Becas Progresar de ANSES: por qué ciertos estudiantes no cobran

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó cuál es el motivo por el que varios beneficiarios no percibieron su pago.

Anses explicó por qué varios estudiantes no cobraron su Beca Progresar este mes. 

  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) registró el reclamo de varios beneficiarios de las Becas Progresar por la falta de pago de diciembre.
  • Esto afecta principalmente a beneficiarios de la línea Progresar Obligatorio que ingresaron en la Primera Convocatoria y completaron los pagos previstos.
  • Es por eso que desde el gobierno nacional aclararon cuáles son los motivos de esta situación, entre las que se encuentran cambios en el esquema de pagos y a la cantidad de cuotas que cada beneficiario ya percibió.
  • Este mes el monto de las becas es de $35.000, aunque de ese total solo reciben el 80%, es decir, $28.000.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) entrega las Becas Progresar, y en ese sentido, varios estudiantes registraron la falta del pago de este mes.

Anses explicó cuál es el extra que se paga en diciembre pero no en enero.
Atención ANSES: el extra que se paga en diciembre y se elimina para enero 2026

Es por eso que desde el Ejecutivo aclararon que no se trata de una suspensión general ni de un error administrativo, sino que el motivo tiene que ver con los cambios en el esquema de pagos y a la cantidad de cuotas que cada beneficiario ya percibió.

Becas Progresar ANSES
Según el calendario de la Administración Nacional de la Seguridad Social, el último día de pago fue el 14 de junio. Para quienes no recibieron el pago, existe un procedimiento para reclamarlo.

Por qué hay ciertos estudiantes que no cobran las Becas Progresar de ANSES

El principal motivo por el cual algunos estudiantes no reciben el pago de las Becas Progresar es que ya cobraron la totalidad de las cuotas regulares. Esto afecta principalmente a beneficiarios de la línea Progresar Obligatorio que ingresaron en la Primera Convocatoria y completaron los pagos previstos.

Este año, el Ministerio de Capital Humano modificó la estructura del programa a través de la Resolución 388/2025, que estableció un esquema diferenciado según la convocatoria de ingreso. De esta manera, quienes fueron aprobados en la primera etapa accedieron a 12 cuotas, mientras que los estudiantes de la segunda convocatoria perciben 6 cuotas.

Dentro de ese total se incluyen cuotas regulares y cuotas estímulo. Al haber finalizado el pago de las cuotas regulares, muchos estudiantes no ven nuevos depósitos en diciembre, lo que explica la ausencia de cobro pese a que el cronograma de Anses sigue activo.

Monto de las Becas Progresar de ANSES en diciembre 2025

Según lo informado, el monto mensual es de $35.000. Anses retiene el 20% del total, por lo que los beneficiarios cobran $28.000 por mes. El monto retenido se liquida una vez finalizado el curso, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por el programa.

