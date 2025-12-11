Esta película animada te lleva justo a la infancia y ya es de lo más visto de Netflix: de cuál se trata La recepción fue diversa, pero casi todas las críticas coinciden en algo: es una explosión visual y un viaje directo a la nostalgia. + Seguir en







La película animada que marcó a toda una generación volvió a colarse entre lo más visto del streaming

La película animada que marcó a toda una generación volvió a colarse entre lo más visto del streaming. Colorida, nostálgica y cargada de guiños al videojuego original, esta aventura se convirtió en un fenómeno del catálogo, ¿de cuál se trata?

Después de su paso por cines y su éxito global, aterrizó en Netflix y rápidamente se transformó en un título furor. Con millones de reproducciones y una ola de comentarios nostálgicos en redes, la historia del fontanero más famoso del mundo vuelve a conquistar a públicos de todas las edades.

Los especialistas coinciden en que la producción es un festival de color, humor y nostalgia que funciona para todas las edades. Oti Rodríguez Marchante del medio ABC, la describe como “una hora y media de imparable jolgorio”, capaz de divertir incluso a quienes nunca jugaron al videojuego. Desde IGN España, en tanto, aseguran que se trata de una adaptación “maravillosa, inteligente y divertida”, una auténtica carta de amor al videojuego que logra conquistar tanto a las nuevas audiencias como a los fans de toda la vida.

Sinopsis de Super Mario Bros: La película que llegó a Netflix y es furor Mientras resuelven una avería en Brooklyn, Mario y Luigi son absorbidos por una tubería misteriosa que los transporta a un mundo completamente nuevo. Allí, los hermanos quedan separados y Mario emprende una misión épica para rescatar a Luigi.

En el camino, se une a Toad y a la valiente princesa Peach, quien lo introduce en las reglas, peligros y desafíos del Reino Champiñón. Lo que sigue es un viaje lleno de acción, humor, colores vibrantes y referencias directas al videojuego que hizo historia.

Tráiler de Super Mario Bros: La película Embed - Super Mario Bros. La Película - Tráiler Oficial (Universal Pictures) HD Reparto de Super Mario Bros: La película Chris Pratt – Mario

Charlie Day – Luigi

Anya Taylor-Joy – Princesa Peach

Jack Black – Bowser

Keegan-Michael Key – Toad

Seth Rogen – Donkey Kong