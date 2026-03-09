9 de marzo de 2026 Inicio
Ayuda Escolar Anual de ANSES: cuándo cobro en 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social otorga un refuerzo económico para las familias, orientado a reforzar los gastos educativos de los chicos.

Cuándo cobro la Ayuda Escolar Anual de ANSES para el ciclo lectivo 2026. 

Cuándo cobro la Ayuda Escolar Anual de ANSES para el ciclo lectivo 2026. 

  • ANSES otorga la Ayuda Escolar Anual como un apoyo económico para las familias. Se trata de un pago que se realiza una única vez al año.

  • El beneficio está destinado a titulares de la Asignación Universal por Hijo, asignaciones familiares y de la Asignación para hijos con Discapacidad.

  • El monto de la Ayuda Escolar Anual es de $85.000 por cada hijo y se cobra entre marzo y abril.

  • Para cobrar la Ayuda Escolar es obligatorio presentar el Certificado Escolar a través de la plataforma Mi ANSES, donde se valida la escolaridad.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el monto de la Ayuda Escolar Anual correspondiente al ciclo lectivo 2026 y dio a conocer cómo será el esquema de cobro previsto para los próximos meses. El beneficio funciona como un refuerzo económico pensado para acompañar a las familias en el inicio de las clases y afrontar los gastos típicos del comienzo del año escolar.

ANSES entrega la Ayuda Escolar Anual para el comienzo del ciclo lectivo en marzo 2026.
De cuánto es el monto de la Ayuda Escolar de ANSES en marzo 2026

Según informó el organismo, la ayuda está destinada a titulares de asignaciones familiares que tengan menores a cargo, que asisten a instituciones educativas. Para poder acceder al pago es indispensable presentar el Certificado Escolar, un trámite que se realiza de forma digital a través de la plataforma oficial de ANSES.

Quiénes pueden acceder a la Ayuda Escolar de ANSES

La Ayuda Escolar Anual está dirigida a personas que perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) o las Asignaciones Familiares y que tengan hijos en edad escolar bajo su responsabilidad. El beneficio alcanza a niños, niñas y adolescentes desde los 45 días hasta los 18 años que concurran a establecimientos educativos oficiales de nivel inicial, primario o secundario.

También contempla a hijos con discapacidad, en cuyo caso no existe límite de edad, siempre que asistan a escuelas especiales, centros de rehabilitación, talleres de formación o espacios de apoyo educativo reconocidos. En todos los casos, el requisito para cobrar el beneficio es acreditar la asistencia escolar mediante la presentación del Certificado Escolar.

Monto de la Ayuda Escolar de ANSES en marzo 2026

Para el ciclo lectivo 2026, ANSES ratificó que el monto de la Ayuda Escolar Anual será de $85.000 por cada hijo que cumpla con los requisitos establecidos. Se trata de un pago extraordinario que se otorga una sola vez al año por cada niño, niña o adolescente incluido en el beneficio.

El valor de la Ayuda Escolar es el mismo para todo el país, es decir, no presenta variaciones según la provincia o la región. La acreditación se realiza directamente en la misma cuenta donde el titular percibe la AUH u otra asignación compatible, por lo que no es necesario informar una cuenta distinta para recibir el dinero.

madres anses auh ayuda escolar

Ayuda Escolar de ANSES: cuándo cobro en 2026

El organismo previsional informó que el pago de la Ayuda Escolar se realizará entre marzo y abril de 2026, en simultáneo con el calendario habitual de pagos de asignaciones familiares y de la AUH. Para percibir el beneficio dentro de esas fechas es clave haber presentado el Certificado Escolar antes del inicio de las liquidaciones. Si la documentación se carga con posterioridad, el cobro puede registrarse con demora.

De acuerdo con los tiempos habituales de procesamiento del organismo, la acreditación del dinero suele concretarse dentro de un plazo aproximado de 60 a 90 días desde que ANSES valida la documentación.

Ayuda escolar anual
Cuándo se cobra la Ayuda Escolar Anual de ANSES

Cuándo se cobra la Ayuda Escolar Anual de ANSES

Cómo hacer el trámite de la Ayuda Escolar en Mi ANSES

El Certificado Escolar se presenta de manera digital a través de la plataforma Mi ANSES, un paso obligatorio para habilitar el pago de la ayuda. El procedimiento comienza ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social, luego se debe acceder a la sección Hijos y elegir la opción Presentar Certificado Escolar.

Desde allí se genera el formulario correspondiente a cada hijo, que debe imprimirse y llevarse al establecimiento educativo para su firma. Una vez completado por la institución, el titular debe volver a ingresar al sistema y subir una imagen del documento firmado. Tras la validación del trámite, ANSES habilita automáticamente la liquidación de la Ayuda Escolar Anual.

