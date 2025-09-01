Cuál es el límite de facturación de cada categoría del monotributo de ARCA en septiembre 2025 La medida no solo impacta en profesionales y pequeños comerciantes, sino también en un amplio sector de trabajadores independientes. Por







Septiembre comenzó con una pregunta que atraviesa a miles de contribuyentes: los topes de facturación del Monotributo. Cada inicio de mes suele reactivar la atención de quienes están inscriptos en este régimen de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), ya que de ello dependen obligaciones, beneficios y la permanencia en una u otra categoría.

En este caso, el organismo recaudador volvió a ser protagonista al actualizar la información vinculada a los límites vigentes. La cifra final que corresponde a cada categoría será determinante para planificar la facturación y evitar inconvenientes.

A cuánto llega el límite de facturación del monotributo de ARCA

La autoridad fiscal ARCA ya dio a conocer la tabla de ingresos actualizada, que establece los topes correspondientes a cada categoría del régimen. Con esta presentación, se oficializan los montos que regirán:

Categoría A: $8.992.597,87

Categoría B: $13.175.201,52

Categoría C: $18.473.166,15

Categoría D: $22.934.610,05

Categoría E: $26.977.793,60

Categoría F: $33.809.379,57

Categoría G: $40.431.835,35

Categoría H: $61.344.853,64

Categoría I: $68.664.410,05

Categoría J: $78.632.948,76

Categoría K:$94.805.682,90

Cuáles son las categorías del monotributo de ARCA en septiembre 2025 Al mismo tiempo, ARCA dio a conocer los importes que deberán abonar los monotributistas en septiembre de 2025, diferenciados según cada categoría: