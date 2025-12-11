Por qué hay personas que les gusta presumir logros ajenos: esto dice la psicología

Estudios explican por qué algunos construyen su imagen desde reconocimientos ajenos. Inseguridades y búsqueda constante de aprobación están en el centro del fenómeno.

Los especialistas describen cómo la autoimagen se vuelve dependiente de estímulos externos y de un reconocimiento que nunca resulta suficiente.

En entornos familiares, laborales o sociales aparecen personas que resaltan éxitos que no son propios. Lo hacen mencionando triunfos de alguien cercano, exagerando su participación en proyectos o apropiándose del esfuerzo de otros. Aunque puede interpretarse como una búsqueda simple de atención, este patrón suele estar asociado con rasgos más profundos que afectan su manera de relacionarse.

La psicología estudió este tipo de conductas y advierte que, detrás de esa necesidad de mostrarse importantes , suelen existir carencias vinculadas con la autoestima. Especialmente en casos de narcisismo, la falta de reconocimiento provoca malestar y desencadena comportamientos que interfieren en la vida cotidiana, como en vínculos tensos, problemas en el trabajo, dificultades académicas e incluso estrés financiero.

Este fenómeno también se vincula con una mirada distorsionada de sí mismos , que empuja a estas personas a buscar validación en logros ajenos. Desde esa base, los especialistas describen cómo la autoimagen se vuelve dependiente de estímulos externos y de un reconocimiento que nunca resulta suficiente.

Según Mayo Clinic, el trastorno de personalidad narcisista, más frecuente en hombres y presente desde la adolescencia o la adultez temprana , se caracteriza por una percepción exagerada de superioridad y por la necesidad permanente de que otros reconozcan ese supuesto valor. Cuando ese nivel de admiración no llega, surgen la frustración y la insatisfacción.

La psicóloga Alicia Garrido Martín señala que quienes destacan logros ajenos buscan un tipo de aprobación que no encuentran en su propia experiencia . Explica que esa satisfacción es pasajera, porque no proviene de vivencias reales. Más que convencer a su entorno, intentan persuadirse a sí mismas de que merecen ser admiradas, apoyándose en éxitos de terceros para sostener ese relato.

La plataforma Therapyside describe que muchos de estos comportamientos responden al deseo de mantener una imagen grandiosa pese a la falta de resultados propios. Cuando sienten que no tienen logros suficientes, se apropian de los de otras personas para proyectar una identidad idealizada y ocultar inseguridades. Aunque aparentan firmeza, su autoconcepto es frágil y depende de la aprobación ajena.

A esto se suma la competencia silenciosa y la envidia. Therapyside también advierte que estas personas pueden caer en actitudes hipócritas, ya que muestran emociones o posturas que no sienten para causar una impresión favorable. La psicóloga Martha Guerri, de la Clínica Fertty, aclara que la hipocresía no es un trastorno, sino un comportamiento presente en sociedades que valoran la apariencia y la aceptación social.

Por último, especialistas argumentan que presumir méritos también puede ser un intento de llenar vacíos internos. Para estas personas, destacar se vuelve una manera de compensar sensaciones de insuficiencia y de sostener una imagen que sienten incapaces de lograr por sus propios medios.