Atención ANSES: el extra que se paga en diciembre y se elimina para enero 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) explicó que en diciembre paga un extra que en enero se elimina.

Se trata del aguinaldo, un adicional que se paga únicamente dos veces al año.

Este lo reciben los jubilados y pensionados de todos los ingresos.

Para enero los haberes tendrán un aumento del 2,5%.

Cuál es el extra de ANSES que se elimina en enero 2026 El extra que no se repite en enero es el aguinaldo, un concepto que se entrega exclusivamente dos veces al año: en junio y en diciembre.

De esta manera, el ingreso de los jubilados en enero queda compuesto únicamente por el haber actualizado y, en caso de confirmarse, por el bono de refuerzo.

De cuánto será la jubilación de ANSES en enero 2026 Para enero, hay un aumento confirmado del 2,5%, en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre registrado por el Indec, y se aplica sobre todas las jubilaciones y pensiones. Con esta suba, el haber mínimo jubilatorio se ubica en los $349.400 en enero.

En caso de confirmarse el bono de refuerzo de $70.000, el monto mínimo alcanzaría los $419.400.