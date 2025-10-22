Paso a paso para obtener la constancia de CUIL en ANSES antes de que termine octubre 2025 La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó de qué forma solicitar este documento. Por







Anses explicó el paso a paso para obtener la Constancia de CUIL.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) emite la Constancia de CUIL.

emite la Se trata de un número que se genera en el momento en el que se registra el número del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Es un documento sirve como identificación dentro del sistema laboral y previsional .

. La constancia de CUIL que se gestiona a través de Mi Anses es válida para cualquier trámite que lo solicite, no tiene vencimiento y no requiere firma ni sello.

La Administración Nacional Seguridad Social (Anses) otorga la constancia del Código Único de Identificación Laboral (CUIL). Este trámite, se puede solicitar tanto en las oficinas del organismo de forma presencial, como de manera online a través del sitio web del organismo mediante un paso a paso muy sencillo.

ANSES historial laboral Para acceder a este servicio, solo necesitan ingresar al sitio web de ANSES utilizando su número de CUIL y clave de la Seguridad Social. Freepik

ANSES: para qué sirve la constancia de CUIL La constancia de CUIL funciona para registrar aportes jubilatorios o acceder a prestaciones del ente como asignaciones, pensiones y jubilaciones. También, para cualquier otra gestión que se lleva a cabo en otras entidades públicas, como bancos, registros del automotor y otros.

Gracias a este número, los organismos estatales pueden vincular toda tu información laboral, previsional y fiscal bajo una misma identidad, garantizando que los derechos y aportes queden correctamente registrados a lo largo de la vida laboral.

Cómo obtener la constancia de CUIL Para solicitar este documento, hay que seguir estos pasos: Ingresar a la página oficial del ente Hacer clic en “Mi ANSES” e iniciar sesión con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social. Una vez dentro, buscar la opción “Constancia de CUIL” en el menú o usar la barra de búsqueda. Completar con datos personales: nombre y apellido, tipo y número de documento, fecha de nacimiento y sexo según el DNI. El sistema generará automáticamente el número de CUIL junto a una Constancia digital en PDF, que se puede descargar o imprimir. Este documento tiene validez oficial y no requiere sello ni firma.