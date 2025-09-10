Buenas noticias: ARCA anunció cuál es el grupo que no deberá pagar el monotributo en septiembre 2025 Esta decisión busca aliviar la carga fiscal de más de un millón de pequeños contribuyentes en todo el país. Por







La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ha implementado una medida que impacta directamente en los monotributistas de menor facturación. A partir de septiembre de 2025, algunos contribuyentes se beneficiarán con la eliminación del componente impositivo de la cuota mensual.

La implementación de esta medida representa un alivio económico para los pequeños contribuyentes, permitiéndoles destinar esos recursos a otros aspectos de sus actividades. Sin embargo, es fundamental mantenerse informados para conocer el alcance de esta norma.

Mediante la Resolución 5546/2024, ARCA comunicó que los monotributistas que alquilan inmuebles pueden solicitar la exención del pago, siempre que cumplan ciertos requisitos:

Deben pertenecer al Régimen Simplificado y contar con un máximo de dos inmuebles en alquiler, no estar inscriptos en otras actividades dentro del monotributo y registrar los contratos en el Registro de Locaciones de Inmuebles (RELI).

Cómo tramitar la exención del pago del monotributo de ARCA Los contribuyentes que cumplan con los requisitos deberán realizar los siguientes pasos para acceder al beneficio impositivo: