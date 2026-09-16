16 de septiembre de 2026 Inicio
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Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Progresar, este jueves 17 de septiembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

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La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

C5N

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este jueves 17 de septiembre de 2026 con respecto a las jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas y Progresar.

El organismo detalló cómo será el calendario de pagos este miércoles.
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ANSES: Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

El organismo previsional informó que este jueves 17 de septiembre podrán cobrar los titulares de jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo y tengan DNI terminado en 7, de acuerdo con el cronograma establecido para este mes.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Los titulares de la Asignación Familiar por Hijo y de la Asignación Universal por Hijo (AUH) podrán acceder a sus haberes este jueves, según el calendario de pagos correspondiente a septiembre. En esta jornada, el cronograma contempla a quienes tengan DNI finalizado en 7.

Asignación por Embarazo

Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo cuyo DNI termine en 5 podrán cobrar sus haberes este jueves 17 de septiembre. El calendario de septiembre comenzó el jueves 10 con los documentos finalizados en 0 y continúa durante las próximas jornadas con una terminación por día.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Los titulares de las Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Adopción y Nacimiento de la primera quincena pueden percibir sus prestaciones durante el período comprendido entre el 9 de septiembre y el 9 de octubre, sin distinción según la terminación del DNI.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Las personas que reciben Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas tienen una ventana de pago más extensa. Para septiembre, ANSES estableció que pueden percibir estos montos todas las terminaciones de DNI entre el 8 de septiembre y el 9 de octubre, por lo que también podrán acceder al pago durante esta jornada.

Progresar

Anses estableció que este jueves 17 de septiembre podrán cobrar las personas titulares que tienen DNI finalizados en 8 y 9, de acuerdo con el cronograma establecido para este mes.

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