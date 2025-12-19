19 de diciembre de 2025 Inicio
Adultos mayores sin jubilación pueden acceder a $270.000 por mes con ANSES: de qué se trata

La prestación está dirigida a personas mayores que no lograron jubilarse y es administrada por la Administración Nacional de la Seguridad Social, con trámite digital y monto actualizado por movilidad.

La PUAM es una prestación destinada a adultos mayores que no lograron acceder a una jubilación contributiva.

  • La prestación permite acceder a un ingreso mensual sin necesidad de contar con aportes previsionales.
  • La PUAM está dirigida a personas desde los 65 años que no cobran jubilación ni pensión.
  • El monto mensual se actualiza por movilidad y se paga todos los meses.
  • El trámite se encuentra disponible de forma online a través de Mi Anses.

Los adultos mayores que llegaron a la edad jubilatoria sin los aportes exigidos pueden cobrar un ingreso mensual de alrededor de $270.000 gracias a una prestación específica de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), pensada para quienes quedaron fuera del sistema contributivo y no perciben ningún otro beneficio previsional.

La PUAM funciona como una alternativa previsional para adultos mayores sin aportes suficientes.
Cómo pedir un extra de $270.000 de ANSES: se puede hacer online

Jubilados PUAM 3
El beneficio establece requisitos de edad, residencia y ausencia de otros ingresos previsionales.

PUAM de ANSES: requisitos para acceder

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) es una herramienta clave dentro del esquema previsional argentino. Está orientada a garantizar un piso de ingresos a quienes no pudieron jubilarse, una situación frecuente en un mercado laboral con altos niveles de informalidad.

Para acceder, es obligatorio tener 65 años o más, ser argentino o contar con residencia legal en el país y no cobrar ninguna jubilación ni pensión contributiva. Además, los datos personales deben estar correctamente registrados y actualizados en Anses, ya que la prestación es incompatible con otros beneficios previsionales.

Desde enero de 2026, la PUAM representa el 80 % del haber mínimo jubilatorio, lo que hoy se traduce en un ingreso cercano a los $270.000 mensuales, según el último ajuste por movilidad. El monto se actualiza todos los meses en función de la inflación y se abona de acuerdo al calendario oficial del organismo.

Cómo pedir online la PUAM de ANSES

El trámite para solicitar esta pensión puede realizarse de manera completamente digital, lo que facilita el acceso y evita largas gestiones presenciales. El primer paso es ingresar a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Una vez dentro del sistema, la persona solicitante debe verificar su información personal, cargar la documentación requerida y completar la solicitud. En determinadas situaciones, Anses puede pedir una instancia de validación presencial para finalizar el trámite.

Jubilados PUAM 1
La solicitud de la pensión puede iniciarse de forma digital a través de los canales oficiales de Anses.

Tras la aprobación, el beneficio comienza a pagarse mensualmente, asegurando un ingreso estable para los adultos mayores que no cuentan con una jubilación tradicional.

