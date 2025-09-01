1 de septiembre de 2025 Inicio
Cuál es el límite de facturación de cada categoría del monotributo de ARCA en septiembre 2025

La medida no solo impacta en profesionales y pequeños comerciantes, sino también en un amplio sector de trabajadores independientes.

Conocé los topes actuales de cada categoría de ARCA

Conocé los topes actuales de cada categoría de ARCA


Septiembre comenzó con una pregunta que atraviesa a miles de contribuyentes: los topes de facturación del Monotributo. Cada inicio de mes suele reactivar la atención de quienes están inscriptos en este régimen de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), ya que de ello dependen obligaciones, beneficios y la permanencia en una u otra categoría.

Las entidades emisoras de tarjetas de crédito y débito deberán comenzar a reportar más detalles sobre los consumos realizados en el extranjero.  
Estos son los nuevos controles que tiene ARCA sobre los monotributistas: qué multas podés recibir

En este caso, el organismo recaudador volvió a ser protagonista al actualizar la información vinculada a los límites vigentes. La cifra final que corresponde a cada categoría será determinante para planificar la facturación y evitar inconvenientes.

A cuánto llega el límite de facturación del monotributo de ARCA

El organismo ajustó el procedimiento de embargos fiscales, estableciendo un plazo mínimo de 48 horas después del vencimiento para presentar excepciones.

La autoridad fiscal ARCA ya dio a conocer la tabla de ingresos actualizada, que establece los topes correspondientes a cada categoría del régimen. Con esta presentación, se oficializan los montos que regirán:

  • Categoría A: $8.992.597,87
  • Categoría B: $13.175.201,52
  • Categoría C: $18.473.166,15
  • Categoría D: $22.934.610,05
  • Categoría E: $26.977.793,60
  • Categoría F: $33.809.379,57
  • Categoría G: $40.431.835,35
  • Categoría H: $61.344.853,64
  • Categoría I: $68.664.410,05
  • Categoría J: $78.632.948,76
  • Categoría K:$94.805.682,90

Cuáles son las categorías del monotributo de ARCA en septiembre 2025

Al mismo tiempo, ARCA dio a conocer los importes que deberán abonar los monotributistas en septiembre de 2025, diferenciados según cada categoría:

  • Categoría A: impuesto integrado, $4.182,60; aporte previsional, $13.663,17; obra social, $19.239,97. Total a pagar: $37.085,74
  • Categoría B: impuesto integrado, $7.946,95; aporte previsional, $15.029,49; obra social, $19.239,97. Total a pagar: $42.216,41
  • Categoría C: impuesto integrado, $13.663,17 (servicios) o $12.547,81 (comercio de bienes); aporte previsional, $16.532,44; obra social, $19.239,97. Total a pagar: $49.435,58 en el caso de servicios y $48.320,22 para el comercio de bienes.
  • Categoría D: impuesto integrado, $22.307,22 (servicios) y $20.773,60 (comercio de bienes); aporte previsional, $18.185,68; obra social, $22.864,90. Total a pagar: $63.357,80 en el caso de servicios y $61.824,18 para el comercio de bienes.
  • Categoría E: impuesto integrado, $41.826,04 (servicios) y $33.181,99 (comercio de bienes); aporte previsional, $20.004,25; obra social, $27.884,02. Total a pagar: $89.714,31 en el caso de servicios y $81.070,26 para el comercio de bienes.
  • Categoría F: impuesto integrado, $58.835,29 (servicios) y $43.220,24 (comercio de bienes); aporte previsional, $22.004,67; obra social, $32.066,63. Total a pagar: $112.906,59 en el caso de servicios y $97.291,54 para el comercio de bienes.
  • Categoría G: impuesto integrado, $107.074,65 (servicios) y $53.537,32 (comercio de bienes); aporte previsional, $30.806,54; obra social, $34.576,19. Total a pagar: $172.457,38 en el caso de servicios y $118.920,05 para el comercio de bienes.
  • Categoría H: impuesto integrado, $306.724,27 (servicios) y $153.362,13 (comercio de bienes); aporte previsional, $43.129,16; obra social, $41.547,19. Total a pagar: $391.400,62 en el caso de servicios y $238.038,48 para el comercio de bienes.
  • Categoría I: impuesto integrado, $609.963,03 (servicios) y $243.985,21 (comercio de bienes); aporte previsional, $60.380,82; obra social, $51.306,61. Total a pagar: $721.650,46 en el caso de servicios y $355.672,64 para el comercio de bienes.
  • Categoría J: impuesto integrado, $731.955,63 (servicios) y $292.782,26 (comercio de bienes); aporte previsional, $84.533,15; obra social, $57.580,51. Total a pagar: $874.069,29 en el caso de servicios y $434.895,92 para el comercio de bienes.
  • Categoría K: impuesto integrado, $1.024.737,89 (servicios) y $341.579,30 (comercio de bienes); aporte previsional, $118.346,41; obra social, $65.806,30. Total a pagar: $1.208.890,60 en el caso de servicios y $525.732,01 para el comercio de bienes.
Cuánto se paga por el monotributo de ARCA en septiembre 2025

Cuáles serán las escalas del monotributo de ARCA para septiembre 2025

ARCA informó novedades que ponen en alerta a miles de contribuyentes del Monotributo

Confirmado: a qué monotributistas ARCA les dará de baja la cuenta y las tarjetas de crédito en septiembre 2025

ARCA amplió y flexibilizó el plazo para computar la percepción del IVA

Conocé las últimas novedades de ARCA para los monotributistas.

Esta es la decisión clave que tomó ARCA para los monotributistas y que todos deben saber

En CABA, se establece la recategorización del Monotributo en otra fecha

Si sos monotributista de ARCA debés recategorizarte: hasta cuándo tenés tiempo en agosto 2025

