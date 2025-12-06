6 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Cómo es el cambio clave de ARCA en relación al IVA y las plataformas digitales

La Resolución General 5794/2025 introduce modificaciones en los parámetros y clarifica los criterios de habitualidad para los sujetos alcanzados.

Por
El organismo de recaudación anunció este importante cambio.

El organismo de recaudación anunció este importante cambio.

Pexels
  • ARCA modificó el régimen de IVA para ventas y servicios vía plataformas digitales con la Resolución 5794/2025.
  • Se actualiza la habitualidad: umbral de $750.000 mensuales y diez operaciones para quedar alcanzado.
  • Hay límites especiales para ventas de bienes usados y más control para plataformas como agentes de percepción.
  • Se incluye una consulta con Clave Fiscal para revisar motivos y alícuotas aplicadas.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció importantes cambios en la regulación impositiva de las transacciones electrónicas. A través de la Resolución General 5794/2025, publicada este martes en el Boletín Oficial, el organismo introdujo modificaciones significativas al régimen especial de ingreso del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Este régimen alcanza todas las operaciones de venta de bienes, locaciones y prestaciones de servicios que se conciertan y ejecutan mediante diversas “plataformas digitales”.

El organismo incluyó un nuevo método. 
Te puede interesar:

Cómo es la nueva forma de facturación de ARCA para monotributistas en problemas

La nueva normativa busca actualizar y ajustar el marco establecido previamente por la Resolución General 5319. Esta última sentó las bases para la tributación del IVA en el ámbito digital, con el objetivo de asegurar la recaudación en un sector en constante crecimiento. Con la Resolución 5794/2025, ARCA procura optimizar los mecanismos de control y recaudación, posiblemente redefiniendo las alícuotas, las condiciones de retención o las responsabilidades de las plataformas como agentes de percepción.

ARCA
Las entidades emisoras de tarjetas de crédito y débito deberán comenzar a reportar más detalles sobre los consumos realizados en el extranjero.

Las entidades emisoras de tarjetas de crédito y débito deberán comenzar a reportar más detalles sobre los consumos realizados en el extranjero.

En síntesis, estas modificaciones representan un paso más en la adecuación de la legislación fiscal a la economía digital. Para los contribuyentes que operan mediante estas plataformas, resulta clave revisar el texto completo de la Resolución General 5794/2025 y comprender el alcance de los cambios. La intención de ARCA es mejorar la eficiencia del sistema de cobro del IVA en las transacciones digitales, impactando de forma directa en la operatoria de vendedores, prestadores de servicios y las propias plataformas tecnológicas.

Qué cambió ARCA sobre el IVA en las ventas por plataformas digitales

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) modificó el régimen especial de ingreso del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para operaciones de venta y servicios concertadas mediante plataformas digitales a través de la Resolución General 5794/2025. El cambio principal fue la actualización de los umbrales de habitualidad, desajustados por la inflación y el crecimiento del comercio electrónico. Con esta medida se busca definir con mayor precisión quiénes se consideran operadores habituales y, por lo tanto, quedan alcanzados por el régimen de percepción aplicado por las plataformas.

El ajuste central consiste en la redefinición de los montos y la cantidad de operaciones que determinan la habitualidad de un vendedor. Los límites monetarios anteriores resultaban bajos, por lo que ahora el monto total de operaciones mensuales pasa a ser igual o superior a $750.000, junto con un mínimo de diez operaciones mensuales para clasificar como “sujeto no categorizado” que opera de forma sostenida. La actualización de estos valores apunta a reflejar de manera más realista el movimiento comercial dentro del entorno digital.

ARCA
El organismo ajustó el procedimiento de embargos fiscales, estableciendo un plazo mínimo de 48 horas después del vencimiento para presentar excepciones.

El organismo ajustó el procedimiento de embargos fiscales, estableciendo un plazo mínimo de 48 horas después del vencimiento para presentar excepciones.

Además del umbral mensual, la ARCA actualizó el criterio de habitualidad vinculado a períodos más extensos. Se considerará actividad habitual si se realizan cuatro o más operaciones por mes durante todos los meses de un cuatrimestre, siempre que el monto acumulado en ese período alcance o supere los $750.000. Con estos parámetros se busca evitar la inclusión de usuarios ocasionales o con bajo volumen transaccional, concentrando el régimen en quienes mantienen un flujo comercial recurrente.

La resolución incorpora una diferenciación importante para quienes venden bienes usados de uso personal. En estos casos, el umbral monetario se eleva a $1.500.000 por cuatrimestre, atendiendo a la naturaleza no comercial de estas operaciones. Esta medida otorga un margen mayor a particulares que realizan ventas esporádicas sin intención de sostener una actividad con fines lucrativos permanentes.

ARCA

Otro aspecto relevante se vincula con el fortalecimiento de la trazabilidad y el control fiscal. Las plataformas digitales, en su rol de agentes de percepción del IVA, deben consignar la percepción de manera discriminada en la documentación emitida al vendedor y mencionar expresamente el régimen aplicado. Con esto se busca asegurar la correcta recaudación del impuesto y facilitar la fiscalización por parte de ARCA sobre operaciones realizadas en entornos digitales.

Por último, la resolución incorpora un mecanismo de consulta destinado a los contribuyentes sujetos a percepciones. Las personas podrán revisar los motivos y la alícuota aplicada mediante el servicio con Clave Fiscal “Nuestra Parte”, lo cual reemplaza la notificación por Domicilio Fiscal Electrónico. Así se promueve mayor transparencia y se permite verificar la situación fiscal de cada vendedor, facilitando, en caso necesario, su regularización dentro del sistema impositivo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Conocé qué controles tiene ARCA si tenés muchas transferencias.

Qué pasa en ARCA si te hacen muchas transferencias en poco tiempo

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó modificaciones clave que impactan de forma directa sobre el régimen simplificado.

Si superás este límite de transferencias en diciembre 2025, ARCA podrá sancionarte: cuál es

Conocé el límite que estableció ARCA para las transferencias.

Cuál es el nuevo límite que tiene ARCA para las transferencias en billeteras virtuales

Enterate cuáles son las categorías actuales y qué consecuencias pueden enfrentar los contribuyentes si no pagan la cuota mensual dentro del plazo establecido.  

Así podés acceder a una bonificación del 100% en el pago del monotributo de ARCA en diciembre 2025

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) resolvió actualizar los importes y parámetros de habitualidad para el régimen especial de ingreso del IVA.

ARCA actualizó el régimen para calcular el IVA para ventas y servicios a través de plataformas digitales

Entre los principales cambios se encuentra la incorporación de un cronograma semestral obligatorio.

Cuáles son todos los monotributistas de ARCA que deben pagar más de $500.000 en diciembre 2025

Rating Cero

La película Troll 2 estrenada recientemente en Netflix.
play

Netflix lanzó la segunda parte de una historia con mucha acción y fantasía y es de lo más visto: cuál es la trama de Troll 2

Su aparición generó comentarios y reactivó un viejo conflicto mencionado por Maxi López.

La impresionante transformación de Wanda Nara: un cambio de look que se nota

El músico ofreció una durísima reflexión sobre la actualidad política argentina.
play

El Indio Solari cruzó al gobierno de Javier Milei y lo comparó con el menemismo: "Te están cagando en la nariz"

Lali estrenó su documental en Netflix y se posicionó como lo más visto en Argentina.
play

Lali Espósito estrenó su documental en Netflix y ya es número 1 de Argentina

Valentino y Bastián juegan en las inferiores de River Plate.

El negocio que une a la familia: revelaron cuál es el emprendimiento de los hijos de Wanda Nara y Evangelina Anderson

Las Películas de Netflix que están en el Top a nivel mundial
play

Esta película está basada en una novela oriental y llegó a Netflix: de cuál se trata y por qué es furor

últimas noticias

En Córdoba hay unas salinas que destacan a nivel mundial por su belleza natural.

Turismo en Córdoba: las salinas que se destacan a nivel mundial

Hace 8 minutos
Leandro Paredes sorprendió con un outfit de gala.

El look de Leandro Paredes: un traje de inspiración oriental que marcó tendencia

Hace 10 minutos
Milei planea viajar a Noruega.

Milei viaja a Noruega para acompañar a Corina Machado en la entrega del Nobel de la Paz

Hace 17 minutos
Este exfutbolista jugó el Mundial de Brasil 2014 con la Selección argentina.

Jugó en la Selección Argentina, no aguantó las críticas y le dijo chau al fútbol

Hace 19 minutos
play

Llegaron los aviones F-16 a la Ciudad de Buenos Aires

Hace 30 minutos