La recaudación tributaria tuvo una caída interanual de casi el 9% en noviembre

La caída real se explica por la alta base de comparación de 2024, cuando hubo ingresos extraordinarios por el Impuesto PAÍS, anticipos de Bienes Personales, aportes por el blanqueo y moratoria.

La variación nominal de los ingresos fue del 19,7%, muy por debajo de la inflación del período, que se ubicó cerca del 31%.

La recaudación fiscal de noviembre de 2025 totalizó $15.6 billones, lo que representó una caída real interanual del orden del 8,6%, según los datos informados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

ARCA explicó que el resultado negativo se debe a una comparación desfavorable con el año anterior. "La variación interanual de este mes continúa viéndose afectada por la alta base de comparación debido a los ingresos extraordinarios de noviembre 2024", indicó el organismo.

En el resultado influyó la presencia de ingresos extraordinarios registrados en 2024, como los aportes del Impuesto PAÍS, el Impuesto Especial del Blanqueo y una moratoria, además de los pagos anticipados de Bienes Personales.

El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) coincidió en el diagnóstico y señaló que "en noviembre de 2025 se registró la cuarta caída real interanual consecutiva de la recaudación tributaria nacional total".

El informe del IARAF destacó que el rubro con mayor descenso fue Derechos de Exportación, el cual habría caído un 69% real interanual, afectado por la eliminación temporal de carga tributaria al sector agropecuario. Según el IARAF, Bienes Personales tuvo una baja real del 64%, mientras que impuestos internos cayeron 12,6%, afectados por la alta base de noviembre de 2024 y por bajas de alícuotas.

En contraste, el informe precisó que "los únicos dos tributos con aumento real serían derechos de importación con 21,7% e impuesto a los combustibles con 17,2%", dados por el aumento de volumen y del valor del impuesto, respectivamente.

El Impuesto al Valor Agregado (IVA), el principal tributo, habría tenido una baja del 2,2% en términos reales. Aportes y Contribuciones de la seguridad social, el segundo tributo con mayor participación, descendió un 1% real interanual.

Finalmente, el análisis del IARAF puntualizó que un registro de "devolución negativa (ingreso) de 141.000 millones" en el mes de noviembre ayudó a mitigar la caída general de la recaudación.

