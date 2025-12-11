IR A
Quién es Agustina Kogan, la influencer fanática de Lautaro Martínez con la que el Kun Agüero habría sido infiel

El exfutbolista se habría separado de la modelo luego de haber estado con otra mujer en Miami. Esto se da a un año del nacimiento de su primera hija en común, Olivia.

Kogan estuvo relacionada con Lautaro Martínez.

El Kun Agüero se separó de Sofía Calzetti luego de una infidelidad tras seis años de relación y una hija de un año. Todo se habría generado porque el exfutbolista habría estado con la modelo Agustina Kogan, conocida por ser fanática de Lautaro Martínez. De este modo, finalizó su vínculo sentimental.

Kun Agüero  y Sofía Calzetti fueron padres hace un año.
La información fue brindada por el periodista Juan Etchegoyen de Mitre Live y expresó que “hace meses están mal por una infidelidad de él a ella, intentaron pelearla, pero no pudieron y es cuestión de días que lo hagan público".

“El detonante de la separación no es un engaño, pero sí me dicen que hubo una traición de él a ella con una influencer“, indicó el conductor.

Finalmente, se conoció que se trataba de Kogan. Etchegoyen contó que “después que Sofía se enteró, tuvieron un impasse y luego intentaron volver a la normalidad, pero nunca se pudo recomponer la relación”.

“A mí lo que me contaron es que no hace mucho tiempo, el Kun viajó a Miami y en esa ciudad conoció a una influencer que venía teniendo charlas por redes sociales y que él la quería conocer. Finalmente, ese encuentro se dio. El nombre que a mí me dan es el de la influencer Agustina Kogan”, concluyó.

