A cuánto llega el límite de ingresos para cada categoría del monotributo de ARCA en octubre 2025

El sistema de Monotributo vuelve a estar en el centro de la atención este octubre de 2025, con la actualización de los topes de facturación que determinan a qué categoría de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puede adherirse cada contribuyente.
La modificación de los límites de ingresos suele generar expectativas y también dudas: muchas personas evalúan si continuarán dentro del mismo tramo, si deberán recategorizarse o si pasarán al régimen general. La nueva tabla de topes define entonces no solo los valores de referencia, sino también posibles ajustes en las cuotas mensuales y otras obligaciones.
ARCA ya dio a conocer la nueva tabla de ingresos que fija los topes correspondientes a cada categoría. Con esta actualización, se definieron los montos que regirán para los contribuyentes según su nivel de facturación anual:
Cuáles son las escalas del monotributo de ARCA en octubre 2025
Los importes a pagar dependen de la categoría en la que se encuentre cada contribuyente y de la actividad que realice.
Cada cuota mensual contempla tres componentes: el impuesto integrado, el aporte al sistema previsional y la contribución correspondiente a la obra social. De esta manera, el monto final resulta de la suma de estos conceptos, que varía según el nivel de ingresos y la clasificación tributaria.
- Categoría A: $37.085,74.
- Categoría B: $42.216,41.
- Categoría C: $49.435,58 (servicios) / $48.320,22 (comercio).
- Categoría D: $63.357,80 (servicios) / $61.824,18 (comercio).
- Categoría E: $89.714,31 (servicios) / $81.070,26 (comercio).
- Categoría F: $112.906,59 (servicios) / $97.291,54 (comercio).
- Categoría G: $172.457,38 (servicios) / $118.920,05 (comercio).
- Categoría H: $391.400,62 (servicios) / $238.038,48 (comercio).
- Categoría I: $721.650,46 (servicios) / $355.672,64 (comercio).
- Categoría J: $874.069,29 (servicios) / $434.895,92 (comercio).
- Categoría K: $1.208.890,60 (servicios) / $525.732,01 (comercio).