IR A
IR A

Esta película animada te lleva justo a la infancia y ya es de lo más visto de Netflix: de cuál se trata

La recepción fue diversa, pero casi todas las críticas coinciden en algo: es una explosión visual y un viaje directo a la nostalgia.

La película animada que marcó a toda una generación volvió a colarse entre lo más visto del streaming

La película animada que marcó a toda una generación volvió a colarse entre lo más visto del streaming

La película animada que marcó a toda una generación volvió a colarse entre lo más visto del streaming. Colorida, nostálgica y cargada de guiños al videojuego original, esta aventura se convirtió en un fenómeno del catálogo, ¿de cuál se trata?

Es una de las últimas películas de Bruce Willis, sorprendió a la crítica y ahora está en Netflix
Te puede interesar:

Es una de las últimas películas de Bruce Willis, sorprendió a la crítica y ahora está en Netflix: cuál es

Después de su paso por cines y su éxito global, aterrizó en Netflix y rápidamente se transformó en un título furor. Con millones de reproducciones y una ola de comentarios nostálgicos en redes, la historia del fontanero más famoso del mundo vuelve a conquistar a públicos de todas las edades.

Los especialistas coinciden en que la producción es un festival de color, humor y nostalgia que funciona para todas las edades. Oti Rodríguez Marchante del medio ABC, la describe como “una hora y media de imparable jolgorio”, capaz de divertir incluso a quienes nunca jugaron al videojuego. Desde IGN España, en tanto, aseguran que se trata de una adaptación “maravillosa, inteligente y divertida”, una auténtica carta de amor al videojuego que logra conquistar tanto a las nuevas audiencias como a los fans de toda la vida.

Sinopsis de Super Mario Bros: La película que llegó a Netflix y es furor

Mientras resuelven una avería en Brooklyn, Mario y Luigi son absorbidos por una tubería misteriosa que los transporta a un mundo completamente nuevo. Allí, los hermanos quedan separados y Mario emprende una misión épica para rescatar a Luigi.

En el camino, se une a Toad y a la valiente princesa Peach, quien lo introduce en las reglas, peligros y desafíos del Reino Champiñón. Lo que sigue es un viaje lleno de acción, humor, colores vibrantes y referencias directas al videojuego que hizo historia.

Tráiler de Super Mario Bros: La película

Embed - Super Mario Bros. La Película - Tráiler Oficial (Universal Pictures) HD

Reparto de Super Mario Bros: La película

  • Chris Pratt – Mario
  • Charlie Day – Luigi
  • Anya Taylor-Joy – Princesa Peach
  • Jack Black – Bowser
  • Keegan-Michael Key – Toad
  • Seth Rogen – Donkey Kong
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Ahora, llegó a la gran N roja Super Mario Bros: La película que se lanzó a Netflix y es furor. Es un lanzamiento estadounidense de 2023 que salió en cines ese año.
play

La película de Super Mario Bros llegó a Netflix y es lo más visto: cómo es la historia

El adelanto no solo se centra en la angustia de Kara, sino que es el motivo para una aventura épica y emocional.
play

DC presentó el tráiler de Supergirl, con Milly Alcock como protagonista

La película original fue un éxito y su precuela ya está en Netflix.
play

Netflix: la precuela de una desgarradora película que te hace emocionar hasta las lágrimas

El secreto de Santa es la nueva apuesta navideña de Netflix. 
play

Llegó a Netflix y se transformó en la comedia romántica navideña favorita para muchos

Un romance clásico que brilló en los 2000, que aún se encuentra en Netflix.
play

Está Jennifer López y Netflix la eliminará pronto: la película que tenés que ver ya

Ricardo Daarín se luce en esta película argentina recuperada por Netflix. 
play

Está en Netflix, es protagonizada por Ricardo Darín y es un éxito rotundo: está basada en hechos reales

últimas noticias

Si querés ver TVR en vivo en el estudio principal de C5N, tenés que completar el formulario.

¿Querés ver TVR en vivo en el estudio principal de C5N? ¡Anotate y vení a la tribuna!

Hace 8 minutos
Este edificio forma parte de las paradas obligatorias de quienes hacen Turismo en CABA

Este edificio está en el corazón de Buenos Aires, tiene un mirador único y no es tan conocido: donde se encuentra

Hace 20 minutos
¿Zaira volvió a estar en pareja?

Zaira Nara se habría reconciliado con su ex pareja: quién es y cuáles son las señales

Hace 21 minutos
Prohibición de redes sociales en Australia: los adolescentes buscan alternativas en otras plataformas

Prohibición de redes sociales en Australia: los adolescentes buscan alternativas en otras plataformas

Hace 23 minutos
Las alternativas electrónicas siguen siguen dando más ventaja para quienes buscan un rendimiento superior sin necesidad de operar de manera presencial.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 1.650.000 pesos a 30 días en diciembre 2025

Hace 25 minutos