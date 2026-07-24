Irreversible decisión contra Rosalía: perjudica sus presentaciones en Argentina La cantante española recibió un comunicado por parte de algunos de sus fanáticos, que provocó que sus shows en Movistar Arena se vean afectados. Agregar C5N en









Todo mal con Rosalía. Redes sociales

Luego de que se anuncie formalmente que el homenaje de Córdoba se iba a cancelar, Rosalía recibió otra mala noticia que afecta a sus presentaciones en el Movistar Arena de Buenos Aires: algunos servicios de traslados organizados para asistir a los recitales, fueron cancelados.

Con la ubicación del estadio donde cantará la artista española es en Villa Crespo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las personas que viven en zona Oeste, zona Sur y zona Norte utilizan traslados especiales que les garantiza la ida y vuelta.

Sin embargo, muchas de las páginas de traslados que habían confirmado que iban a trabajar para los recitales de las fechas 1, 2, 4 y 6 de agosto, decidieron no hacerlo. “Traslados cancelados”, indicaron los flyers que perjudican más a los fanáticos que a la canante.

Redes sociales El gesto marca la adhesión a la cancelación masiva contra Rosalía, la cantante que fue apuntada hace algunos días cuando reposteó un video de la actriz Mia Khalifa que incluía burlas hacia Argentina por haber perdido la final ante España. A pesar de sus disculpas, la gente está enojada.

Escándalo con Rosalía: el comunicado del Movistar Arena por la devolución de entradas La artista española Rosalía fue repudiada en redes sociales por haber compartido una publicación que incluía una burla a los argentinos por haber perdido la final del Mundial 2026 ante España y quisieron devolver las entradas de sus shows. Pero Movistar Arena emitió un comunicado y aclaró que no se puede.

Redes sociales Ante las reiteradas solicitudes enviadas de parte de los que comprar sus entradas, la ticketera explicó su política de rembolsos donde se amparan en la fecha en la que se adquirieron. ¿Qué quiere decir esto? Explican que, si pasó un tiempo determinado, ya no se puede. “Te informamos que el plazo de devolución se toma únicamente hasta diez días posteriores a la fecha de la compra. Pasado este plazo no se realizará la devolución bajo ningún motivo ni excepción”, manifestaron desde Movistar Arena.