A cuánto llega el límite de ingresos para cada categoría del monotributo de ARCA en octubre 2025

Estos cambios pueden influir en la planificación económica de miles de trabajadores que dependen de esta modalidad para sostener su actividad.

El sistema de Monotributo vuelve a estar en el centro de la atención este octubre de 2025, con la actualización de los topes de facturación que determinan a qué categoría de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) puede adherirse cada contribuyente.

Qué cambia para los pequeños contribuyentes con el Monotributo unificado de ARCA

La modificación de los límites de ingresos suele generar expectativas y también dudas: muchas personas evalúan si continuarán dentro del mismo tramo, si deberán recategorizarse o si pasarán al régimen general . La nueva tabla de topes define entonces no solo los valores de referencia, sino también posibles ajustes en las cuotas mensuales y otras obligaciones.

Estas funciones están pensadas para brindar autonomía y eficiencia a quienes manejan sus obligaciones tributarias de forma independiente o profesional.

ARCA ya dio a conocer la nueva tabla de ingresos que fija los topes correspondientes a cada categoría. Con esta actualización, se definieron los montos que regirán para los contribuyentes según su nivel de facturación anual:

Cuáles son las escalas del monotributo de ARCA en octubre 2025

Los importes a pagar dependen de la categoría en la que se encuentre cada contribuyente y de la actividad que realice.

Cada cuota mensual contempla tres componentes: el impuesto integrado, el aporte al sistema previsional y la contribución correspondiente a la obra social. De esta manera, el monto final resulta de la suma de estos conceptos, que varía según el nivel de ingresos y la clasificación tributaria.