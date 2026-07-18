18 de julio de 2026 Inicio
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Qué monto cobrará AUH de ANSES en agosto 2026 y en qué fecha se recibe

El organismo previsional aplicará una actualización mensual para acompañar la evolución de los precios y garantizar que los beneficiarios mantengan el acceso a una asistencia económica clave para sus hogares.

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¿Qué monto cobrará AUH de ANSES en agosto 2026 y en qué fecha se recibe?

¿Qué monto cobrará AUH de ANSES en agosto 2026 y en qué fecha se recibe?

  • AUH de ANSES: cuál será el nuevo monto tras la actualización de agosto de 2026.
  • Incremento mensual: cómo se determina el ajuste según la inflación registrada.
  • Pago por hijo: cuánto recibirán los titulares y qué parte queda retenida.
  • Calendario de cobro: las fechas asignadas según la terminación del DNI.

La Administración Nacional de la Seguridad Social aplicará un aumento en la Asignación Universal por Hijo, en línea con la inflación de junio informada por el INDEC. La actualización se realiza según la fórmula de movilidad vigente, que ajusta las prestaciones sociales de forma mensual de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC). ¿Qué monto cobrará AUH de ANSES en agosto 2026 y en qué fecha se recibe?

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Con este incremento, las familias recibirán un monto mayor de manera automática, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional. De esta manera, la actualización representa un alivio para los hogares y permite acompañar los gastos esenciales de la canasta familiar, especialmente en un contexto marcado por la inflación en Argentina y la variación constante de los precios.

Además, el ajuste mensual busca sostener el poder adquisitivo de los beneficiarios y brindar mayor previsibilidad económica frente al aumento del costo de vida.

A cuánto llega AUH de ANSES en agosto 2026

Con el aumento del 1,9%, el monto bruto de la AUH pasa a ser de $150.861,90 por cada hijo. Como ocurre todos los meses, ANSES deposita el 80% del beneficio y retiene el 20% restante, que se paga una vez presentada la Libreta AUH, donde se acreditan la asistencia escolar, los controles de salud y el calendario de vacunación. Los valores quedan de la siguiente manera:

  • Monto bruto: $150.861,90.
  • Pago mensual (80%): $120.689,52.
  • Retención (20%): $30.172,38.

Las familias con un hijo recibirán $72.250, mientras que aquellas con dos hijos cobrarán $113.299 y las que tengan tres o más hijos accederán a $149.425. Este beneficio se otorga de manera automática a quienes cumplen con los requisitos establecidos por ANSES y el Ministerio de Capital Humano. También pueden acceder quienes perciben la Asignación por Embarazo para Protección Social y las familias alcanzadas por el Complemento Leche del Plan de los Mil Días.

Cuando cobrará AUH de ANSES en agosto 2026

El calendario de pagos comenzará el 10 de agosto y se organizará según la terminación del DNI del titular.

  • DNI terminado en 0: 10 de agosto.
  • DNI terminado en 1:11 de agosto.
  • DNI terminado en 2: 12 de agosto.
  • DNI terminado en 3: 13 de agosto.
  • DNI terminado en 4: 14 de agosto.
  • DNI terminado en 5: 17 de agosto.
  • DNI terminado en 6: 18 de agosto.
  • DNI terminado en 7: 19 de agosto.
  • DNI terminado en 8: 20 de agosto.
  • DNI terminado en 9: 21 de agosto.

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