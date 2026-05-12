12 de mayo de 2026 Inicio
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Por qué ARCA puede recategorizarte en el Monotributo en mayo 2026

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero reforzó los controles sobre monotributistas y advirtió que podrá recategorizar automáticamente a quienes registren gastos, transferencias o movimientos financieros incompatibles con los ingresos declarados.

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¿Por qué ARCA puede recategorizarte en el Monotributo en mayo 2026?

¿Por qué ARCA puede recategorizarte en el Monotributo en mayo 2026?

  • ARCA reforzó los controles sobre monotributistas en mayo de 2026.
  • El organismo puede recategorizar automáticamente a quienes tengan movimientos incompatibles con sus ingresos declarados.
  • Entre los principales controles aparecen los gastos con tarjeta, viajes y compras de alto valor.
  • También se analizan depósitos bancarios y transferencias superiores a la facturación declarada.
  • Los movimientos financieros sin justificación pueden generar sanciones o revisiones fiscales.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP) busca identificar inconsistencias entre la facturación informada y el nivel real de gastos, consumos y operaciones financieras de cada contribuyente. ¿Por qué puede recategorizarte en el Monotributo en mayo 2026?

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Entre los principales puntos que analiza el organismo aparecen las compras personales y los movimientos bancarios. Si detecta diferencias importantes entre los ingresos declarados y el dinero utilizado, puede subir de categoría al contribuyente.

El organismo recomienda mantener actualizada la categoría del régimen simplificado y evitar diferencias entre ganancias declaradas y consumos reales. También aconseja conservar comprobantes y documentación respaldatoria de transferencias, depósitos y operaciones importantes para evitar inconvenientes ante posibles controles.

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Por qué motivos ARCA puede hacer la recategorización en el monotributo durante mayo 2026

Los motivos más frecuentes que pueden derivar en una recategorización son:

  • Compras de bienes de alto valor incompatibles con la facturación declarada.
  • Gastos elevados en viajes, tarjetas de crédito o consumos personales.
  • Depósitos bancarios superiores a los ingresos informados.
  • Movimientos financieros sin justificación.
  • Transferencias o acreditaciones con montos inconsistentes respecto de la categoría del Monotributo.
  • Operaciones frecuentes en billeteras virtuales o apps de pago que no coinciden con lo declarado.

En estos casos, ARCA puede solicitar documentación adicional para justificar el origen de los fondos y revisar la situación fiscal del contribuyente. Si el organismo considera que existen inconsistencias, puede realizar una recategorización automática hacia categorías superiores del Monotributo.

Además, si la persona no responde a los requerimientos o no logra justificar los movimientos detectados, ARCA puede avanzar con un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) ante la Unidad de Información Financiera (UIF).

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