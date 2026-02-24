Toyota Yaris Cross: la apuesta híbrida para dar pelea en el segmento chico La marca japonesa debuta en el segmento de los SUV compactos con un vehículo con tecnología "híbrida" y un completo equipamiento de seguridad en todas sus versiones. De qué se trata, qué trae y cuánto cuesta. Por Federico Bossio + Seguir en







Así luce el nuevo Toyota Yaris Cross.

Toyota lanzó a la venta en Argentina el nuevo Toyota Yaris Cross, un SUV compacto pensado para el segmento B, que busca posicionarse como opción competitiva en un mercado dominado por camionetas más grandes y SUV medianos. El anuncio se realizó con un evento de lanzamiento donde la marca invitó, a través de su red de concesionarios, a más de 2.000 clientes, destacando de su nuevo producto la combinación de diseño, eficiencia y tecnología que caracteriza a las últimas presentaciones de la marca japonesa.

Con respecto a Yaris Cross, el mismo se presenta en cinco versiones, con tres configuraciones nafteras y dos híbridas, lo que amplía las opciones de motorización dentro de la gama de Toyota en el país y responde a una demanda creciente por tecnologías más eficientes. Entre tanto reciente lanzamiento de oferta china en este segmento, Toyota se mete a jugar de lleno con un vehículo que presenta entre sus highlights de equipamiento buenos consumos, sistemas avanzados de asistencia al conductor, conectividad, buen espacio interior y confort.

toyota-yaris-cross-26- Motorizaciones El Toyota Yaris Cross ofrece dos impulsores claramente orientados a la eficiencia: por un lado, un motor naftero 1.5 litros Dual VVT-i de 106 CV y 138 Nm de torque que se combina con una transmisión automática de tipo CVT. En las versiones híbridas, el sistema “híbrido flex full” combina un motor 1.5 litros ciclo Atkinson con un motor eléctrico para una potencia combinada de 111 CV, alimentado por una batería de ion-litio que se recarga automáticamente con la conducción, es decir, que no se necesita enchufarse. Esta configuración permite modos de conducción Normal, ECO, Sport y EV (100 % eléctrico), buscando eficiencia en ciudad y ruta.

Equipamiento de confort Dentro de los ítems de confort, el vehículo cuenta con una pantalla multimedia táctil de 10 pulgadas con conectividad inalámbrica Apple CarPlay y Android Auto, mientras que en las plazas traseras hay puertos USB-C y salidas de aire. El tablero puede ofrecer una pantalla TFT de 7 pulgadas según la versión. Las versiones más equipadas suman techo panorámico, tapizados de cuero ecológico, portón trasero con apertura eléctrica y cámara de visión 360°, entre otros.

toyota-yaris-cross-26-1 Toyota Safety Sense Todas las versiones vienen con el paquete de seguridad activa Toyota Safety Sense instalado de serie, que incluye frenado automático de emergencia con detección de vehículos y peatones, control de velocidad crucero adaptativo, alerta de punto ciego y asistencias de carril, entre otras funciones. Además, cuenta con seis airbags y sistemas de estabilidad y tracción.