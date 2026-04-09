9 de abril de 2026 Inicio
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Cuál es la aclaración de Cuenta DNI sobre el descuento en estaciones de servicio en abril 2026

La billetera digital del Banco Provincia, Cuenta DNI, renovó sus descuentos durante abril y volvió a incluir a las estaciones de servicio dentro de su esquema de beneficios.

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Promociones estrenos en Cuenta DNI para abril 2026.

Promociones estrenos en Cuenta DNI para abril 2026.

Cuenta DNI
  • Cuenta DNI renovó en abril su esquema de descuentos, sumando nuevas marcas y manteniendo promociones para impulsar el ahorro diario.
  • Se destaca el 25% de descuento en tiendas FULL de YPF, vigente sábados y domingos, con tope de reintegro de $8.000 por semana.
  • El beneficio aplica únicamente a compras dentro de las tiendas de conveniencia (alimentos, bebidas y otros productos).
  • No incluye la carga de combustible, por lo que pagar en el surtidor no activa el descuento.

La billetera digital del Banco Provincia, Cuenta DNI, renovó en abril su esquema de descuentos con el objetivo de seguir impulsando el ahorro en el consumo diario. Con nuevas marcas adheridas y la continuidad de promociones ya instaladas, la aplicación se consolida como una herramienta clave para quienes buscan optimizar sus finanzas, ofreciendo reintegros en múltiples rubros a lo largo del mes.

Promoción con Cuenta DNI.
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Entre las consultas más frecuentes aparece el beneficio en estaciones de servicio, que este mes incorpora una aclaración importante. Dentro de la agenda de abril, se destaca el descuento en las tiendas FULL de YPF, con un 25% de ahorro los sábados y domingos y un tope de reintegro de hasta $8.000 por semana.

Cuenta DNI
La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros.

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Sin embargo, es fundamental tener en cuenta que esta promoción no aplica para la carga de combustible. El beneficio está limitado exclusivamente a las compras dentro de las tiendas de conveniencia, como alimentos, bebidas y otros productos. De esta manera, el descuento no se verá reflejado en el surtidor, un detalle clave para evitar confusiones al momento de pagar.

Cómo es la aclaración de Cuenta DNI sobre la promoción en estaciones de servicio en abril 2026

Para abril de 2026, la billetera digital del Banco Provincia, Cuenta DNI, emitió una advertencia clave para evitar confusiones al utilizar sus beneficios en estaciones de servicio. Aunque sobresale la promoción en las tiendas FULL de YPF, que ofrece un 25% de ahorro los sábados y domingos con un tope de reintegro de $8.000 semanales, existe un punto determinante: este descuento no se aplica a la carga de combustible. La entidad remarca que el beneficio está orientado exclusivamente a consumos dentro de las tiendas de conveniencia, por lo que es fundamental distinguir el tipo de compra antes de pagar.

Esta aclaración resulta esencial para quienes buscan optimizar su presupuesto, ya que pagar con Cuenta DNI en el surtidor no activa el reintegro. El descuento se limita estrictamente a productos como alimentos, bebidas y artículos disponibles en los locales FULL. Con esta diferenciación, el Banco Provincia apunta a que sus usuarios aprovechen correctamente las promociones vigentes, evitando malentendidos en un rubro donde los beneficios suelen responder a condiciones específicas y acuerdos comerciales particulares.

Cuenta DNI
Este mes se destacan nuevas promociones en librerías y una propuesta gastronómica con foco en adolescentes y adultos mayores, ideales para disfrutar durante las vacaciones de invierno.

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Cuáles son todos los descuentos de Cuenta DNI en abril 2026

  • Transporte Público (NFC): Reintegro del 100% en pasajes de colectivos, subtes y premetro en el AMBA y localidades adheridas. Es requisito contar con un celular con tecnología NFC y tener vinculada la tarjeta Visa Débito del Banco Provincia a la aplicación.
  • Carnicerías, Granjas y Pescaderías: Descuento del 35% en comercios adheridos todos los sábados del mes. Este beneficio suele contar con un tope de reintegro semanal por persona.
  • Comercios de Cercanía (Rubros generales): Ahorro del 20% de lunes a viernes en diversos locales registrados (almacenes, pollerías, bazares, etc.), con un tope de reintegro mensual unificado.
  • Personas Mayores de 60 años: Beneficio exclusivo del 30% de ahorro de lunes a viernes en cualquier comercio que acepte pagos mediante código QR de Cuenta DNI.
  • Jóvenes de 13 a 17 años: Reinversión en consumo con un tope de reintegro especial para compras en cualquier rubro y una promoción específica de 100% de ahorro en recargas de transporte y celulares (con tope mensual).
  • Ferias, Mercados y Eventos: Descuento del 40% todos los días en puestos adheridos que operen con la app, ideal para compras de productos frescos y regionales.
  • Supermercados: Ahorro especial del 20% o 25% en días específicos del mes (generalmente lunes y martes de determinadas semanas) en cadenas mayoristas y minoristas seleccionadas.
  • Especial Universidades: Ahorro del 40% en comercios adheridos dentro de facultades y centros de estudio para estudiantes y personal docente o no docente.
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