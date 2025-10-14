Un joven mató a cuchillazos al exnovio de su mamá para defenderla de un ataque

El hombre violó una orden perimetral vigente y ya contaba con antecedentes penales, entre ellos tentativa de homicidio. La madre y el joven se presentaron voluntariamente ante la Policía.

Un joven de 16 años asesinó a cuchillazos a la expareja de su madre para defenderla de un ataque luego de una violenta discusión durante la madrugada del lunes en la localidad platense de Ringuelet. El hombre accedió a la vivienda violando una orden perimetral vigente.

El hecho sucedió en la calle 517 entre la 116 y 117 y la víctima fue identificada como Fabián Héctor Celestino Farías, 42 años y fue hallado en la vía pública con una herida de arma blanca a la altura del pecho.

El personal del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) confirmó la muerte y tanto la mujer de 35 años como el adolescente se presentaron voluntariamente en la Policía y aseguraron que el joven actuó en defensa propia y de la madre.

Farías tenía una orden de restricción perimetral vigente, ingresó sin ninguna autorización al domicilio, tenía un cuchillo y la Policía confirmó que la intención del agresor era atacarla. Además, en la reconstrucción se reveló que el joven intentó desarmar a Farías y allí lo apuñaló.

Intervino la División de Homicidios de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) y secuestró dos armas blancas en la escena: un cuchillo y una cuchilla con sangre. El portal El Día confirmó que la víctima tenía antecedentes por tentativa de homicidio, abuso de armas, robo agravado, lesiones y otros casos de violencia familiar.

En agosto del 2025 el Juzgado de Paz de Ensenada constató una denuncia por violencia familiar y todos los antecedentes fueron desde 2008 hasta 2020.

La Fiscalía del Menor N°1 dispuso la aprehensión y traslado del adolescente, pero según el portal 0221, liberaron al adolescente y la investigación trabaja bajo la hipótesis de “actuó en legítima defensa”.