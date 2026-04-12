12 de abril de 2026 Inicio
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Como podés ahorrar un 40% en tus compras con Cuenta DNI en abril 2026

Conocé cómo aprovechar las promociones, los topes de reintegro y todos los descuentos disponibles para maximizar tu dinero.

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Es uno de los beneficios más utilizados porque impacta en alimentos y consumos básicos.

Es uno de los beneficios más utilizados porque impacta en alimentos y consumos básicos.

  • Cuenta DNI ofrece en abril 2026 beneficios clave para ahorrar en compras diarias.
  • Este beneficio aplica todos los días pagando con la app.
  • Tiene un tope de reintegro semanal, que limita el monto máximo a recuperar.
  • El descuento se acredita como devolución en la cuenta luego de la compra.

¿Cómo podés ahorrar un 40% en tus compras con Cuenta DNI en abril 2026?: el beneficio más fuerte de la billetera digital permite acceder a un descuento en compras, especialmente en ferias, mercados bonaerenses y comercios dentro de universidades.

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Este ahorro se aplica todos los días pagando con la app y tiene un tope de reintegro semanal, que suele rondar los $6.000 por persona. El mecanismo es simple: realizás la compra con el sistema de pago digital, la bonificación se aplica como reintegro y se acredita luego en tu cuenta. Es uno de los beneficios más utilizados porque impacta directamente en alimentos y consumos cotidianos.

Este tipo de rebaja es clave porque permite ahorrar en productos básicos, especialmente alimentos frescos, y se mantiene como uno de los pilares del programa de beneficios.

cuenta dni mercados

Así es el descuento del 40% con Cuenta DNI en abril 2026

El 40% de ahorro está enfocado principalmente en:

  • Ferias y mercados bonaerenses
  • Comercios en universidades (buffets, fotocopias, etc.)

En ambos casos, el beneficio suele estar disponible todos los días y con un tope semanal unificado, lo que significa que el límite se comparte entre todas las compras realizadas en esos rubros.

Cuáles son todos los descuentos de Cuenta DNI en abril 2026

Además del 40%, la app ofrece una batería de beneficios en distintos rubros:

  • Comercios de cercanía (almacenes, carnicerías, etc.):

20% de rebaja de lunes a viernes, con tope semanal.

  • Gastronomía (restaurantes, bares, heladerías):

25% de ahorro los fines de semana, con tope por persona.

  • Supermercados:

Descuentos especiales según el día y la cadena.

  • YPF Full (tiendas):

25% de ahorro los fines de semana en productos de cafetería y consumo.

  • Librerías:

10% de descuento los lunes y martes, sin tope en algunos casos.

  • Farmacias y perfumerías:

10% de ahorro en días específicos de la semana.

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