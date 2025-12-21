Cómo presentar la Libreta de la AUH de ANSES en 2026 La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó cambios en el trámite vinculado a la Asignación Universal por Hijo para el próximo año. Por + Seguir en







El pago de la AUH se realizará de forma completa sin retenciones mensuales. Freepik

El organismo previsional dejará de descontar el porcentaje mensual que se acumulaba hasta la validación anual.

El cobro del beneficio será completo todos los meses, sin necesidad de gestiones presenciales.

Los controles de salud, vacunación y escolaridad seguirán siendo un requisito excluyente.

La verificación de los datos se realizará de forma automática a través de sistemas estatales. Presentar la Libreta AUH en 2026 ya no será un requisito obligatorio para cobrar el total del beneficio, luego de que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) anunciara que dejará de retener el 20% mensual de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo (AUE). A partir del nuevo esquema, las familias percibirán el monto completo todos los meses, aunque deberán mantener actualizada la información vinculada a los controles exigidos.

Madre hijo AUH 3 La libreta sanitaria deja de ser un trámite obligatorio y presencial. Freepik ANSES dejará de retener el 20% de la AUH El cambio implica el fin de un mecanismo que durante años condicionó el acceso al 100% del beneficio. Hasta ahora, Anses acumulaba el 20% mensual y lo liberaba una vez presentada la Libreta AUH, que certificaba controles sanitarios, calendario de vacunación y asistencia escolar.

Con la nueva modalidad, ese porcentaje dejará de retenerse y el pago será íntegro de manera automática. La medida, anunciada el 18 de diciembre de 2025, busca reducir trámites presenciales y agilizar la acreditación del ingreso para millones de hogares que dependen de esta prestación social.

Si bien la libreta ya no será obligatoria como condición de cobro, desde el organismo aclararon que el incumplimiento de los requisitos podrá derivar en la suspensión del beneficio.

Cómo mantener los datos actualizados de los controles necesarios para la AUH de ANSES Aunque no se exija la presentación anual, Anses continuará monitoreando el cumplimiento de los controles de forma permanente. La verificación se hará de manera digital mediante el cruce de información con áreas de salud y educación.