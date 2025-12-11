IR A
Una vedette acusó a La Sole de "desubicarse" con su marido y ella respondió

La actriz aseguró que la artista tuvo actitudes extrañas con su marido, con quien participó en La Voz Argentina. Todo terminó en una desmentida.

La artista Soledad fue acusada públicamente de “desubicarse” con el marido de una vedette megafamosa durante la participación del mismo en La Voz Argentina, cuando la cantante era jurado del programa y ella contestó. ¿Quién es la actriz? Vanesa Carbone.

La Sole encaró a Pergolini en vivo.
“Es alguien que no es lo que aparenta. Si esto hubiera sido de un hombre a una mujer, ¿cómo lo llamarían? Acoso”, denunció la vedette en redes sociales.

A lo que la Sole respondió en Puro Show: “No sé qué flasheó, pero ya nada me sorprende en este mundo. Yo estaba con mi marido mirando la tele cuando miré el titular. Realmente no lo podía creer. Cuando las cosas no son verdad, no hace ni falta aclarar. El fin de eso es que hablemos del tema”.

Soledad

Aseguró, también, que “jamás perdería el tiempo con eso. Estoy enfocada en mi vida, en mis 30 años de carrera. Me quedo con eso”.

“No hablé con ellos porque no tengo ni relación. Siento que lo importante acá es no caer en estas situaciones que genera el medio. Hay cosas a las que es mejor no darles entidad, con todo el respeto del mundo les digo que no pasa nada”, concluyó.

