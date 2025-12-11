Esta película animada te lleva justo a la infancia y ya es de lo más visto de Netflix: de cuál se trata

La película animada que marcó a toda una generación volvió a colarse entre lo más visto del streaming. Colorida, nostálgica y cargada de guiños al videojuego original, esta aventura se convirtió en un fenómeno del catálogo, ¿de cuál se trata?
La recepción fue diversa, pero casi todas las críticas coinciden en algo: es una explosión visual y un viaje directo a la nostalgia.
Después de su paso por cines y su éxito global, aterrizó en Netflix y rápidamente se transformó en un título furor. Con millones de reproducciones y una ola de comentarios nostálgicos en redes, la historia del fontanero más famoso del mundo vuelve a conquistar a públicos de todas las edades.
Los especialistas coinciden en que la producción es un festival de color, humor y nostalgia que funciona para todas las edades. Oti Rodríguez Marchante del medio ABC, la describe como “una hora y media de imparable jolgorio”, capaz de divertir incluso a quienes nunca jugaron al videojuego. Desde IGN España, en tanto, aseguran que se trata de una adaptación “maravillosa, inteligente y divertida”, una auténtica carta de amor al videojuego que logra conquistar tanto a las nuevas audiencias como a los fans de toda la vida.
Mientras resuelven una avería en Brooklyn, Mario y Luigi son absorbidos por una tubería misteriosa que los transporta a un mundo completamente nuevo. Allí, los hermanos quedan separados y Mario emprende una misión épica para rescatar a Luigi.
En el camino, se une a Toad y a la valiente princesa Peach, quien lo introduce en las reglas, peligros y desafíos del Reino Champiñón. Lo que sigue es un viaje lleno de acción, humor, colores vibrantes y referencias directas al videojuego que hizo historia.