en octubre de 2026.

Los jubilados de ANSES recibirán un nuevo aumento en octubre de 2026.

La actualización de los haberes estará vinculada a la inflación de agosto.

El bono de $70.000 todavía no fue confirmado para octubre.

ANSES deberá publicar los montos definitivos y el calendario de pagos. Los haberes previsionales tendrán una nueva actualización en octubre 2026- los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recibirán un nuevo aumento en octubre de 2026, ¿de cuanto es el aumento confirmado?

El incremento será del 1,7%, en línea con la inflación registrada en agosto, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). De esta manera, los titulares de jubilaciones y pensiones tendrán una actualización en sus haberes a partir del próximo mes. Sin embargo, todavía resta conocer los montos definitivos que establecerá oficialmente ANSES.

Los valores son aproximados y se calculan sobre los haberes vigentes durante septiembre. Los montos finales quedarán sujetos a la confirmación oficial de la entidad previsional.

Qué monto cobran los jubilados de ANSES en octubre 2026 La actualización de las jubilaciones y pensiones se determina a partir de la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), correspondiente a dos meses antes. Con el aumento estimado del 1,7%, los haberes previsionales quedarían de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $435.919,96.

Jubilación máxima: $2.933.328,56. Qué sucederá con el bono para jubilados de ANSES en octubre 2026 Durante septiembre, el Gobierno otorgó un bono extraordinario de hasta $70.000 para jubilados y pensionados que perciben los haberes más bajos. El refuerzo está destinado a quienes cobran la jubilación mínima y a otros beneficiarios que cumplen con los requisitos establecidos. Por el momento, no se confirmó su continuidad durante octubre de 2026.

En caso de que el Gobierno mantenga el refuerzo en $70.000, quienes perciban una jubilación mínima podrían cobrar un total de $505.919,96, entre el haber previsional y el bono. Este importe es una estimación y no constituye un monto oficial confirmado para octubre.