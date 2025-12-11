A qué grupo de conductores pueden darle de baja la licencia de conducir por la normativa vigente

El Gobierno anunció un conjunto de medidas y normas más estrictas vinculadas con la gestión y la validez de las licencias de conducir. El propósito central de estas regulaciones es reforzar el cumplimiento de las leyes de tránsito, reducir la cantidad de accidentes y disminuir los riesgos para conductores y peatones. Con esta decisión, las autoridades expresan su compromiso de mejorar la seguridad vial mediante una aplicación más rigurosa de la legislación.

Con el fin de avanzar en esa meta de seguridad, las autoridades confirmaron una disposición determinante: la baja de determinados carnets que no se ajusten a la normativa actual. Esto significa que las licencias que presenten irregularidades, que hayan sido obtenidas sin atravesar el procedimiento oficial o que correspondan a personas que infringen de manera reiterada las reglas de tránsito serán anuladas o revocadas. El objetivo es depurar el registro de conductores y asegurar que solo continúen circulando quienes cumplen cada requisito.

La puesta en marcha de estas reglas busca elevar el nivel de responsabilidad de quienes están al volante. Al retirar los carnets que no respeten la normativa, el Gobierno establece un mensaje claro sobre la importancia del cumplimiento para evitar siniestros. La medida también influye en la capacidad de los ciudadanos para manejar, alentando una mayor conciencia sobre la necesidad de respetar las leyes y construir un entorno vial más seguro para toda la comunidad.

El sistema de scoring o de puntos de licencia funciona como una herramienta clave implementada por el Gobierno para ejercer un control más preciso y justo sobre el historial de infracciones de los conductores. Cada persona inicia con un puntaje máximo —que suele ser de 20 puntos, según la jurisdicción— y las faltas de tránsito provocan una reducción progresiva de ese saldo. Cuando el puntaje llega a cero, se activa el mecanismo que permite suspender o retirar la licencia de conducir.

La quita de puntos se aplica a cualquier conductor que cometa infracciones graves o muy graves. Entre las faltas más habituales que restan puntos se encuentran el exceso de velocidad, el manejo bajo los efectos del alcohol o drogas, el desobedecer un semáforo en rojo, el cruce indebido de vías ferroviarias o el uso incorrecto o nulo del cinturón de seguridad. Cuanto mayor sea el nivel de peligrosidad de la infracción, mayor será la cantidad de puntos descontados.

Licencia de conducir digital

Los conductores que llegan por primera vez a la pérdida total de puntos enfrentan una suspensión de la licencia por un período determinado, que generalmente es de 60 días. Durante ese lapso, no pueden circular y deben realizar un curso de sensibilización y reeducación vial antes de recuperar el carnet, que se devuelve con un puntaje restablecido pero inferior al inicial.

El sistema se vuelve más severo para quienes reinciden. Si un conductor pierde todos los puntos por segunda vez, la suspensión se extiende de manera considerable, incluso duplicando o triplicando el tiempo de inhabilitación. En una tercera reincidencia, el período de suspensión puede prolongarse aún más y llegar a los dos años, según las disposiciones vigentes.

La eliminación definitiva de la licencia se aplica tras múltiples reincidencias o por la comisión de infracciones particularmente graves. Cuando el conductor acumula varias suspensiones por pérdida total del puntaje en un corto plazo, las autoridades pueden concluir que representa un riesgo constante para la seguridad vial y proceder a la cancelación permanente de su carnet. En ese caso, la persona debe esperar un período prolongado —a veces de varios años— y rendir nuevamente todos los exámenes desde el principio.

En conclusión, los conductores más perjudicados por el sistema de scoring son aquellos que mantienen una conducta imprudente y repetitiva en la vía pública. El esquema está diseñado para sancionar la desobediencia continua a las normas de tránsito. La suspensión temporal se aplica desde la primera pérdida total de puntos, mientras que la eliminación permanente se reserva para quienes reinciden de manera sistemática en faltas graves, poniendo en riesgo la seguridad de toda la comunidad.