11 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Por qué hay personas que les gusta presumir logros ajenos: esto dice la psicología

Estudios explican por qué algunos construyen su imagen desde reconocimientos ajenos. Inseguridades y búsqueda constante de aprobación están en el centro del fenómeno.

Por
Los especialistas describen cómo la autoimagen se vuelve dependiente de estímulos externos y de un reconocimiento que nunca resulta suficiente.

Los especialistas describen cómo la autoimagen se vuelve dependiente de estímulos externos y de un reconocimiento que nunca resulta suficiente.

Freepik
  • Algunas personas muestran éxitos que no les pertenecen para sostener una imagen que sienten incapaces de construir por sí mismas.
  • La psicología relaciona esta conducta con rasgos narcisistas, necesidad intensa de validación y frustración ante la falta de reconocimiento.
  • Especialistas explican que esta estrategia suele cubrir inseguridades profundas y se mantiene gracias a la aprobación externa.
  • Factores como la hipocresía, la envidia y el manejo de la impresión influyen en este comportamiento.

En entornos familiares, laborales o sociales aparecen personas que resaltan éxitos que no son propios. Lo hacen mencionando triunfos de alguien cercano, exagerando su participación en proyectos o apropiándose del esfuerzo de otros. Aunque puede interpretarse como una búsqueda simple de atención, este patrón suele estar asociado con rasgos más profundos que afectan su manera de relacionarse.

Por esta normativa, podés quedarte sin licencia de conducir.
Te puede interesar:

A qué grupo de conductores pueden darle de baja la licencia de conducir por la normativa vigente

La psicología estudió este tipo de conductas y advierte que, detrás de esa necesidad de mostrarse importantes, suelen existir carencias vinculadas con la autoestima. Especialmente en casos de narcisismo, la falta de reconocimiento provoca malestar y desencadena comportamientos que interfieren en la vida cotidiana, como en vínculos tensos, problemas en el trabajo, dificultades académicas e incluso estrés financiero.

Este fenómeno también se vincula con una mirada distorsionada de sí mismos, que empuja a estas personas a buscar validación en logros ajenos. Desde esa base, los especialistas describen cómo la autoimagen se vuelve dependiente de estímulos externos y de un reconocimiento que nunca resulta suficiente.

Reconocimiento

Por qué hay personas a las que le gusta presumir logros ajenos

Según Mayo Clinic, el trastorno de personalidad narcisista, más frecuente en hombres y presente desde la adolescencia o la adultez temprana, se caracteriza por una percepción exagerada de superioridad y por la necesidad permanente de que otros reconozcan ese supuesto valor. Cuando ese nivel de admiración no llega, surgen la frustración y la insatisfacción.

La psicóloga Alicia Garrido Martín señala que quienes destacan logros ajenos buscan un tipo de aprobación que no encuentran en su propia experiencia. Explica que esa satisfacción es pasajera, porque no proviene de vivencias reales. Más que convencer a su entorno, intentan persuadirse a sí mismas de que merecen ser admiradas, apoyándose en éxitos de terceros para sostener ese relato.

La plataforma Therapyside describe que muchos de estos comportamientos responden al deseo de mantener una imagen grandiosa pese a la falta de resultados propios. Cuando sienten que no tienen logros suficientes, se apropian de los de otras personas para proyectar una identidad idealizada y ocultar inseguridades. Aunque aparentan firmeza, su autoconcepto es frágil y depende de la aprobación ajena.

Horóscopo riqueza 1

A esto se suma la competencia silenciosa y la envidia. Therapyside también advierte que estas personas pueden caer en actitudes hipócritas, ya que muestran emociones o posturas que no sienten para causar una impresión favorable. La psicóloga Martha Guerri, de la Clínica Fertty, aclara que la hipocresía no es un trastorno, sino un comportamiento presente en sociedades que valoran la apariencia y la aceptación social.

Por último, especialistas argumentan que presumir méritos también puede ser un intento de llenar vacíos internos. Para estas personas, destacar se vuelve una manera de compensar sensaciones de insuficiencia y de sostener una imagen que sienten incapaces de lograr por sus propios medios.

Noticias relacionadas

Un circuito pensado especialmente para quienes viajan en casas rodantes y motorhomes.

La primera ruta del motorhome de la Argentina: cuáles son los 10 puntos para visitar

play

Un rayo inició un incendio forestal en Lago Puelo: más de 3.000 hectáreas afectadas

El caso que sorprendió a todos

Su dolor de estómago aumentaba con el tiempo pero cuando fue al hospital los médicos no lo podían creer: qué vieron

Conocé lo último que se sabe acerca de este crímen que aún no tiene respuestas

Este crimen tiene más de 30 años sin resolverse pero un principal sospechoso: qué sucede que no se resuelve

play

Violento intento de robo en Ciudad Evita: arriesgó su vida para evitar que se llevaran su camioneta

Trenes Argentinos anunció obras en el Ferrocarril Mitre.

Ferrocarril Mitre: el ramal Tigre se interrumpirá hasta el 10 de febrero por renovación de vías

Rating Cero

¿Zaira volvió a estar en pareja?

Zaira Nara se habría reconciliado con su ex pareja: quién es y cuáles son las señales

La película animada que marcó a toda una generación volvió a colarse entre lo más visto del streaming
play

Esta película animada te lleva justo a la infancia y ya es de lo más visto de Netflix: de cuál se trata

Es una de las últimas películas de Bruce Willis, sorprendió a la crítica y ahora está en Netflix
play

Es una de las últimas películas de Bruce Willis, sorprendió a la crítica y ahora está en Netflix: cuál es

Ahora, llegó a la gran N roja Super Mario Bros: La película que se lanzó a Netflix y es furor. Es un lanzamiento estadounidense de 2023 que salió en cines ese año.
play

La película de Super Mario Bros llegó a Netflix y es lo más visto: cómo es la historia

El adelanto no solo se centra en la angustia de Kara, sino que es el motivo para una aventura épica y emocional.
play

DC presentó el tráiler de Supergirl, con Milly Alcock como protagonista

Una vedette acusó a La Sole de "desubicarse" con su marido y ella respondió

últimas noticias

Este edificio forma parte de las paradas obligatorias de quienes hacen Turismo en CABA

Este edificio está en el corazón de Buenos Aires, tiene un mirador único y no es tan conocido: donde se encuentra

Hace 18 minutos
¿Zaira volvió a estar en pareja?

Zaira Nara se habría reconciliado con su ex pareja: quién es y cuáles son las señales

Hace 19 minutos
Prohibición de redes sociales en Australia: los adolescentes buscan alternativas en otras plataformas

Prohibición de redes sociales en Australia: los adolescentes buscan alternativas en otras plataformas

Hace 21 minutos
Las alternativas electrónicas siguen siguen dando más ventaja para quienes buscan un rendimiento superior sin necesidad de operar de manera presencial.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 1.650.000 pesos a 30 días en diciembre 2025

Hace 23 minutos
La fragancia puede encontrarse en Argentina en distintos tamaños.

Este es el perfume favorito de Vinícius Jr: cuánto sale en Argentina

Hace 25 minutos