Kempes fue claro y eligió a los 3 candidatos a ganar el Mundial 2026

El Matador destacó a tres selecciones con mayor proyección rumbo a 2026. Su análisis dejó una mirada confiada sobre el futuro de la Argentina.

El exdelantero remarcó que la forma física con la que los jugadores lleguen al Mundial será clave.
El exdelantero remarcó que la forma física con la que los jugadores lleguen al Mundial será clave.
  • Mario Kempes analizó el sorteo del Mundial 2026 y dio su visión sobre los principales aspirantes al título.
  • El exdelantero valoró el grupo de Argentina y señaló que no debería presentar dificultades.
  • Destacó a tres selecciones con mayor proyección por rendimiento, jerarquía y regularidad internacional.
  • La Argentina, España y Francia suelen ser las favoritas más mencionadas.

El análisis de Mario Alberto Kempes luego del sorteo del Mundial 2026 dejó definidas sus preferencias sobre quiénes podrían pelear por la próxima Copa. El campeón del mundo observó el panorama con calma y marcó a los seleccionados que, según su experiencia, tienen más argumentos para competir por el título.

Pep Guardiola descartó a Argentina y a España y eligió quién ganará el Mundial 2026

Su mirada incluyó una referencia al desempeño reciente de Argentina y a la forma en que suele influir la preparación física de los futbolistas en una cita de este nivel. El Matador valoró el escenario general del torneo y puso el foco en las selecciones con mayor estabilidad competitiva.

Entre comentarios futboleros y un momento de distensión durante la cobertura, su visión terminó de armar un mapa claro sobre los nombres que podrían destacarse en la cita mundialista del 2026 que se desarrollará en sedes repartidas entre Estados Unidos, México y Canadá.

Quiénes son los 3 candidatos a ganar el Mundial 2026, según Kempes

Durante la entrevista realizada en Washington, Kempes sostuvo que el grupo de Argentina no representa un desafío complejo. Reconoció que en los Mundiales siempre pueden aparecer sorpresas, aunque esta vez considera que la Selección tiene margen para avanzar sin sobresaltos.

Cuando fue consultado por los posibles candidatos, no dudó: señaló a Argentina, Francia y España como los equipos con más posibilidades de llegar lejos en el certamen. También mencionó que Países Bajos suele estar presente en instancias decisivas, aunque a su criterio no termina de concretar ese salto final. Además, lanzó una definición pintoresca sobre Inglaterra, a la que calificó como “casi favorita”, pero sin lograr el rendimiento que se espera de ella en los momentos decisivos.

Enzo Fernández Argentina Francia Mundial Qatar 2022

El exdelantero remarcó que la forma física con la que los jugadores lleguen al Mundial será clave. Recordó que en torneos tan exigentes, los estados individuales pueden cambiar el rumbo de cualquier selección, aunque se mostró confiado en que el plantel de Lionel Scaloni tiene recursos para defender el título.

