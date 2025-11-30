30 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Si superás este límite de transferencias en diciembre 2025, ARCA podrá sancionarte: cuál es

Desde diciembre de 2025, el organismo exigirá a bancos y billeteras virtuales reportar todas las transferencias que superen los límites actualizados. Enterate cuáles son los nuevos montos.

Por
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó modificaciones clave que impactan de forma directa sobre el régimen simplificado.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó modificaciones clave que impactan de forma directa sobre el régimen simplificado.

ARCA
  • Con el cierre del año, aumentan las operaciones bancarias y los movimientos digitales.
  • La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó medidas más estrictas para monitorear transferencias y compras, tanto en cuentas bancarias como en billeteras virtuales como Mercado Pago, Ualá o Naranja X.
  • Desde diciembre 2025, cualquier operación que supere ciertos topes será informada automáticamente y podría generar sanciones.
  • Estos montos están ajustados en base al Índice de Precios al Consumidor (INDEC), lo que implica que pueden volver a cambiar próximamente.

Con el cierre del año, aumentan las operaciones bancarias y los movimientos digitales. Frente a esto, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó medidas más estrictas para monitorear transferencias y compras, tanto en cuentas bancarias como en billeteras virtuales como Mercado Pago, Ualá o Naranja X.

Conocé qué controles tiene ARCA si tenés muchas transferencias.
Te puede interesar:

Qué pasa en ARCA si te hacen muchas transferencias en poco tiempo

Desde diciembre 2025, cualquier operación que supere ciertos topes será informada automáticamente y podría generar sanciones. En esta nota, los detalles clave a tener en cuenta.

Cuál es el límite de transferencias que tiene ARCA en diciembre 2025

La medida está vigente desde el 1 de junio, según la Resolución General 5512/2024, y continúa en diciembre con los siguientes límites:

  • Transferencias y acreditaciones: $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para jurídicas.
  • Extracciones en efectivo: tope unificado de $10.000.000.
  • Saldos bancarios al cierre del mes: $50.000.000 en cuentas personales, $30.000.000 en empresas.
  • Plazos fijos: máximo de $100.000.000 para individuos y $30.000.000 para personas jurídicas.
  • Movimientos en billeteras virtuales: mismos límites que las transferencias.
  • Tenencias en sociedades de bolsa: hasta $100.000.000 para personas físicas.
  • Compras como consumidor final: hasta $10.000.000.
  • Pagos generales: $50.000.000 para personas físicas, $30.000.000 para jurídicas.

Estos montos están ajustados en base al Índice de Precios al Consumidor (INDEC), lo que implica que pueden volver a cambiar próximamente.

arca
Chau AFIP: qué debés saber para inscribirte como monotributista en ARCA.

Chau AFIP: qué debés saber para inscribirte como monotributista en ARCA.

Cuál es la documentación que puede pedir ARCA para controlar las transferencias

Si un movimiento supera los topes mencionados, bancos y billeteras deberán notificarlo de inmediato, lo que podría derivar en una revisión exhaustiva por parte del organismo. En muchos casos, ARCA podría solicitar documentación que justifique el origen de los fondos, como:

  • Contratos de compraventa o comprobantes de operaciones.
  • Facturas emitidas bajo régimen general o monotributo.
  • Recibos de sueldo o constancias de jubilación.
  • Certificación de inscripción en AFIP.
  • Informes firmados por un contador público.

El objetivo es evitar maniobras de evasión o lavado, por eso, desde diciembre, el control será más estricto y detallado.

ARCA
Las entidades emisoras de tarjetas de crédito y débito deberán comenzar a reportar más detalles sobre los consumos realizados en el extranjero.

Las entidades emisoras de tarjetas de crédito y débito deberán comenzar a reportar más detalles sobre los consumos realizados en el extranjero.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El organismo incluyó un nuevo método. 

Cómo es la nueva forma de facturación de ARCA para monotributistas en problemas

Enterate cuáles son los nuevos montos de diciembre en base a tu categoría.

¿Cambia el monto? Cómo quedará el monotributo de ARCA en diciembre 2025

Los pasos a seguir para pagar el monotributo vencido.

Cómo podés ver las deudas y pagar el monotributo de ARCA si se te venció

ARCA informó que se puede abonar el monotributo.

Cómo podés pagar el monotributo de ARCA desde tu celular en simples pasos

Cambios en el régimen de impuestos para las apuestas online.

El Gobierno modificó el régimen de impuestos para las empresas de apuestas online

Enterate cuáles son las categorías actuales y qué consecuencias pueden enfrentar los contribuyentes si no pagan la cuota mensual dentro del plazo establecido.  

Cómo será el pago del monotributo de ARCA a partir de noviembre 2025

Rating Cero

Castiello sorprendió con un encuentro insólito con Maradona.

Hernán Cucuza Castiello: "El tango y el fútbol son lo que nos representa a los argentinos"

Lowrdez contó sobre su operación y hasta hizo un challenge antes del quirófano.

Lourdes Fernández se operó y, horas antes, dejó un mensaje: "Cierro una etapa"

La entrevista de Virginia da Cunha sirvió como una confirmación oficial de la situación.

"Quedamos todas recalculando": Virginia da Cunha confirmó que Lissa Vera se bajó de Bandana

La pareja se separó después de 14 años de matrimonio y 3 hijas en común.

"Me invitó a retirarme": Chechu Bonelli se quebró al hablar de su exsuegra tras separarse de Darío Cvitanich

Los famosos en el cumpleaños de Benjamín Vicuña.

Con Francella, Suar y Furriel, Benjamín Vicuña celebró sus 47 años: "Mis amigos son mi familia"

El actor debió suspendes funciones teatrales de este fin de semana.

Incertidumbre por la salud de Luis Brandoni: el comunicado que preocupó a sus seguidores

últimas noticias

El Día de la Virgen, un día extra de descanso.

Se extiende el fin de semana: será feriado este lunes 1 de diciembre en 2025

Hace 8 minutos
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó modificaciones clave que impactan de forma directa sobre el régimen simplificado.

Si superás este límite de transferencias en diciembre 2025, ARCA podrá sancionarte: cuál es

Hace 11 minutos
Con estas promociones, Cuenta DNI sigue consolidándose como una herramienta práctica y útil para el día a día de los bonaerenses.  

Navidad, fin de año y verano 2026: qué promociones ya anunció Cuenta DNI

Hace 12 minutos
Castiello sorprendió con un encuentro insólito con Maradona.

Hernán Cucuza Castiello: "El tango y el fútbol son lo que nos representa a los argentinos"

Hace 7 horas
El tren de Bahia Blanca arolló a una joven, que se encuentra grave. 

Una joven fue arrollada por un tren, sufrió la amputación de ambas piernas y lucha por su vida

Hace 7 horas