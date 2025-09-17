La Agencia de Recaudación y Control Aduanero estableció el límite al tributo correspondiente a operaciones del 16 al 22 de este mes.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) fijó nueva fecha de vencimiento para el impuesto al cheque.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispuso una prórroga excepcional para el pago del impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias.

La medida se implementó a través de la Resolución General 5758/2025 del organismo, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, con la firma de su titular, Juan Pazo .

El texto establece que l os agentes de liquidación y/o percepción deberán cumplir con las obligaciones de ingreso de las sumas percibidas o del importe correspondiente al impuesto propio devengado , previsto en la Resolución General 2.111, hasta el 24 de septiembre.

La decisión alcanza a los hechos imponibles perfeccionados entre el 16 y el 22 de septiembre de 2025 y se aplica en sustitución de lo estipulado en la Resolución General 4.172, que regula las fechas habituales de vencimiento.

Así, ARCA introdujo una excepción puntual dentro del calendario de vencimientos con el objetivo de "razones de administración tributaria" , según consta en los considerandos de la norma.

Alerta en ARCA: cuál es la estafa que todos los contribuyentes deben conocer

Una nueva modalidad de estafa virtual circula en las últimas semanas mediante correos electrónicos que se hacen pasar por notificaciones de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El mensaje, diseñado para parecer oficial, informa al usuario sobre una supuesta multa pendiente y solicita que haga clic en un enlace para acceder a un "Documento Fiscal". En realidad, se trata de un engaño peligroso.

Al abrir el enlace, en lugar de visualizar un comprobante en PDF, el usuario descarga un archivo ejecutable malicioso. Este archivo instala en la computadora un troyano bancario conocido como Grandoreiro, un virus activo en América Latina desde 2017 que ahora circula en Argentina.

El troyano Grandoreiro resulta extremadamente peligroso por sus múltiples funciones. Una vez en el sistema, puede robar contraseñas almacenadas en los navegadores, registrar las teclas presionadas e incluso tomar control de la computadora a distancia. Además, puede bloquear el acceso a portales bancarios, facilitando el robo de dinero.

Originalmente detectado en Brasil y México, este virus se ha extendido a otras regiones. Especialistas de la empresa de ciberseguridad ESET confirmaron la presencia de Grandoreiro en el país, por lo que es fundamental que los usuarios adopten precauciones para no ser víctimas de este sofisticado ataque.

El correo electrónico de la estafa presenta varias señales de alerta que ayudan a identificar el fraude. La dirección utiliza una combinación inusual de los nombres "AFIP" y "ARCA" en su dominio, mientras que el diseño del mensaje contiene errores de formato que no aparecen en las comunicaciones oficiales.

El enlace incluido en el correo no dirige a ningún portal oficial de la entidad, lo que constituye otra señal clara de fraude. Estos detalles resultan clave para diferenciar una comunicación legítima de una tentativa de estafa y evitar caer en la trampa.

Desde la propia institución, se confirmó que ARCA nunca envía notificaciones de este tipo ni solicita la descarga de documentos vía correo electrónico. Toda comunicación oficial se realiza únicamente a través de los canales establecidos, por lo que cualquier mensaje que pida descargar archivos o hacer clic en enlaces sospechosos debe ignorarse y eliminarse de inmediato.