7 de abril de 2026 Inicio
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Cuáles son las nuevas promociones en entretenimiento que tiene Cuenta DNI en abril 2026

La billetera digital suma beneficios en salidas y consumos. Los usuarios pueden acceder a reintegros en distintos rubros durante el mes.

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Entre las novedades se destacan acuerdos con marcas reconocidas y reintegros en distintos rubros.

Entre las novedades se destacan acuerdos con marcas reconocidas y reintegros en distintos rubros.

  • Cuenta DNI suma 30% de descuento en marcas de entretenimiento como Havanna, Lucciano's, Grido, La Fonte de Oro y Le Park Entretenimientos, con tope mensual por marca.
  • Se mantiene 10% de reintegro en consumos dentro del Movistar Arena.
  • Hay 20% de descuento de lunes a viernes en comercios de cercanía y 25% los fines de semana en gastronomía, incluyendo tiendas Full de YPF.
  • Continúan beneficios como 40% en ferias, descuentos en librerías y farmacias, y reintegro del 100% en transporte público con tope mensual.

La billetera digital Cuenta DNI del Banco Provincia renovó sus beneficios para abril de 2026 e incorporó nuevas promociones en entretenimiento y gastronomía. Además de estas opciones, los usuarios también pueden aprovechar descuentos en supermercados y compras habituales.

Hay una diferencia que responde a la estrategia de las entidades financieras de impulsar el uso de plataformas digitales.
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Entre las novedades se destacan acuerdos con marcas reconocidas y reintegros en distintos rubros, lo que amplía las posibilidades de ahorro. Este esquema se mantiene vigente hasta fin de mes y permite organizar los consumos según los días para potenciar los beneficios y hacer rendir más el presupuesto.

Cuenta DNI

Qué promociones tiene Cuenta DNI en entretenimiento en abril 2026

Durante abril, una de las incorporaciones más relevantes es la llegada de nuevas marcas vinculadas al entretenimiento y la gastronomía. Entre ellas aparecen Havanna, Lucciano's, Grido, La Fonte de Oro y Le Park Entretenimientos.

En estos comercios, el beneficio alcanza un 30% de descuento todos los días, con un tope mensual de $15.000 por persona y por marca. Esta promoción permite ahorrar en salidas, consumos en cafeterías, heladerías y actividades recreativas. Además, se mantiene el reintegro del 10% en consumos gastronómicos dentro del Movistar Arena, lo que suma otra alternativa para reducir gastos en entretenimiento.

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Cuáles son todos los descuentos de Cuenta DNI en abril 2026

El programa del Banco Provincia incluye un 20% de descuento de lunes a viernes en comercios de cercanía, como carnicerías y granjas, con un tope semanal de $5.000 por persona. Por otro lado, los fines de semana, bares, restaurantes y heladerías ofrecen un 25% de ahorro, con un límite de $8.000 por semana. Este beneficio también alcanza a tiendas Full de YPF, excepto en combustibles.

En ferias y mercados bonaerenses, el descuento llega al 40% todos los días, con un tope semanal de $6.000. A esto se suman promociones en librerías con un 10% de rebaja los lunes y martes, y en farmacias y perfumerías los miércoles y jueves.

También continúa el reintegro del 100% en transporte público en el AMBA, válido para viajes en subte, premetro y colectivos, con un tope mensual de $10.000 por tarjeta. Y finalmente, los jubilados y pensionados del banco cuentan con un 5% adicional en varios rubros, lo que aumenta el ahorro en compras habituales.

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