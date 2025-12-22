22 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Cómo pedir la prestación por Desempleo de ANSES antes que termine el año

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó el paso a paso para solicitar este beneficio.

Por
Anses explicó de qué forma solicitar la Prestación por Desempleo antes de que termine el 2025.

Anses explicó de qué forma solicitar la Prestación por Desempleo antes de que termine el 2025.


Freepik
  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) explicó que se puede solicitar la Prestación por Desempleo antes de fin de año.
  • El trámite se realiza de forma online en el sitio web oficial del organismo a través de 4 pasos.
  • Quienes quieran solicitar esta ayuda deben cumplir con una serie específica de requisitos.
  • El monto máximo a cobrar es de $335.000.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó que las personas que hayan sido despedidas pueden solicitar la Prestación por Desempleo antes de fin de año. El trámite es simple y se realiza de forma online a través de solo 4 pasos. Es importante remarcar que para acceder a este beneficio es necesario cumplir con requisitos específicos.

Anses explicó quiénes cobran $2.351.141 en enero. 
Te puede interesar:

ANSES deposita $2.351.141 en enero 2026: quiénes pueden acceder

Desempleo ANSES
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó el calendario de pagos de la prestación por desempleo correspondiente a julio de 2024.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó el calendario de pagos de la prestación por desempleo correspondiente a julio de 2024.

Quiénes pueden acceder a la prestación por Desempleo de ANSES

Para poder acceder a este beneficio es necesario cumplir con una serie de requisitos:

  • Haber trabajado en relación de dependencia (no trabajadores informales, monotributistas ni autónomos)
  • Contar con aportes registrados
  • Haber sido despedido sin causa justificada
  • Haber sufrido la finalización o no renovación de un contrato
  • Que el despido haya sido por quiebra del empleador
  • Estar imposibilitado de continuar la actividad por problemas de salud o accidentes

Desempleo de ANSES: monto de diciembre 2025

Los valores de diciembre 2025 se actualizan en función del Salario Mínimo, Vital y Móvil:

  • Monto mínimo: $167.400 (equivalente al 50% del SMVM)
  • Monto máximo: $334.800 (equivalente al 100% del SMVM)

El rango de valores depende de varios factores, como el salario que tenía el trabajador antes de ser despedido, sus aportes y duración del vínculo laboral.

Desempleo de ANSES: cómo acceder

Para solicitar esta ayuda económica, se deben seguir estos pasos:

  1. Ingresar en el sitio web oficial de Anses con el número de CUIL y la Clave de Seguridad Social.
  2. Seleccionar la opción de “Prestación por Desempleo”
  3. Indicar el tipo de rubro laboral y completar los datos requeridos.
  4. Cargar la documentación solicitada.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este lunes 22 de diciembre

El pago de la AUH se realizará de forma completa sin retenciones mensuales.

Cómo presentar la Libreta de la AUH de ANSES en 2026

El pago de la AUH se acreditará de forma completa todos los meses.

La novedad de ANSES para los titulares de la AUH: "cobrará" más, además del aumento por inflación

Anses alertó sobre mensajes falsos que circulan por fuera de sus canales oficiales.

El importante comunicado de ANSES para evitar caer en estafas

Anses explicó cuál es el extra que se paga en diciembre pero no en enero.

Atención ANSES: el extra que se paga en diciembre y se elimina para enero 2026

Anses confirmó que los descuentos en supermercados continuarán en el 2026.

Buenas noticias: los descuentos en supermercados de ANSES que seguirán en 2026

Rating Cero

Ed Sheeran dejó el cigarrillo y bajó 14 kilos

La impresionante transformación de Ed Sheeran: bajó 14 kilos y dejó de fumar y tomar cerveza

La historia se sitúa en un futuro cercano y transcurre dentro de un edificio que se hunde tras una inundación extrema.
play

Esta película coreana sobre un desastre natural único está siendo de lo más visto de Netflix: cómo se llama

Ale Sergi y Juliana Gattas se toman un receso.

Miranda! anunció que no hará shows en vivo en 2026: "Vamos a descansar de los escenarios"

Daniela Celis y Thiago Medina.

"Nos vamos a querer toda la vida": Thiago Medina y Daniela Celis aclararon qué sucedió con su relación amorosa

Julieta Rossi y Agustín Monzón.
play

El nieto de Carlos Monzón y la ex de Fernando Báez Sosa oficializaron su noviazgo ante miles de personas

James Ransone tenía 46 años.

Conmoción en Hollywood: se suicidó el actor James Ransone, estrella de la serie The Wire

últimas noticias

¿Qué le depara a cada signo del zodíaco este lunes 22 de diciembre?

Horóscopo del Niño Prodigio: qué le depara a cada signo del zodíaco este lunes 22 de diciembre

Hace 6 minutos
Feroz temporal en Corrientes: cayeron más de 100mm de agua y se inundaron distintos puntos de la ciudad

Feroz temporal en Corrientes: cayeron más de 100mm de agua y se inundaron distintos puntos de la ciudad

Hace 15 minutos
Anses explicó quiénes cobran $2.351.141 en enero. 

ANSES deposita $2.351.141 en enero 2026: quiénes pueden acceder

Hace 32 minutos
Se espera que las temperaturas superen los 30 grados

Cómo estará el clima en Nochebuena en Buenos Aires: ¿se viene la lluvia o va la mesa afuera?

Hace 35 minutos
Entre julio de 1976 y agosto de 1977 causó terror en NY

Aterrorizó en Nueva York, era sospechoso de varios crímenes y cayó por una multa de tránsito

Hace 40 minutos