Paso a paso para obtener la constancia de CUIL en ANSES antes de que termine octubre 2025

La Administración Nacional Seguridad Social (Anses) otorga la constancia del Código Único de Identificación Laboral (CUIL). Este trámite, se puede solicitar tanto en las oficinas del organismo de forma presencial, como de manera online a través del sitio web del organismo mediante un paso a paso muy sencillo.
ANSES: para qué sirve la constancia de CUIL
La constancia de CUIL funciona para registrar aportes jubilatorios o acceder a prestaciones del ente como asignaciones, pensiones y jubilaciones. También, para cualquier otra gestión que se lleva a cabo en otras entidades públicas, como bancos, registros del automotor y otros.
Gracias a este número, los organismos estatales pueden vincular toda tu información laboral, previsional y fiscal bajo una misma identidad, garantizando que los derechos y aportes queden correctamente registrados a lo largo de la vida laboral.
Cómo obtener la constancia de CUIL
Para solicitar este documento, hay que seguir estos pasos:
- Ingresar a la página oficial del ente
- Hacer clic en “Mi ANSES” e iniciar sesión con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social.
- Una vez dentro, buscar la opción “Constancia de CUIL” en el menú o usar la barra de búsqueda.
- Completar con datos personales: nombre y apellido, tipo y número de documento, fecha de nacimiento y sexo según el DNI.
El sistema generará automáticamente el número de CUIL junto a una Constancia digital en PDF, que se puede descargar o imprimir. Este documento tiene validez oficial y no requiere sello ni firma.