19 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Cómo podés acceder al monotributo de ARCA en los últimos meses del 2025

Mirá esta una guía práctica con pasos claros y recomendaciones para cumplir con tus obligaciones fiscales de manera sencilla y eficaz.

Por
ARCA extendió los plazos de vencimiento de los impuestos a las Ganancias y Bienes Personales de junio para los profesionales autónomos.  

ARCA extendió los plazos de vencimiento de los impuestos a las Ganancias y Bienes Personales de junio para los profesionales autónomos.

 

Pexels

El monotributo es un régimen tributario simplificado en Argentina, implementado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que busca facilitar el cumplimiento fiscal de los pequeños contribuyentes. A través de una única cuota mensual, se integran el impuesto a las ganancias y el impuesto al valor agregado (IVA). De esta forma, se simplifica la gestión económica de trabajadores independientes y emprendedores.

Se dió a conocer cuĺes son los contribuyentes que no deben pagar este mes a ARCA.
Te puede interesar:

Buenas noticias: ARCA anunció cuál es el grupo que no deberá pagar el monotributo en septiembre 2025

Para inscribirse como monotributista, es necesario reunir ciertos requisitos y completar un procedimiento de registro específico. El propósito de este régimen es simplificar la vida del contribuyente, evitando la complejidad de los trámites fiscales tradicionales. Además, permite facturar de manera legal, acceder a una obra social y realizar aportes jubilatorios.

Dar el paso hacia el registro en el monotributo resulta fundamental para formalizar una actividad económica. Con indicaciones claras y recomendaciones prácticas, el trámite se vuelve accesible para cualquier persona. Iniciar hoy mismo la gestión de la actividad de forma legal y organizada no solo aporta beneficios fiscales, sino también la tranquilidad de estar en cumplimiento con las normativas vigentes.

ARCA
Las entidades emisoras de tarjetas de crédito y débito deberán comenzar a reportar más detalles sobre los consumos realizados en el extranjero.

Las entidades emisoras de tarjetas de crédito y débito deberán comenzar a reportar más detalles sobre los consumos realizados en el extranjero.

Cómo inscribirte al monotributo de ARCA en la última parte del 2025

El monotributo en Argentina es un régimen simplificado que permite a pequeños contribuyentes formalizar su actividad económica con mayor facilidad. A continuación se detallan los pasos para completar la inscripción en la última parte de 2025 a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el organismo encargado de administrarlo.

El primer requisito es contar con CUIT y Clave Fiscal. En caso de no tenerlos, deben generarse desde el portal de ARCA, anteriormente conocido como AFIP. Estos datos funcionan como identidad digital y resultan imprescindibles para realizar cualquier trámite fiscal en el país.

Con CUIT y Clave Fiscal en mano, el siguiente paso es ingresar al portal de ARCA. Dentro de la sección "Monotributo", se debe seleccionar la opción "Darse de Alta". El sistema presenta una serie de preguntas que permiten determinar el perfil y la categoría adecuada para cada contribuyente.

Monotributo
Entre los principales cambios se encuentra la incorporación de un cronograma semestral obligatorio para actualizar la categoría, lo cual implica revisar los ingresos cada febrero y agosto.

Entre los principales cambios se encuentra la incorporación de un cronograma semestral obligatorio para actualizar la categoría, lo cual implica revisar los ingresos cada febrero y agosto.

Durante este proceso, corresponde elegir el tipo de monotributo según la situación personal: "Trabajador Independiente", "Miembro de una Cooperativa" o "Trabajador Independiente Promovido". La elección correcta es clave, ya que define las obligaciones fiscales y los beneficios que estarán disponibles

Luego, el sistema solicita información sobre la actividad económica, como la fecha de inicio, una estimación de la facturación anual y, en caso de existir, los datos de un local o establecimiento. Estos detalles permiten a ARCA asignar la categoría tributaria que corresponde a cada caso.

Monotributo
Estas funciones están pensadas para brindar autonomía y eficiencia a quienes manejan sus obligaciones tributarias de forma independiente o profesional.

Estas funciones están pensadas para brindar autonomía y eficiencia a quienes manejan sus obligaciones tributarias de forma independiente o profesional.

El contribuyente también debe seleccionar la obra social a la que destinará sus aportes. Este beneficio es uno de los más valorados del monotributo, ya que incluye acceso al sistema de salud de manera unificada. Antes de finalizar, resulta esencial revisar la declaración jurada para confirmar que toda la información es correcta.

Una vez concluido el trámite, el sistema entrega la credencial de monotributista, que debe conservarse para gestiones futuras. Desde ese momento, corresponde cumplir con la facturación y los pagos mensuales según la categoría asignada. La inscripción no solo habilita a operar legalmente, sino que también abre el acceso a cobertura de salud y aportes jubilatorios.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Informate acerca de las novedades de los pagos a ARCA.

ARCA modificó el funcionamiento del saldo a favor a partir de septiembre 2025: cómo es ahora

ARCA modificó el procedimiento de exportaciones vía aérea para las empresas. 

ARCA modificó el procedimiento de exportaciones vía aérea para las empresas: todos los cambios

ARCA informó cuáles son las obras sociales disponibles para monotributistas

Vigentes en septiembre 2025: qué obras sociales pueden seleccionar los monotributistas de ARCA

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) fijó nueva fecha de vencimiento para el impuesto al cheque.

ARCA fijó nueva fecha de vencimiento para el impuesto al cheque

ARCA informó cuándo será su próxima subasta, y cuáles serán los objetos que se rematarán

Este jueves 18 ARCA subasta guitarras y otros instrumentos musicales: cómo participar

Conocé las formas de pago del Monotributo a ARCA

Cómo se puede pagar el monotributo de ARCA en septiembre 2025

Rating Cero

Marley confirmó quién será su próxima invitada en Por el mundo 

Marley confirmó quién será su próxima invitada en Por el mundo y sorprendió

La bailarina y conductora recorrió un camino intenso dentro del espectáculo de nuestro país.

La impresionante transformación de Lourdes Sánchez: así se veía cuando era más joven

¿Quiénes son los supuestos finalistas de La Voz?

Escándalo: se filtraron los nombres de los 4 finalistas de La Voz Argentina 2025

Acumuló millones de reproducciones durante su primera temporada de 56 episodios.
play

Tenés que verla: la serie de Netflix que está recargada de drama y tensión

La Joaqui llamó la atención con un look poco convencional.

La Joaqui sorprendió con un look deportivo con tacos: ¿será tendencia?

Tras mostrar la primera imagen oficial del oscarizado actor como el nuevo gran antagonista del proyecto de Kevin Feige, Marvel compartió también una sinopsis del filme de los Russo: El Doctor Doom ha llegado oficialmente al UCM, arranca.

Marvel ya conoce el final de Avengers: Doomsday y crece la ansiedad de los fanáticos

últimas noticias

El exparticpante del reality es papá de mellizas con Daniel Celis.

Se conoció el nuevo parte médico de Thiago Medina: lo operan para "reparar la parrilla costal"

Hace 30 minutos
El mandatario y una polémica frase.

Tras la censura a Jimmy Kimmel, Trump amenaza con retirar licencias a medios que lo critiquen

Hace 38 minutos
Jimmy Kimmel. 

Quién es Jimmy Kimmel, el reconocido conductor de Estados Unidos censurado por criticar a Donald Trump

Hace 57 minutos
Milei hablará en la Bolsa de Comercio de Córdoba desde las 12. 

Milei llega a Córdoba para lanzar la campaña de La Libertad Avanza de cara a octubre

Hace 1 hora
Marley confirmó quién será su próxima invitada en Por el mundo 

Marley confirmó quién será su próxima invitada en Por el mundo y sorprendió

Hace 1 hora