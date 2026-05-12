La Agencia de Recaudación y Control Aduanero reforzó los controles sobre monotributistas y advirtió que podrá recategorizar automáticamente a quienes registren gastos, transferencias o movimientos financieros incompatibles con los ingresos declarados.

¿Por qué ARCA puede recategorizarte en el Monotributo en mayo 2026?

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP) busca identificar inconsistencias entre la facturación informada y el nivel real de gastos, consumos y operaciones financieras de cada contribuyente. ¿Por qué puede recategorizarte en el Monotributo en mayo 2026?

Cómo queda la jubilación de cada categoría del monotributo de ARCA con los aportes en mayo 2026

Entre los principales puntos que analiza el organismo aparecen las compras personales y los movimientos bancarios. Si detecta diferencias importantes entre los ingresos declarados y el dinero utilizado, puede subir de categoría al contribuyente.

El organismo recomienda mantener actualizada la categoría del régimen simplificado y evitar diferencias entre ganancias declaradas y consumos reales. También aconseja conservar comprobantes y documentación respaldatoria de transferencias, depósitos y operaciones importantes para evitar inconvenientes ante posibles controles.

Por qué motivos ARCA puede hacer la recategorización en el monotributo durante mayo 2026

Los motivos más frecuentes que pueden derivar en una recategorización son:

Compras de bienes de alto valor incompatibles con la facturación declarada.

Gastos elevados en viajes, tarjetas de crédito o consumos personales.

Depósitos bancarios superiores a los ingresos informados.

Movimientos financieros sin justificación.

Transferencias o acreditaciones con montos inconsistentes respecto de la categoría del Monotributo.

Operaciones frecuentes en billeteras virtuales o apps de pago que no coinciden con lo declarado.

En estos casos, ARCA puede solicitar documentación adicional para justificar el origen de los fondos y revisar la situación fiscal del contribuyente. Si el organismo considera que existen inconsistencias, puede realizar una recategorización automática hacia categorías superiores del Monotributo.

Además, si la persona no responde a los requerimientos o no logra justificar los movimientos detectados, ARCA puede avanzar con un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) ante la Unidad de Información Financiera (UIF).