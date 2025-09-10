10 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Buenas noticias: ARCA anunció cuál es el grupo que no deberá pagar el monotributo en septiembre 2025

Esta decisión busca aliviar la carga fiscal de más de un millón de pequeños contribuyentes en todo el país.

Por
Se dió a conocer cuĺes son los contribuyentes que no deben pagar este mes a ARCA.

Se dió a conocer cuĺes son los contribuyentes que no deben pagar este mes a ARCA.

ARCA

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ha implementado una medida que impacta directamente en los monotributistas de menor facturación. A partir de septiembre de 2025, algunos contribuyentes se beneficiarán con la eliminación del componente impositivo de la cuota mensual.

ARCA informó los valores actuales de la cuota del Monotributo
Te puede interesar:

Cuándo se debe pagar la cuota del monotributo de ARCA en septiembre 2025

La implementación de esta medida representa un alivio económico para los pequeños contribuyentes, permitiéndoles destinar esos recursos a otros aspectos de sus actividades. Sin embargo, es fundamental mantenerse informados para conocer el alcance de esta norma.

Quiénes no pagarán el monotributo de ARCA en septiembre 2025

ARCA
Las entidades emisoras de tarjetas de crédito y débito deberán comenzar a reportar más detalles sobre los consumos realizados en el extranjero.

Las entidades emisoras de tarjetas de crédito y débito deberán comenzar a reportar más detalles sobre los consumos realizados en el extranjero.

Mediante la Resolución 5546/2024, ARCA comunicó que los monotributistas que alquilan inmuebles pueden solicitar la exención del pago, siempre que cumplan ciertos requisitos:

Deben pertenecer al Régimen Simplificado y contar con un máximo de dos inmuebles en alquiler, no estar inscriptos en otras actividades dentro del monotributo y registrar los contratos en el Registro de Locaciones de Inmuebles (RELI).

Cómo tramitar la exención del pago del monotributo de ARCA

Los contribuyentes que cumplan con los requisitos deberán realizar los siguientes pasos para acceder al beneficio impositivo:

  1. Ingresar al sitio web oficial de ARCA.
  2. Seleccionar la opción “Modificación locador de hasta 2 inmuebles - Beneficio Ley 27.737”.
  3. Indicar el período desde el cual corresponde la exención.
  4. Declarar la actividad 681098 a través de clave fiscal en el “Sistema Registral” y verificar que los contratos estén correctamente cargados en el sistema RELI.

Cuáles son las categorías del monotributo de ARCA en septiembre 2025

La escala de monotributo vigentes para septiembre de 2025 son:

  • Categoría A: $8.992.597,87
  • Categoría B: $13.175.201,52
  • Categoría C: $18.473.166,15
  • Categoría D: $22.934.610,05
  • Categoría E: $26.977.793,60
  • Categoría F: $33.809.379,57
  • Categoría G: $40.431.835,35
  • Categoría H: $61.344.853,64
  • Categoría I: $68.664.410,05
  • Categoría J: $78.632.948,76
  • Categoría K: $94.805.682,90
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

ARCA informó novedades para los monotributistas sobre una fecha fundamental

Se confirmó la fecha clave para todos los monotributistas en septiembre 2025: qué definió ARCA

Enterate cuáles son las categorías actuales y qué consecuencias pueden enfrentar los contribuyentes si no pagan la cuota mensual dentro del plazo establecido.  

Monto mensual, tope de facturación y exclusiones: qué debés saber sobre el monotributo de ARCA en septiembre 2025

Las entidades emisoras de tarjetas de crédito y débito deberán comenzar a reportar más detalles sobre los consumos realizados en el extranjero.  

ARCA definió que comenzará la investigación de estos monotributistas por maniobras sospechosas: quiénes son

Las entidades emisoras de tarjetas de crédito y débito deberán comenzar a reportar más detalles sobre los consumos realizados en el extranjero.  

Confirmado por ARCA: este grupo de monotributistas deberá pagar $50.000 en septiembre 2025

Ciertos contribuyentes deberán abonar altas cifras a ARCA este mes

Atención monotributistas: este grupo deberá pagar más de un millón de pesos a ARCA en septiembre 2025

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anuló un régimen de información de 2012.

ARCA eliminó la obligación de informar sobre operaciones entre residentes y extranjeros

Rating Cero

Revelaron los nominados a los Martín Fierro de la televisión y hay sorpresas.

Revelaron los nominados a los Martín Fierro de la televisión y hay sorpresas

La conductra estrena la segunda tempora de LOL Argentina este viernes.

Susana Giménez confirmó que tendrá su biopic: "Ahora todo el mundo cuenta..."

Las plataformas de streaming﻿ pelean por atraer usuarios con diferentes propuestas.

El fútbol por streaming cambia para siempre: se podrán ver hasta cuatro partidos en simultáneo

Lali Espósito sorprendió al meterse en el escándalo entre Candela Vetrano y Gimena Accardi: Sé muy bien.

Lali Espósito sorprendió al meterse en el escándalo entre Candela Vetrano y Gimena Accardi: "Sé muy bien"

La humorista habló sobre su presente junto al Presidente.

Fátima Flórez reveló qué pasó con Javier Milei en Las Vegas: "El me dijo..."

play

El Mago sin Dientes fue hasta la Casa Rosada y pidió hablar con Javier Milei, pero lo rebotaron en la puerta

últimas noticias

El dólar oficial dio un salto en el inicio de la semana.

En la banca privada, el dólar se comercializa en promedio a $1.440

Hace 17 minutos
La estabilización del dólar oficial consume energía y divisas al Gobierno en las últimas semanas antes de las elecciones de octubre.

Mientras el dólar se estabiliza tras las elecciones, el blue se mantiene como el más barato

Hace 22 minutos
Nepal declaró el toque de queda luego de los disturbios.

Nepal declaró toque de queda luego de los disturbios y los militares tomaron el control de las calles

Hace 25 minutos
Habrá clases públicas de Química General, Álgebra, Sociología, Matemática, Algoritmos y estructura de datos, Teoría de la computación, Filosofía, Introducción al Pensamiento Científico, Sociedad y Estado, Microbiología, Cálculo numérico, entre otras.

Docentes de la UBA dictarán más de 40 clases públicas en Plaza de Mayo

Hace 31 minutos
Las estimaciones privadas anticipan una inflación de entre 2% y 2,2% para agosto.

El INDEC da a conocer el dato de la inflación de agosto: las estimaciones prevén más del 2%

Hace 34 minutos