La cara más triste de la era Milei: abrió un local hace 7 meses y cierra por falta de ventas

Gabriel Raitelli decidió expandir su negocio de compra y venta de artículos varios en La Plata, pero la dura realidad económica de pais llevó a tener que liquidar todo. "Se me hizo muy difícil remontarlo, no entra nadie", lamentó.

La realidad económica bajo el gobierno de Javier Milei , los "brotes verdes" que el Gobierno dice que comienzan a florecer, parece no verse reflejados en la ciudad de La Plata, donde un comerciante abrió un local de compra y venta de artículos varios y 7 meses después decidió cerrarlo por falta de ventas . "Se me hizo muy difícil remontarlo, no entra nadie" , lamentó Gabriel Raitelli en diálogo con C5N .

En diálogo con Juan Amorín en el programa Mañanas Argentinas , Gabriel describió que "hace tres años y medio abrí un local de compra y venta que se fue transformando entre cosas nuevas, usadas, vintage, antigüedades . La verdad que como venía bien la mano y no tenía mucho espacio, quise agrandarme para vender muebles usados, heladeras, cocinas. Se desocupó un local acá en la cuadra, lo alquilé y no arrancó. Justo en el momento que abro es cuando empieza la caída económica en el país y la verdad que se me ha hecho muy difícil remontarlo".

Para el comerciante, de 65 años y basta experiencia en la materia, fue muy dificil tomar la decisión de cerrar el local: " Me resistía porque es la primera vez que tengo que cerrar un comercio, nunca me había pasado esto ".

El fuerte incremento de los servicios aparecen como otro de los factores que acompañaron la baja venta. "Los aumentos han sido terribles para todos: luz, gas... y lo que escucho en la tele o leo en el diario no tiene nada que ver con la inflación real. La gente no llega. Esto de que la gente se endeuda con tarjeta de crédito para comer es muy complicado; estamos en un punto muy complicado", analizó.

Para luego detallar que arrancó con un alquiler de $600.000 y "hoy estoy en $1.100.000 más $300.000 de expensas, y a eso agregale $100.000 más de luz".

Economía reflotó una fallida frase para defender el modelo de Javier Milei: "Ya están los brotes verdes"

El viceministro de Economía, José Luis Daza, recurrió este martes a una fallida frase para defender el modelo de Javier Milei. "Ya están los brotes verdes", aseguró el funcionario previo a destacar que el equilibrio alcanzado por el Gobierno “está generando las condiciones para que la gente lo empiece a sentir”. Además, aclaró que están trabajando para que las mejoras macroeconómicas se trasladen al bolsillo de los argentinos.

"Estamos conscientes y trabajamos duramente todos los días exactamente para facilitar las condiciones de las personas que están pasando por esto. Y lo que nosotros vemos es que desde que el Gobierno llegó con este programa de estabilización, lo que evitamos es que esto que ustedes dicen que la gente no llega al mes, que es una tragedia. Es una tragedia ser pobre, es una tragedia y es el esfuerzo central de nosotros", respondió Daza en una entrevista por Radio Mitre, ante la consulta sobre los argentinos que no llegan a fin de mes.

En este marco, el viceministro puso en valor que bajo la gestión libertaria evitaron "que esto fuera una catástrofe" y sentenció que las mejoras "ya está en proceso, ya están los brotes verdes y somos conscientes, absolutamente somos conscientes que tenemos que mejorar las condiciones. Para eso estamos, para eso es todo el esfuerzo, para eso, en cierta medida, para eso vine yo".