Cómo pedir la prestación por Desempleo de ANSES antes que termine el año

Anses explicó de qué forma solicitar la Prestación por Desempleo antes de que termine el 2025.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) explicó que se puede solicitar la Prestación por Desempleo antes de fin de año.
El trámite se realiza de forma online en el sitio web oficial del organismo a través de 4 pasos.
Quienes quieran solicitar esta ayuda deben cumplir con una serie específica de requisitos.
El monto máximo a cobrar es de $335.000.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó que las personas que hayan sido despedidas pueden solicitar la Prestación por Desempleo antes de fin de año. El trámite es simple y se realiza de forma online a través de solo 4 pasos. Es importante remarcar que para acceder a este beneficio es necesario cumplir con requisitos específicos.