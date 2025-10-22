El trámite de ANSES que lleva muy poco tiempo para conseguir un documento clave

22 de octubre de 2025 Inicio
Anses explicó que hay un trámite muy sencillo para conseguir un documento clave.

Anses explicó que hay un trámite muy sencillo para conseguir un documento clave.


  • La Administración Nacional Seguridad Social (Anses) otorga la Constancia de CUIL (Código Único de Identificación Laboral).
  • Se trata de un documento que se puede solicitar de forma online a través del portal oficial del organismo.
  • Sirve como identificación dentro del sistema laboral y previsional.
  • El CUIL no tiene vencimiento y no requiere firma ni sello.
Anses explicó el paso a paso para obtener la Constancia de CUIL.
Paso a paso para obtener la constancia de CUIL en ANSES antes de que termine octubre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) permite solicitar el CUIL desde su sitio web, además de tener la opción de forma presencial. Este es un número que se genera en el momento en el que se registra el número del Documento Nacional de Identidad (DNI) y sirve para realizar múltiples trámites.

CUIL ANSES
ANSES: para qué sirve la constancia de CUIL

La constancia de CUIL sirve, por ejemplo, para registrar aportes jubilatorios o acceder a prestaciones del ente como asignaciones, pensiones y jubilaciones. También se solicita para cualquier otra gestión de otras entidades públicas, como bancos, registros del automotor y otros.

Gracias a este número, los organismos estatales pueden vincular toda la información laboral, previsional y fiscal bajo una misma identidad, garantizando que los derechos y aportes queden correctamente registrados a lo largo de la vida laboral.

Cómo obtener la constancia de CUIL

Para acceder a la constancia de CUIL se debe ingresar al sitio web de Anses y seguir estos pasos:

  1. Hacer clic en “Mi ANSES” e iniciar sesión tu CUIL y Clave de la Seguridad Social.
  2. Buscar la opción “Constancia de CUIL” en el menú.
  3. Completar tus datos personales: nombre y apellido, tipo y número de documento, fecha de nacimiento y sexo según el DNI.
  4. El sistema generará automáticamente el número de CUIL junto a una Constancia digital en PDF, que se puede descargar o imprimir. Este documento tiene validez oficial y no requiere sello ni firma.
