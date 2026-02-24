Aumentan los peajes en la Ricchieri y distintas autopistas y rutas de Buenos Aires y del interior del país

El Gobierno aprobó el nuevo esquema tarifario para los Corredores Viales Nacionales Tramos I a X, a través de la Resolución 248/2026 publicada este lunes en el Boletín Oficial. La medida convalida los cuadros propuestos por Corredores Viales S.A. y alcanza a todas las estaciones de peaje bajo su órbita en rutas nacionales y accesos estratégicos.
En la mayoría de los tramos las tarifas quedaron unificadas por categoría y modalidad de pago (manual y automático). Para la Categoría 1 (vehículos livianos de hasta dos ejes y hasta 2,10 metros de altura), la tarifa al público se fijó en $1.500. La Categoría 2 abonará $3.000; la 3, $4.500; la 4, $6.000; y la 5, $7.500.
La excepción es el Tramo VIII, que comprende las estaciones Riccheri, Donovan, Boulogne Sur Mer, Mercado Central, Monte Grande, Ezeiza y Tristán Suárez, donde se mantienen tarifas diferenciadas según franja horaria.
En horario no pico, la Categoría 1 pagará $650, mientras que en horario pico ascenderá a $750. Para la Categoría 2, el valor será de $1.300 en no pico y $1.500 en pico. En las categorías superiores, los montos escalan hasta $6.500 en no pico y $7.500 en pico para la Categoría 7.
La resolución precisa que se consideran horarios pico, de lunes a viernes en ambos sentidos, de 7 a 11 y de 16 a 20; y los sábados, domingos y feriados, de 11 a 15 en sentido hacia la provincia de Buenos Aires y de 17 a 21 en sentido hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.