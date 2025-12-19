Cómo pedir un extra de $270.000 de ANSES: se puede hacer online La prestación está dirigida a personas mayores que no lograron jubilarse y permite acceder a un ingreso mensual gestionado por la Administración Nacional de la Seguridad Social. Por + Seguir en







La PUAM funciona como una alternativa previsional para adultos mayores sin aportes suficientes. Pexels

La PUAM otorga un haber mensual equivalente al 80 % de la jubilación mínima vigente.

Está destinada a personas de 65 años o más que no cobran jubilación ni pensión contributiva.

El trámite puede iniciarse de manera digital desde Mi ANSES, con CUIL y clave.

El monto se actualiza mensualmente según la movilidad y se paga todos los meses. A través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), las personas mayores que no accedieron a una jubilación tradicional pueden solicitar la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), una prestación que garantiza un ingreso mensual y puede tramitarse de forma online. En enero de 2026, la PUAM equivale al 80 % del haber mínimo jubilatorio, lo que representa un ingreso cercano a los $270.000 mensuales, según los valores vigentes tras el último ajuste por movilidad.

Anses - Jubilación El haber mensual se ajusta por movilidad y se cobra según el calendario oficial. Pexels PUAM de ANSES: requisitos para acceder La PUAM está pensada para quienes alcanzaron la edad jubilatoria pero no reunieron los aportes exigidos por el sistema previsional. Para acceder, es obligatorio cumplir con condiciones básicas que permiten garantizar que el beneficio llegue a quienes realmente lo necesitan.

Entre los requisitos principales se encuentran tener 65 años o más, ser argentino nativo o contar con residencia legal en el país, no percibir ninguna jubilación ni pensión contributiva y mantener los datos personales correctamente actualizados en Anses. Además, la PUAM es incompatible con otros beneficios previsionales.

Cómo pedir online la PUAM de ANSES El trámite para solicitar la PUAM se realiza a través de Mi Anses, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Una vez dentro del sistema, la persona interesada debe revisar y confirmar sus datos personales, cargar la documentación requerida y completar la solicitud digital.

Anses - Jubilación La gestión online permite iniciar el trámite sin necesidad de acudir a una oficina. Freepik

En algunos casos puntuales, Anses puede solicitar una instancia presencial para validar información. Sin embargo, la mayor parte del proceso se completa de manera remota, lo que agiliza el acceso al beneficio y evita traslados innecesarios.