Como podés ahorrar un 40% en tus compras con Cuenta DNI en abril 2026

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Conocé cómo aprovechar las promociones, los topes de reintegro y todos los descuentos disponibles para maximizar tu dinero.

Es uno de los beneficios más utilizados porque impacta en alimentos y consumos básicos.

¿Cómo podés ahorrar un 40% en tus compras con Cuenta DNI en abril 2026? : el beneficio más fuerte de la billetera digital permite acceder a un descuento en compras, especialmente en ferias, mercados bonaerenses y comercios dentro de universidades.

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Este ahorro se aplica todos los días pagando con la app y tiene un tope de reintegro semanal, que suele rondar los $6.000 por persona . El mecanismo es simple: realizás la compra con el sistema de pago digital, la bonificación se aplica como reintegro y se acredita luego en tu cuenta. Es uno de los beneficios más utilizados porque impacta directamente en alimentos y consumos cotidianos.

Este tipo de rebaja es clave porque permite ahorrar en productos básicos, especialmente alimentos frescos, y se mantiene como uno de los pilares del programa de beneficios.

El 40% de ahorro está enfocado principalmente en:

En ambos casos, el beneficio suele estar disponible todos los días y con un tope semanal unificado, lo que significa que el límite se comparte entre todas las compras realizadas en esos rubros.

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Además del 40%, la app ofrece una batería de beneficios en distintos rubros:

Comercios de cercanía (almacenes, carnicerías, etc.):

20% de rebaja de lunes a viernes, con tope semanal.

Gastronomía (restaurantes, bares, heladerías):

25% de ahorro los fines de semana, con tope por persona.

Supermercados:

Descuentos especiales según el día y la cadena.

YPF Full (tiendas):

25% de ahorro los fines de semana en productos de cafetería y consumo.

Librerías:

10% de descuento los lunes y martes, sin tope en algunos casos.

Farmacias y perfumerías:

10% de ahorro en días específicos de la semana.