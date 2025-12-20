Buenas noticias: los descuentos en supermercados de ANSES que seguirán en 2026

- La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) indicó que el programa Beneficios Anses continuará en enero.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) explicó que, además del haber mensual, los jubilados y pensionados pueden seguir accediendo al programa Beneficios Anses. Se trata de una iniciativa que ofrece descuentos del 10% en supermercados y del 20% en artículos de perfumería y limpieza en comercios adheridos mediante el uso de la tarjeta de débito.