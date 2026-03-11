Vuelve el Callejero de Buenos Aires del TC2000: precio de entradas y dónde estará el sector gratuito

Este fin de semana se vivirá el regreso de una de las carreras más emblemáticas de la historia de la categoría tras 13 años de espera. Todos los detalles.

El Circuito Callejero vuelve a tomar protagonismo en las calles de Buenos Aires como en Punta del Este 2008.

Tras 13 años de su última edición, en 2026 se vivirá nuevamente una de las carreras más emblemáticas del automovilismo. El rugir de los motores vuelve a sentirse en Buenos Aires con el esperado regreso del Callejero del TC2000 que se desarrollará el fin de semana del 14 y 15 de marzo , prometiendo un espectáculo único para disfrutar de la adrenalina de la alta velocidad en la Ciudad.

La histórica vuelta tendrá lugar en el circuito urbano montado en los alrededores del Parque de la Ciudad , en el barrio de Villa Soldati. En este escenario volverá a vivirse la mística de las grandes competencias callejeras que marcaron hitos en el automovilismo nacional.

Será un fin de semana de mucho movimiento en el calendario automovilístico ya que la categoría compartirá actividad con el Top Race y la Fiat Competizione, que también darán inicio a su temporada 2026 en las calles porteñas.

Las entradas para presenciar la carrera ya se encuentran a la venta de forma exclusiva a través de la plataforma Ticketek. Los valores varían según la ubicación y los servicios incluidos: el sector general tiene un precio inicial de $60.000 , mientras que el Fan Zone con acceso a tribuna asciende a $100.000.

Para quienes busquen una experiencia premium , la tribuna de boxes con ingreso al paddock tiene un costo de $200.000 , permitiendo un contacto más cercano con los equipos y protagonistas en la zona de trabajo.

Es el plan perfecto para ir en familia o en grupo y aprovechar las promociones especiales. Según la información oficial, se podrá acceder a un beneficio de 4 entradas generales al valor de 3. También hay una gran promoción de 5x3 para ir al sector Fan Zone.

Dónde estará el sector gratuito del Callejero de Buenos Aires del TC2000

Con el objetivo de acercar el automovilismo a todo el público, la organización confirmó que habrá una zona de acceso libre y gratuito para los espectadores. Este sector estratégico estará ubicado sobre la Avenida Roca, específicamente en el tramo comprendido entre la Autopista Cámpora y la Avenida Escalada.

Desde ese punto, los vecinos y aficionados podrán disfrutar de la potencia de los vehículos del TC2000 sin costo alguno, para que todos puedan disfrutar el regreso del callejero, convirtiéndolo en una verdadera celebración popular.