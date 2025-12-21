El importante comunicado de ANSES para evitar caer en estafas La Administración Nacional de la Seguridad Social difundió una advertencia clave ante intentos de fraude que buscan engañar a beneficiarios con promesas falsas y pedidos de información sensible. Por + Seguir en







Anses alertó sobre mensajes falsos que circulan por fuera de sus canales oficiales. Freepik

El organismo aclaró que nunca solicita datos personales ni bancarios por teléfono, mail, redes o mensajes.

Advirtió sobre comunicaciones falsas que ofrecen supuestos beneficios económicos en fechas sensibles.

Indicó que solo el sitio web oficial concentra información válida y trámites reales.

Detalló los canales formales para realizar denuncias ante situaciones sospechosas. Un importante comunicado de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) apunta a frenar una nueva ola de estafas digitales y telefónicas: el organismo remarcó que jamás contacta a la población para pedir claves, datos personales o información bancaria, y pidió extremar cuidados ante mensajes engañosos.

Chequeo Anses 3 Los intentos de estafa aumentaron en diciembre con promesas de cobros inexistentes. Freepik Qué dijo ANSES para evitar caer en estafas Anses recordó que cualquier llamado, correo electrónico, mensaje de texto o contacto por redes sociales en el que se soliciten datos sensibles debe considerarse fraudulento. Según explicó, los intentos de engaño se intensificaron en los últimos días, especialmente con mensajes que prometen supuestos beneficios económicos aprovechando el contexto de las fiestas.

Desde el organismo subrayaron que toda comunicación oficial se publica únicamente en su sitio web y que no existen formularios externos ni gestiones que requieran compartir información privada por fuera de los canales habituales. Por eso, ante publicaciones que redirijan a enlaces desconocidos o pidan completar datos, la recomendación es desestimarlas de inmediato.

Canales oficiales de ANSES habilitados para efectuar denuncias Además de la advertencia, Anses informó cuáles son las vías formales para denunciar este tipo de maniobras. Una de las opciones es ingresar a mi Anses, dentro del apartado Denuncias y Reclamos, donde se puede dejar constancia del hecho de manera online.

Jubilados ANSES 1.png El organismo recordó las vías formales para denunciar maniobras fraudulentas. Freepik También se puede realizar la presentación de forma presencial en Av. Paseo Colón 329, 5° piso, CABA, o en cualquier oficina del organismo del país. Otra alternativa es el envío de una denuncia por correo postal a esa misma dirección o la comunicación telefónica a través de la línea 130, habilitada para consultas y reportes.