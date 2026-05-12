¿Por qué ARCA puede recategorizarte en el Monotributo en mayo 2026?

- ARCA reforzó los controles sobre monotributistas en mayo de 2026.
- El organismo puede recategorizar automáticamente a quienes tengan movimientos incompatibles con sus ingresos declarados.
- Entre los principales controles aparecen los gastos con tarjeta, viajes y compras de alto valor.
- También se analizan depósitos bancarios y transferencias superiores a la facturación declarada.
- Los movimientos financieros sin justificación pueden generar sanciones o revisiones fiscales.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP) busca identificar inconsistencias entre la facturación informada y el nivel real de gastos, consumos y operaciones financieras de cada contribuyente. ¿Por qué puede recategorizarte en el Monotributo en mayo 2026?
Entre los principales puntos que analiza el organismo aparecen las compras personales y los movimientos bancarios. Si detecta diferencias importantes entre los ingresos declarados y el dinero utilizado, puede subir de categoría al contribuyente.
El organismo recomienda mantener actualizada la categoría del régimen simplificado y evitar diferencias entre ganancias declaradas y consumos reales. También aconseja conservar comprobantes y documentación respaldatoria de transferencias, depósitos y operaciones importantes para evitar inconvenientes ante posibles controles.
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Por qué motivos ARCA puede hacer la recategorización en el monotributo durante mayo 2026
Los motivos más frecuentes que pueden derivar en una recategorización son:
- Compras de bienes de alto valor incompatibles con la facturación declarada.
- Gastos elevados en viajes, tarjetas de crédito o consumos personales.
- Depósitos bancarios superiores a los ingresos informados.
- Movimientos financieros sin justificación.
- Transferencias o acreditaciones con montos inconsistentes respecto de la categoría del Monotributo.
- Operaciones frecuentes en billeteras virtuales o apps de pago que no coinciden con lo declarado.
En estos casos, ARCA puede solicitar documentación adicional para justificar el origen de los fondos y revisar la situación fiscal del contribuyente. Si el organismo considera que existen inconsistencias, puede realizar una recategorización automática hacia categorías superiores del Monotributo.
Además, si la persona no responde a los requerimientos o no logra justificar los movimientos detectados, ARCA puede avanzar con un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) ante la Unidad de Información Financiera (UIF).