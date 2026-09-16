Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Progresar, este jueves 17 de septiembre La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes. Por Agregar C5N en









La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves. C5N

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este jueves 17 de septiembre de 2026 con respecto a las jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas y Progresar.

ANSES: Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo El organismo previsional informó que este jueves 17 de septiembre podrán cobrar los titulares de jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo y tengan DNI terminado en 7, de acuerdo con el cronograma establecido para este mes.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo Los titulares de la Asignación Familiar por Hijo y de la Asignación Universal por Hijo (AUH) podrán acceder a sus haberes este jueves, según el calendario de pagos correspondiente a septiembre. En esta jornada, el cronograma contempla a quienes tengan DNI finalizado en 7.

Asignación por Embarazo Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo cuyo DNI termine en 5 podrán cobrar sus haberes este jueves 17 de septiembre. El calendario de septiembre comenzó el jueves 10 con los documentos finalizados en 0 y continúa durante las próximas jornadas con una terminación por día.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento Los titulares de las Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Adopción y Nacimiento de la primera quincena pueden percibir sus prestaciones durante el período comprendido entre el 9 de septiembre y el 9 de octubre, sin distinción según la terminación del DNI.