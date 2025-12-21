Cómo presentar la Libreta de la AUH de ANSES en 2026

El pago de la AUH se realizará de forma completa sin retenciones mensuales.
Freepik
El organismo previsional dejará de descontar el porcentaje mensual que se acumulaba hasta la validación anual.
El cobro del beneficio será completo todos los meses, sin necesidad de gestiones presenciales.
Los controles de salud, vacunación y escolaridad seguirán siendo un requisito excluyente.
La verificación de los datos se realizará de forma automática a través de sistemas estatales.
Presentar la Libreta AUH en 2026 ya no será un requisito obligatorio para cobrar el total del beneficio, luego de que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) anunciara que dejará de retener el 20%mensual de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo (AUE). A partir del nuevo esquema, las familias percibirán el monto completo todos los meses, aunque deberán mantener actualizada la información vinculada a los controles exigidos.
El cambio implica el fin de un mecanismo que durante años condicionó el acceso al 100% del beneficio. Hasta ahora, Anses acumulaba el 20% mensual y lo liberaba una vez presentada la Libreta AUH, que certificaba controles sanitarios, calendario de vacunación y asistencia escolar.
Con la nueva modalidad, ese porcentaje dejará de retenerse y el pago será íntegro de manera automática. La medida, anunciada el 18 de diciembre de 2025, busca reducir trámites presenciales y agilizar la acreditación del ingreso para millones de hogares que dependen de esta prestación social.
Si bien la libreta ya no será obligatoria como condición de cobro, desde el organismo aclararon que el incumplimiento de los requisitos podrá derivar en la suspensión del beneficio.
Cómo mantener los datos actualizados de los controles necesarios para la AUH de ANSES
Aunque no se exija la presentación anual, Anses continuará monitoreando el cumplimiento de los controles de forma permanente. La verificación se hará de manera digital mediante el cruce de información con áreas de salud y educación.
Para quienes necesiten revisar o completar datos, el trámite seguirá disponible en la plataforma Mi ANSES, accesible con CUIL y Clave de la Seguridad Social o desde la app oficial. Allí se puede consultar el estado de cada sección, generar la Libreta en caso de faltantes y subirla una vez completada.
El organismo recomienda chequear periódicamente que la información esté actualizada para evitar inconvenientes en el cobro, ya que el control será automático y constante durante todo el año.