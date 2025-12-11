11 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

A qué grupo de conductores pueden darle de baja la licencia de conducir por la normativa vigente

El Ministerio de Justicia informó cuáles licencias de conducir serán suspendidas por no cumplir con el sistema de scoring.

Por
Por esta normativa

Por esta normativa, podés quedarte sin licencia de conducir.

Redes sociales
  • El Gobierno aplicará controles más estrictos y dará de baja licencias con irregularidades para mejorar la seguridad vial.
  • Los carnets obtenidos fuera del procedimiento oficial o de conductores que infringen reiteradamente serán anulados.
  • El sistema de scoring descuenta puntos por infracciones graves y puede suspender la licencia al llegar a cero.
  • Las reincidencias prolongan las suspensiones y, en casos extremos, pueden derivar en la eliminación definitiva del carnet.

El Gobierno anunció un conjunto de medidas y normas más estrictas vinculadas con la gestión y la validez de las licencias de conducir. El propósito central de estas regulaciones es reforzar el cumplimiento de las leyes de tránsito, reducir la cantidad de accidentes y disminuir los riesgos para conductores y peatones. Con esta decisión, las autoridades expresan su compromiso de mejorar la seguridad vial mediante una aplicación más rigurosa de la legislación.

El refuerzo de estos requisitos busca consolidar una conducta más responsable en la conducción.
Te puede interesar:

Cuál es el detalle de la VTV por el cual te la pueden rechazar de forma inmediata

Con el fin de avanzar en esa meta de seguridad, las autoridades confirmaron una disposición determinante: la baja de determinados carnets que no se ajusten a la normativa actual. Esto significa que las licencias que presenten irregularidades, que hayan sido obtenidas sin atravesar el procedimiento oficial o que correspondan a personas que infringen de manera reiterada las reglas de tránsito serán anuladas o revocadas. El objetivo es depurar el registro de conductores y asegurar que solo continúen circulando quienes cumplen cada requisito.

Licencia conducir

La puesta en marcha de estas reglas busca elevar el nivel de responsabilidad de quienes están al volante. Al retirar los carnets que no respeten la normativa, el Gobierno establece un mensaje claro sobre la importancia del cumplimiento para evitar siniestros. La medida también influye en la capacidad de los ciudadanos para manejar, alentando una mayor conciencia sobre la necesidad de respetar las leyes y construir un entorno vial más seguro para toda la comunidad.

A qué conductores les pueden sacar la licencia de conducir por el sistema de scoring

El sistema de scoring o de puntos de licencia funciona como una herramienta clave implementada por el Gobierno para ejercer un control más preciso y justo sobre el historial de infracciones de los conductores. Cada persona inicia con un puntaje máximo —que suele ser de 20 puntos, según la jurisdicción— y las faltas de tránsito provocan una reducción progresiva de ese saldo. Cuando el puntaje llega a cero, se activa el mecanismo que permite suspender o retirar la licencia de conducir.

La quita de puntos se aplica a cualquier conductor que cometa infracciones graves o muy graves. Entre las faltas más habituales que restan puntos se encuentran el exceso de velocidad, el manejo bajo los efectos del alcohol o drogas, el desobedecer un semáforo en rojo, el cruce indebido de vías ferroviarias o el uso incorrecto o nulo del cinturón de seguridad. Cuanto mayor sea el nivel de peligrosidad de la infracción, mayor será la cantidad de puntos descontados.

Licencia de conducir digital

Los conductores que llegan por primera vez a la pérdida total de puntos enfrentan una suspensión de la licencia por un período determinado, que generalmente es de 60 días. Durante ese lapso, no pueden circular y deben realizar un curso de sensibilización y reeducación vial antes de recuperar el carnet, que se devuelve con un puntaje restablecido pero inferior al inicial.

El sistema se vuelve más severo para quienes reinciden. Si un conductor pierde todos los puntos por segunda vez, la suspensión se extiende de manera considerable, incluso duplicando o triplicando el tiempo de inhabilitación. En una tercera reincidencia, el período de suspensión puede prolongarse aún más y llegar a los dos años, según las disposiciones vigentes.

licencia-conducirjpg.jpg

La eliminación definitiva de la licencia se aplica tras múltiples reincidencias o por la comisión de infracciones particularmente graves. Cuando el conductor acumula varias suspensiones por pérdida total del puntaje en un corto plazo, las autoridades pueden concluir que representa un riesgo constante para la seguridad vial y proceder a la cancelación permanente de su carnet. En ese caso, la persona debe esperar un período prolongado —a veces de varios años— y rendir nuevamente todos los exámenes desde el principio.

En conclusión, los conductores más perjudicados por el sistema de scoring son aquellos que mantienen una conducta imprudente y repetitiva en la vía pública. El esquema está diseñado para sancionar la desobediencia continua a las normas de tránsito. La suspensión temporal se aplica desde la primera pérdida total de puntos, mientras que la eliminación permanente se reserva para quienes reinciden de manera sistemática en faltas graves, poniendo en riesgo la seguridad de toda la comunidad.

Noticias relacionadas

Qué multa podés recibir por no tener la VTV al día.

Qué multa podés recibir por no tener la VTV al día en diciembre 2025

Conocé el valor del trámite automotriz.

Qué costo tiene hacer la VTV en diciembre 2025 y cuáles son los autos que pagarán más de $140.000

Los especialistas describen cómo la autoimagen se vuelve dependiente de estímulos externos y de un reconocimiento que nunca resulta suficiente.

Por qué hay personas que les gusta presumir logros ajenos: esto dice la psicología

Un circuito pensado especialmente para quienes viajan en casas rodantes y motorhomes.

La primera ruta del motorhome de la Argentina: cuáles son los 10 puntos para visitar

play

Un rayo inició un incendio forestal en Lago Puelo: más de 3.000 hectáreas afectadas

El caso que sorprendió a todos

Su dolor de estómago aumentaba con el tiempo pero cuando fue al hospital los médicos no lo podían creer: qué vieron

Rating Cero

Si querés ver TVR en vivo en el estudio principal de C5N, tenés que completar el formulario.

¿Querés ver TVR en vivo en el estudio principal de C5N? ¡Anotate y vení a la tribuna!

¿Zaira volvió a estar en pareja?

Zaira Nara se habría reconciliado con su ex pareja: quién es y cuáles son las señales

La película animada que marcó a toda una generación volvió a colarse entre lo más visto del streaming
play

Esta película animada te lleva justo a la infancia y ya es de lo más visto de Netflix: de cuál se trata

Es una de las últimas películas de Bruce Willis, sorprendió a la crítica y ahora está en Netflix
play

Es una de las últimas películas de Bruce Willis, sorprendió a la crítica y ahora está en Netflix: cuál es

Ahora, llegó a la gran N roja Super Mario Bros: La película que se lanzó a Netflix y es furor. Es un lanzamiento estadounidense de 2023 que salió en cines ese año.
play

La película de Super Mario Bros llegó a Netflix y es lo más visto: cómo es la historia

El adelanto no solo se centra en la angustia de Kara, sino que es el motivo para una aventura épica y emocional.
play

DC presentó el tráiler de Supergirl, con Milly Alcock como protagonista

últimas noticias

Si querés ver TVR en vivo en el estudio principal de C5N, tenés que completar el formulario.

¿Querés ver TVR en vivo en el estudio principal de C5N? ¡Anotate y vení a la tribuna!

Hace 14 minutos
Este edificio forma parte de las paradas obligatorias de quienes hacen Turismo en CABA

Este edificio está en el corazón de Buenos Aires, tiene un mirador único y no es tan conocido: donde se encuentra

Hace 26 minutos
¿Zaira volvió a estar en pareja?

Zaira Nara se habría reconciliado con su ex pareja: quién es y cuáles son las señales

Hace 27 minutos
Prohibición de redes sociales en Australia: los adolescentes buscan alternativas en otras plataformas

Prohibición de redes sociales en Australia: los adolescentes buscan alternativas en otras plataformas

Hace 29 minutos
Las alternativas electrónicas siguen siguen dando más ventaja para quienes buscan un rendimiento superior sin necesidad de operar de manera presencial.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 1.650.000 pesos a 30 días en diciembre 2025

Hace 31 minutos