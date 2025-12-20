Buenas noticias: los descuentos en supermercados de ANSES que seguirán en 2026 La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó de qué se trata esta iniciativa y quiénes pueden acceder. Por + Seguir en







Anses confirmó que los descuentos en supermercados continuarán en el 2026. Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) indicó que el programa Beneficios Anses continuará en enero.

Se trata de una iniciativa de descuentos y reintegros dirigidos a jubilados y pensionados.

Para obtener estos beneficios en los comercios adheridos, solo hay que pagar con la tarjeta de débito con la que se cobra la jubilación o pensión.

Si bien no se trata de un pago directo, estos beneficios permiten aliviar gastos cotidianos y se mantienen activos durante enero. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) explicó que, además del haber mensual, los jubilados y pensionados pueden seguir accediendo al programa Beneficios Anses. Se trata de una iniciativa que ofrece descuentos del 10% en supermercados y del 20% en artículos de perfumería y limpieza en comercios adheridos mediante el uso de la tarjeta de débito.

Beneficios ANSES 1 Freepik Qué son los Beneficios ANSES Beneficios Anses es un programa conformado por diversos descuentos y reintegros que se aplican en locales adheridos, como supermercados, almacenes, farmacias, entre otros.

Quiénes pueden acceder a Beneficios ANSES Acceden a estos descuentos todas las personas que cobren una jubilación o pensión a través de Anses.

Además, para conseguir este beneficio no es necesario inscribirse previamente, el beneficio se activa automáticamente al pagar con la tarjeta de débito registrada en el organismo.

Comercios adheridos a Beneficios ANSES El listado de comercios adheridos al programa de Beneficios Anses incluye cadenas de supermercados de alcance nacional, almacenes, farmacias y locales de productos de higiene.

La lista oficial completa se puede consultar a través del sitio web de Anses.