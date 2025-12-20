Becas Progresar de ANSES: por qué ciertos estudiantes no cobran La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó cuál es el motivo por el que varios beneficiarios no percibieron su pago. Por + Seguir en







Anses explicó por qué varios estudiantes no cobraron su Beca Progresar este mes. Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) registró el reclamo de varios beneficiarios de las Becas Progresar por la falta de pago de diciembre.

Esto afecta principalmente a beneficiarios de la línea Progresar Obligatorio que ingresaron en la Primera Convocatoria y completaron los pagos previstos.

Es por eso que desde el gobierno nacional aclararon cuáles son los motivos de esta situación, entre las que se encuentran cambios en el esquema de pagos y a la cantidad de cuotas que cada beneficiario ya percibió.

Este mes el monto de las becas es de $35.000, aunque de ese total solo reciben el 80%, es decir, $28.000. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) entrega las Becas Progresar, y en ese sentido, varios estudiantes registraron la falta del pago de este mes.

Es por eso que desde el Ejecutivo aclararon que no se trata de una suspensión general ni de un error administrativo, sino que el motivo tiene que ver con los cambios en el esquema de pagos y a la cantidad de cuotas que cada beneficiario ya percibió.

Por qué hay ciertos estudiantes que no cobran las Becas Progresar de ANSES El principal motivo por el cual algunos estudiantes no reciben el pago de las Becas Progresar es que ya cobraron la totalidad de las cuotas regulares. Esto afecta principalmente a beneficiarios de la línea Progresar Obligatorio que ingresaron en la Primera Convocatoria y completaron los pagos previstos.

Este año, el Ministerio de Capital Humano modificó la estructura del programa a través de la Resolución 388/2025, que estableció un esquema diferenciado según la convocatoria de ingreso. De esta manera, quienes fueron aprobados en la primera etapa accedieron a 12 cuotas, mientras que los estudiantes de la segunda convocatoria perciben 6 cuotas.

Dentro de ese total se incluyen cuotas regulares y cuotas estímulo. Al haber finalizado el pago de las cuotas regulares, muchos estudiantes no ven nuevos depósitos en diciembre, lo que explica la ausencia de cobro pese a que el cronograma de Anses sigue activo.