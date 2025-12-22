Cómo pedir la prestación por Desempleo de ANSES antes que termine el año La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó el paso a paso para solicitar este beneficio. Por + Seguir en







Anses explicó de qué forma solicitar la Prestación por Desempleo antes de que termine el 2025.

Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) explicó que se puede solicitar la Prestación por Desempleo antes de fin de año.

El trámite se realiza de forma online en el sitio web oficial del organismo a través de 4 pasos.

Quienes quieran solicitar esta ayuda deben cumplir con una serie específica de requisitos.

El monto máximo a cobrar es de $335.000. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó que las personas que hayan sido despedidas pueden solicitar la Prestación por Desempleo antes de fin de año. El trámite es simple y se realiza de forma online a través de solo 4 pasos. Es importante remarcar que para acceder a este beneficio es necesario cumplir con requisitos específicos.

Desempleo ANSES La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó el calendario de pagos de la prestación por desempleo correspondiente a julio de 2024. Freepik Quiénes pueden acceder a la prestación por Desempleo de ANSES Para poder acceder a este beneficio es necesario cumplir con una serie de requisitos:

Haber trabajado en relación de dependencia (no trabajadores informales, monotributistas ni autónomos)

Contar con aportes registrados

Haber sido despedido sin causa justificada

Haber sufrido la finalización o no renovación de un contrato

Que el despido haya sido por quiebra del empleador

Estar imposibilitado de continuar la actividad por problemas de salud o accidentes Desempleo de ANSES: monto de diciembre 2025 Los valores de diciembre 2025 se actualizan en función del Salario Mínimo, Vital y Móvil:

Monto mínimo: $167.400 (equivalente al 50% del SMVM)

(equivalente al 50% del SMVM) Monto máximo: $334.800 (equivalente al 100% del SMVM) El rango de valores depende de varios factores, como el salario que tenía el trabajador antes de ser despedido, sus aportes y duración del vínculo laboral.

Desempleo de ANSES: cómo acceder Para solicitar esta ayuda económica, se deben seguir estos pasos:

Ingresar en el sitio web oficial de Anses con el número de CUIL y la Clave de Seguridad Social. Seleccionar la opción de “Prestación por Desempleo” Indicar el tipo de rubro laboral y completar los datos requeridos. Cargar la documentación solicitada.