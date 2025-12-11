Es una de las últimas películas de Bruce Willis, sorprendió a la crítica y ahora está en Netflix: cuál es Para quienes extrañan al actor clásico, es una oportunidad perfecta para reencontrarse con uno de sus últimos personajes de impacto. + Seguir en







Es una de las últimas películas de Bruce Willis, sorprendió a la crítica y ahora está en Netflix: la impactante cinta de acción protagonizada por el famoso actor, volvió al catálogo negro y rojo y en pocos días logró un fenómeno inesperado, ¿cuál es?

A pesar de haberse estrenado en 2018, su regreso encendió la nostalgia, atrajo a nuevos espectadores y recuperó a los fanáticos del actor que hoy se encuentra retirado de la actuación.

La llegada de la producción desencadenó un efecto inmediato: miles de usuarios comenzaron a reproducirla por el simple atractivo de ver a Bruce Willis en uno de sus últimos grandes papeles de acción. Su presencia sigue siendo un gancho potente para el público, que sabe de antemano qué esperar: persecuciones, adrenalina y un protagonista decidido a cruzar límites.

Sinopsis de Deseo de matar, la película de Bruce Willis que es tendencia en Netflix La historia sigue a Paul Kersey, un reconocido cirujano de Chicago que dedica su vida a salvar pacientes y disfrutar la rutina familiar. Todo cambia por completo cuando un ataque en su hogar deja a su esposa y a su hija en estado crítico. Desesperado por respuestas y ante una justicia lenta e insuficiente, Kersey decide tomar otro camino: hacer justicia por mano propia.

Ese quiebre emocional lo lleva a adentrarse en un mundo de violencia, venganzas y persecuciones donde cada decisión tiene un costo. Con ritmo rápido, escenas intensas y una tensión constante, la película se vuelve ideal para quienes buscan acción directa y una historia contundente sin vueltas.

Tráiler de Deseo de matar https://www.youtube.com/watch?v=HMl-DBE2AoQ

