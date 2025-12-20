20 de diciembre de 2025 Inicio
Atención ANSES: el extra que se paga en diciembre y se elimina para enero 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó cuál es el adicional que no se repite el próximo mes.

Por
Anses explicó cuál es el extra que se paga en diciembre pero no en enero.

  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) explicó que en diciembre paga un extra que en enero se elimina.
  • Se trata del aguinaldo, un adicional que se paga únicamente dos veces al año.
  • Este lo reciben los jubilados y pensionados de todos los ingresos.
  • Para enero los haberes tendrán un aumento del 2,5%.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) explicó que hay un extra que se paga este mes, que se destaca por los ingresos reforzados, que se eliminará en enero. Se trata del tan esperado aguinaldo, que únicamente se paga dos veces al año a los jubilados y pensionados.

Aguinaldo ANSES
Cuál es el extra de ANSES que se elimina en enero 2026

El extra que no se repite en enero es el aguinaldo, un concepto que se entrega exclusivamente dos veces al año: en junio y en diciembre.

De esta manera, el ingreso de los jubilados en enero queda compuesto únicamente por el haber actualizado y, en caso de confirmarse, por el bono de refuerzo.

De cuánto será la jubilación de ANSES en enero 2026

Para enero, hay un aumento confirmado del 2,5%, en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre registrado por el Indec, y se aplica sobre todas las jubilaciones y pensiones. Con esta suba, el haber mínimo jubilatorio se ubica en los $349.400 en enero.

En caso de confirmarse el bono de refuerzo de $70.000, el monto mínimo alcanzaría los $419.400.

