Alerta por dos brotes de triquinosis en Lincoln y Junín: más de 50 afectados

La Justicia investiga una carnicería que fue clausurada. Al menos 18 presos de la Unidad Penitenciaria N°49 de Junín presentaron síntomas y se contabilizan 30 en las localidades de Lincoln y Leandro N. Alem.

Las localidades de Junín, Lincoln y Leandro N. Alem están bajo alerta por un brote de triquinosis que generó cerca de 50 casos . Según las autoridades en la Unidad Penitenciaria N°49 de Junín 18 presos presentaron síntomas tras consumir un chacinado casero, mientras que en las otras localidades al parecer fueron como consecuencia de productos vendidos por una carnicería, que fue clausurada posteriormente.

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Los primeros casos fueron detectados el 16 de junio pasado, dentro de la Unidad Penitenciaria N°49 de Junín, donde al menos 18 presos presentaron síntomas de triquinosis y se activó un operativo desde el Servicio Penitenciario Bonaerense, la Municipalidad y Región Sanitaria III.

Constanza Rebichini , titular de bromatología de Junín habló con Canal 10 donde explicó la situación "son dos brotes distintos, se detectaron los primeros síntomas inmediatamente el servicio penitenciario se contactó con la dirección de bromatología".

Mediante un operativo "pudimos recuperar un chorizo casero que era el que habían consumido las personas afectadas". "El análisis dio resultado positivo con una carga altísima de parásitos", sentenció Rebichini.

Desde la Municipalidad de Junín recomendaron no comprar chacinados o salazones sin rótulo. Verificar que el rótulo tenga la habilitación del establecimiento elaborador y fecha de vencimiento.

"Si vas a elaborar productos caseros para consumo personal, analizá previamente la carne que vas a usar. Recordá que el Laboratorio regional de Bromatología el análisis es gratuito y es a única forma de garantizar que no va a tener el parásito", expresaron. Ante dudas dejaron disponible el siguiente número de teléfono: 2364 261760

Qué es la triquinosis

Según explicó el sitio oficial Argentina.gob.ar, la triquinosis es una enfermedad producida por un parásito con forma de gusano que se encuentra alojado en los músculos de los cerdos y otros animales salvajes, como el jabalí y el puma.

En la mayoría de casos, las personas se contagian accidentalmente, por la ingestión de carnes, crudos o mal cocidos, que contengan larvas y parásitos vivos. En el país, la principal fuente de infección proviene por la carne de cerdo.

Cuáles son los síntomas de la triquinosis

Fiebre

Dolores musculares

Diarrea

Vómitos

Hinchazón de párpados y picazón

Cómo se puede prevenir la triquinosis