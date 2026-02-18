18 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

La advertencia de industriales pymes por el cierre de Fate: "Una señal de alarma para toda la industria"

Desde Industriales Pymes Argentinos (IPA) expresaron su “profunda preocupación” por la pérdida de más de 900 empleos y reclamaron al Gobierno y al Congreso una agenda urgente para sostener la actividad y evitar nuevos cierres.

Por
La advertencia de industriales pymes por el cierre de FATE: Es una señal de alarma para toda la industria

La advertencia de industriales pymes por el cierre de FATE: "Es una señal de alarma para toda la industria"

El cierre de la planta de FATE y la pérdida de más de 900 puestos de trabajo encendieron una nueva señal de alerta en el sector productivo. Desde Industriales Pymes Argentinos (IPA) advirtieron que la decisión de la compañía “constituye una señal de alarma sobre la delicada situación que atraviesa el entramado productivo nacional”.

Fate nació en 1940 como planta de artículos de caucho.
Te puede interesar:

Fate, el fin de una empresa emblemática: de pequeña planta a gigante de la innovación

A través de un comunicado, la entidad remarcó que el impacto no se limita a una empresa puntual, sino que golpea a toda la estructura industrial. “Expresamos nuestra profunda preocupación por el impacto social y económico que esta decisión genera en cientos de familias y en la industria argentina en su conjunto”, señalaron.

En esa línea, IPA subrayó que cada cierre tiene consecuencias estructurales. “Cada empresa que cierra no es solo una estadística: es capacidad productiva que se pierde, inversión que se paraliza y empleo que desaparece”, plantearon, en un mensaje directo sobre el deterioro de la actividad.

La entidad advirtió además que la acumulación de cierres, la caída de la actividad y la falta de previsibilidad están llevando a numerosas industrias a una “situación límite”. Frente a ese escenario, reclamaron una reacción inmediata de las autoridades.

“Solicitamos al Gobierno Nacional y al Honorable Congreso de la Nación que impulsen con carácter urgente una agenda de diálogo y medidas concretas orientadas a sostener la actividad industrial, preservar el empleo y garantizar condiciones de previsibilidad que permitan a las empresas producir, invertir y crecer”, expresaron.

Para los industriales pymes, la salida pasa por recuperar estabilidad y reglas claras. “La Argentina necesita políticas activas que fortalezcan su tejido productivo. Evitar que más empresas cierren debe ser una prioridad nacional impostergable”, concluyeron.

image

Noticias relacionadas

Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)

Atención ANSES: se dieron a conocer 2 datos claves para jubilados y pensionados en marzo 2026

play

Cierre de Fate: el Gobierno bonaerense analiza intervenir en el conflicto

play

La UIA lamentó el cierre de Fate y pidió "igualdad de condiciones para competir"

El 20 de febrero vence ARCA para todos los contribuyentes. Conocé los nuevos valores

Se acerca el primer vencimiento del monotributo de ARCA tras la recategorización: qué debés saber

Analizar cada alternativa permite mejorar el resultado sin asumir riesgos altos.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 340.000 pesos a 30 días en febrero 2026

El mensaje de los trabajadores tras el sorpresivo cierre de Fate: Es un acto desleal, vamos a defender nuestros puestos de trabajo

Trabajadores de Fate grabaron un mensaje desde el techo de la fábrica y llamaron a "defender los puestos de trabajo"

Rating Cero

La actriz lanzó un filoso comentario para quienes la critican por mostrarse desnuda a su edad.

El video del desnudo de Graciela Alfano que paralizó las redes: "Si tuvieran mi cuerpo..."

¿Cuál es la película brasilera policial con rescates incluidos que es de lo más visto de Netflix?
play

Cuál es la película brasilera policial con rescates incluidos que es de lo más visto de Netflix

La escena fue rápidamente comentada por usuarios en distintas plataformas.
play

Juanita Tinelli y Tomás Mazza confirmaron su romance: cómo fue el anuncio

La serie se apoya en un caso real que durante años permaneció rodeado de silencio y negación oficial. En la Polonia comunista de aquel entonces, admitir que la industria estatal estaba enfermando a la población implicaba un costo político enorme. 
play

De qué se trata Niños de plomo, la nueva miniserie de Netflix que está sorprendiendo a todos con su historia real

La modelo habló de sus pasiones encontradas: la moda de alta costura y el fútbol de potrero.

Chechu Bonelli, tras su divorcio con Darío Cvitanich, reveló secretos de su pasado: "Llegaba repleta de moretones"

Tom Cruise y Brad Pitt protagonizan un video hiperrealista creado con IA. 

Video: la polémica pelea entre Tom Cruise y Brad Pitt creada con IA que revolucionó las redes y despertó preocupación

últimas noticias

Solange e Isaías se casaron el 28 de enero en la Parroquia del Fray Fernando Luis Gómez en Corrientes.

Un sacerdote casó a una pareja trans y ahora el Arzobispado lo quiere anular: "Biológicamente somos varón y mujer"

Hace 20 minutos
La actriz lanzó un filoso comentario para quienes la critican por mostrarse desnuda a su edad.

El video del desnudo de Graciela Alfano que paralizó las redes: "Si tuvieran mi cuerpo..."

Hace 31 minutos
Cámara de Diputados.

Reforma laboral: Diputados convocó a sesionar este jueves a la tarde

Hace 40 minutos
La joven tenía un perfil de influencer y contenidos de turismo en Argentina y el mundo.

Quién era Sofía Devries, la joven que murió en una expedición de buceo en Puerto Madryn

Hace 1 hora
Octavio  Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguros) y Cristian Jerónimo (Vidrio), el triunvirato de la CGT.

La CGT en Diputados: "No traicionen al pueblo trabajador porque les vamos a hacer tronar el escarmiento"

Hace 1 hora