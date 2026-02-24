IR A
Revelaron el particular souvenir que repartió Mirtha Legrand por su cumpleaños 99

La conductora festejó un nuevo aniversario de su natalicio en una ceremonia multitudinaria realizada en la casa de su hija, Marcela Tinayre.

Cuáles fueron los souvenirs que repartió Mirtha Legrand en su cumpleaños 99.

Cuáles fueron los souvenirs que repartió Mirtha Legrand en su cumpleaños 99.

La legendaria conductora Mirtha Legrand celebró sus 99 años con una megafiesta en la casa de su hija, Marcela Tinayre, en la Ciudad de Buenos Aires. Si bien el festejo comenzó aproximadamente una hora más tarde de lo previsto debido a las intensas lluvias que afectaron la ciudad, el clima adverso no logró empañar la alegría de la noche.

Mirtha Legrand sopló las velas por su 99° cumpleaños.
La intimidad de los festejos por los 99 años Mirtha Legrand: cuáles fueron sus tres deseos

Rodeada de su familia y de casi 60 invitados, “La Chiqui” sopló las velitas en un evento que reunió a numerosas figuras del espectáculo y la cultura

Quien tampoco quiso perderse la velada fue Marcelo Polino, que además de fundirse en un abrazo con la homenajeada compartió en sus redes una imagen del souvenir que la diva entregó a sus invitados.

El recuerdo elegido fue un abanico rosa con detalles dorados y una frase que no pasó inadvertida: “Porque yo ya soy una leyenda”.

abanico souvenir cumple mirtha

El accesorio incluía además una foto retro de Mirtha, junto a su nombre y la edad celebrada. Según los videos que circularon en redes sociales, el abanico resultó más que oportuno para los asistentes, ya que la temperatura era elevada. Incluso, la anfitriona encendió un ventilador de pie para aliviar el calor y asegurar que la fiesta transcurriera con total comodidad

