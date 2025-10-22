El trámite de ANSES que lleva muy poco tiempo para conseguir un documento clave La Administración Nacional de la Seguridad Social indicó de qué gestión se trata. Todo lo que hay que saber. Por







Anses explicó que hay un trámite muy sencillo para conseguir un documento clave.

La Administración Nacional Seguridad Social (Anses) otorga la Constancia de CUIL (Código Único de Identificación Laboral).

otorga la Constancia de (Código Único de Identificación Laboral). Se trata de un documento que se puede solicitar de forma online a través del portal oficial del organismo.

a través del portal oficial del organismo. Sirve como identificación dentro del sistema laboral y previsional.

El CUIL no tiene vencimiento y no requiere firma ni sello.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) permite solicitar el CUIL desde su sitio web, además de tener la opción de forma presencial. Este es un número que se genera en el momento en el que se registra el número del Documento Nacional de Identidad (DNI) y sirve para realizar múltiples trámites.

ANSES: para qué sirve la constancia de CUIL La constancia de CUIL sirve, por ejemplo, para registrar aportes jubilatorios o acceder a prestaciones del ente como asignaciones, pensiones y jubilaciones. También se solicita para cualquier otra gestión de otras entidades públicas, como bancos, registros del automotor y otros.

Gracias a este número, los organismos estatales pueden vincular toda la información laboral, previsional y fiscal bajo una misma identidad, garantizando que los derechos y aportes queden correctamente registrados a lo largo de la vida laboral.

Cómo obtener la constancia de CUIL Para acceder a la constancia de CUIL se debe ingresar al sitio web de Anses y seguir estos pasos: Hacer clic en “Mi ANSES” e iniciar sesión tu CUIL y Clave de la Seguridad Social. Buscar la opción “Constancia de CUIL” en el menú. Completar tus datos personales: nombre y apellido, tipo y número de documento, fecha de nacimiento y sexo según el DNI. El sistema generará automáticamente el número de CUIL junto a una Constancia digital en PDF, que se puede descargar o imprimir. Este documento tiene validez oficial y no requiere sello ni firma.