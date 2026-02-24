La drástica decisión de ARCA si no actualizaste tu categoría del monotributo

24 de febrero de 2026 Inicio
La recategorización del monotributo 2026 cerró el pasado 5 de febrero y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó cuáles son las consecuencias para quienes no cumplieron con el trámite obligatorio.

Los pequeños contribuyentes ahora pueden emitir facturas de manera rápida y sencilla utilizando WhatsApp.  

Los pequeños contribuyentes ahora pueden emitir facturas de manera rápida y sencilla utilizando WhatsApp.

 

  • La recategorización del monotributo 2026 cerró el pasado 5 de febrero y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó cuáles son las consecuencias para quienes no cumplieron con el trámite obligatorio.

  • El ajuste aplicado este año fue del 14,28% en los topes del régimen simplificado, en base a la inflación del segundo semestre de 2025.

  • Desde el organismo fiscal recomendaron verificar la situación tributaria para evitar sanciones o ajustes automáticos que podrían afectar el perfil fiscal del contribuyente.

  • La falta de cumplimiento puede impactar en el denominado “Perfil de Riesgo” del contribuyente dentro del Programa de Cumplimiento. Un perfil más alto implica mayores controles y fiscalizaciones.

La recategorización del monotributo 2026 cerró el pasado 5 de febrero y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó cuáles son las consecuencias para quienes no cumplieron con el trámite obligatorio. La actualización define la categoría y el monto de la cuota mensual que deberán pagar los contribuyentes durante los próximos seis meses.

Conocé lo que debés hacer si te retrasaste con el pago a ARCA por el Monotributo
Como evitar que te den de baja de ARCA si te retrasaste en el pago del monotributo

El ajuste aplicado este año fue del 14,28% en los topes del régimen simplificado, en base a la inflación del segundo semestre de 2025. La modificación impacta únicamente en quienes superaron o quedaron por debajo de los límites establecidos en su categoría durante los últimos 12 meses.

Desde el organismo fiscal recomendaron verificar la situación tributaria para evitar sanciones o ajustes automáticos que podrían afectar el perfil fiscal del contribuyente.

Qué decide ARCA si no hiciste la recategorización del monotributo

La omisión en la recategorización no genera las mismas consecuencias en todos los casos. Si el contribuyente debía descender de categoría y no lo hizo, no se aplican sanciones.

Sin embargo, si correspondía ascender de escala y no se realizó el trámite, ARCA puede aplicar multas de hasta el 50% del impuesto integrado y del aporte previsional correspondiente.

Además, el organismo está facultado para realizar una recategorización de oficio a partir de marzo, utilizando información disponible en sus sistemas. Para ello toma en cuenta indicadores como facturación electrónica, consumo de energía eléctrica, superficie afectada a la actividad y contratos de alquiler.

La falta de cumplimiento puede impactar en el denominado “Perfil de Riesgo” del contribuyente dentro del Programa de Cumplimiento. Un perfil más alto implica mayores controles y fiscalizaciones.

ARCA reforzó en los últimos meses el monitoreo sobre contribuyentes con inconsistencias o incumplimientos, en el marco de nuevas herramientas de control cruzado de datos. El vencimiento mensual del monotributo opera el día 20 de cada mes y las cuotas varían según la categoría declarada.

Enterate cuáles son las categorías actuales y qué consecuencias pueden enfrentar los contribuyentes si no pagan la cuota mensual dentro del plazo establecido.

Enterate cuáles son las categorías actuales y qué consecuencias pueden enfrentar los contribuyentes si no pagan la cuota mensual dentro del plazo establecido.

Cuáles son las categorías del monotributo de ARCA en 2026

Escalas vigentes febrero–agosto 2026

Las cuotas mensuales del monotributo para el período febrero-agosto 2026 son:

  • Categoría A: $42.386,74
  • Categoría B: $48.250,78
  • Categoría C: $56.501,85 (servicios) / $55.227,06 (bienes)
  • Categoría D: $72.414,10 (servicios) / $70.661,26 (bienes)
  • Categoría E: $102.537,97 (servicios) / $92.658,35 (bienes)
  • Categoría F: $129.045,32 (servicios) / $111.198,27 (bienes)
  • Categoría G: $197.108,23 (servicios) / $135.918,34 (bienes)
  • Categoría H: $447.346,93 (servicios) / $272.063,40 (bienes)
  • Categoría I: $824.802,26 (servicios) / $406.512,05 (bienes)
  • Categoría J: $999.007,65 (servicios) / $497.059,41 (bienes)
  • Categoría K: $1.381.687,90 (servicios) / $600.879,51 (bienes)

La próxima recategorización del monotributo está prevista para agosto de 2026. El trámite se realiza cada seis meses y considera los ingresos brutos obtenidos en el período anterior.

El organismo recaudador aplicó reformas recientes que apuntan a modificar condiciones aplicables a pequeños contribuyentes

El organismo recaudador aplicó reformas recientes que apuntan a modificar condiciones aplicables a pequeños contribuyentes

