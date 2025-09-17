Este jueves 18 ARCA subasta guitarras y otros instrumentos musicales: cómo participar

La puja se hará de forma electrónica, lo que permite participar desde cualquier punto del país, siempre que se cumplan los requisitos previos.

ARCA informó cuándo será su próxima subasta, y cuáles serán los objetos que se rematarán

Este jueves 18 de septiembre se realizará una subasta organizada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) que promete atraer la atención de músicos, coleccionistas y curiosos: guitarras, bajos, amplificadores y otros instrumentos musicales serán los protagonistas del remate.

ARCA fijó nueva fecha de vencimiento para el impuesto al cheque

El listado incluye alrededor de 14 artículos de marcas reconocidas, con precios base que oscilan según el tipo de instrumento, marca y estado de conservación. Para sumarse al remate, los interesados deberán registrarse con anticipación en el portal del Banco Ciudad y aceptar las condiciones de venta.

AFIP confirmó tres fechas para subastas que se realizarán durante el mes de marzo.

Entre los artículos a subastar se destacan guitarras de marcas prestigiosas como Fender y Mercury, además de un bajo eléctrico, micrófonos, amplificadores y otros equipos musicales.

En total, se pondrán a remate 10 lotes con un valor base conjunto que ronda los $2 millones . Cada pieza se ofrece en las condiciones en que fue incautada, tras pasar por los procesos de control, clasificación y tasación aduanera.

Quienes deseen conocer los instrumentos podrán hacerlo en el depósito de la Aduana, situado en Peltier 721, en la ciudad de Mendoza.

De qué forma podés participar de la subasta de ARCA

La inscripción permanecerá abierta hasta el martes 16 de septiembre al mediodía y se realiza de manera totalmente online, lo que permite participar desde cualquier punto del país.

Para anotarse, los interesados deben ingresar al portal de subastas del Banco Ciudad, crear un usuario o iniciar sesión, seleccionar la subasta de interés y suscribirse.

El proceso se completa cargando los datos personales, aceptando las condiciones de venta y adjuntando el comprobante del depósito requerido.

Qué monto tienen las guitarras que ARCA subastará

Los precios iniciales dependen del tipo de artículo, la marca y su estado de conservación. Algunos lotes comienzan con un valor de $16.829, mientras que otros alcanzan bases de hasta $250.000.