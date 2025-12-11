IR A
DC presentó el tráiler de Supergirl, con Milly Alcock como protagonista

La actriz, reconocida por su papel en House of the Dragon, la precuela de Game of Thrones, encarna a la superheroína, que en los cómics es la prima biológica de Superman. La película se estrena el 26 de junio de 2026.

El adelanto no solo se centra en la angustia de Kara, sino que es el motivo para una aventura épica y emocional.

El primer tráiler oficial de Supergirl de la mano de DC Estudios que está preparando un giro para la historia en la con un giro para esta nueva etapa. La película se estrena el 26 de junio de 2026.

La actriz Milly Alcock, reconocida por su papel en House of the Dragon, la precuela de Game of Thrones, encarna a la superheroína, que en los cómics es la prima biológica de Superman.

El adelanto está musicalizado con el reconocido Call Me de Blondie, con la introducción de Milly Alcock con una sinopsis que pinta a la heroína que intenta esperar un pasado traumático.

Kara pasó toda su vida presenciando la destrucción de Krypton, la muerte y la violencia, y este dolor la impulsa a buscar el olvido. La productora apuesta por una Supergirl más compleja y con cicatrices, y lista para llevar a los fanáticos una trama de dolor, fiesta y redención.

Los protagonistas que aparecen en la trama hasta ahora son:

  • Kara Zor-El / Supergirl: interpretada por Milly Alcock.

  • Ruthye Marye Knoll: interpretada por Eve Ridley.

  • Krypto: el superperro que aparece en el tráiler.

Quién es Supergirl

Supergirl o la Superchica es una superheroína de DC Comics, prima de Superman, cuyo nombre real es Kara Zor-El, una de las últimas supervivientes de Krypton, que tiene poderes similares a los de su primo. Apareció en cómics, series de TV como en el Arrowverso y películas, y se presenta como un personaje popular que explora temas de identidad, culpa y adaptación.

