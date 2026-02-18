La advertencia de industriales pymes por el cierre de Fate: "Una señal de alarma para toda la industria" Desde Industriales Pymes Argentinos (IPA) expresaron su “profunda preocupación” por la pérdida de más de 900 empleos y reclamaron al Gobierno y al Congreso una agenda urgente para sostener la actividad y evitar nuevos cierres. Por + Seguir en







El cierre de la planta de FATE y la pérdida de más de 900 puestos de trabajo encendieron una nueva señal de alerta en el sector productivo. Desde Industriales Pymes Argentinos (IPA) advirtieron que la decisión de la compañía “constituye una señal de alarma sobre la delicada situación que atraviesa el entramado productivo nacional”.

A través de un comunicado, la entidad remarcó que el impacto no se limita a una empresa puntual, sino que golpea a toda la estructura industrial. “Expresamos nuestra profunda preocupación por el impacto social y económico que esta decisión genera en cientos de familias y en la industria argentina en su conjunto”, señalaron.

En esa línea, IPA subrayó que cada cierre tiene consecuencias estructurales. “Cada empresa que cierra no es solo una estadística: es capacidad productiva que se pierde, inversión que se paraliza y empleo que desaparece”, plantearon, en un mensaje directo sobre el deterioro de la actividad.

La entidad advirtió además que la acumulación de cierres, la caída de la actividad y la falta de previsibilidad están llevando a numerosas industrias a una “situación límite”. Frente a ese escenario, reclamaron una reacción inmediata de las autoridades.

“Solicitamos al Gobierno Nacional y al Honorable Congreso de la Nación que impulsen con carácter urgente una agenda de diálogo y medidas concretas orientadas a sostener la actividad industrial, preservar el empleo y garantizar condiciones de previsibilidad que permitan a las empresas producir, invertir y crecer”, expresaron.