Las revelaciones de un periodista que estuvo en el atentado contra Donald Trump: "Hubo muchas fallas de seguridad"

El corresponsal Iacopo Luzi, quien se desempeña en el diario La Stampa, recordó el momento en el que se produjo el tiroteo en el Hotel Hilton. "Estuve a 10 metros del agresor", expresó.

El periodista del diario italiano La Stampa Iacopo Luzi , quien asistió a la cena de corresponsales celebrada en el Hotel Hilton , en la que se registró un intento de atentado contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , advirtió que se registraron "muchas fallas de seguridad".

En diálogo con El Diario , por C5N , Luzi recordó el momento en el que se desarrolló el tiroteo, por el cual el Servicio Secreto evacuó a Trump y su esposa, Melania Trump: "Cuando empezó el tiroteo, yo estaba adentro de la cena y estuve a 10 metros del agresor. Escuché los disparos. Pensé que algo se había caído porque era en la entrada donde pasaban los meseros. Todos gritaron 'tiroteo' y se lanzaron al piso".

En tal sentido, remarcó que la prensa confía en la veracidad del hecho. "Los medios serios y los demócratas no ponen en duda la autenticidad del atentado. La Casa Blanca trató de caracterizar este ataque diciendo que es fruto de la retórica contra Trump de parte de los medios. De hecho, la vocera Karoline Leavitt nos atacó diciendo que era culpa nuestra" , marcó.

En tanto, el corresponsal alertó sobre la falta de protección al republicano y detalló la reacción de las autoridades: "Hubo muchas fallas de seguridad, nadie controlaba el ticket o las mesas. Incluso, en la alfombra roja podía entrar cualquier persona. Vi al secretario de Defensa, Pete Hegseth, y al director del FBI, Kash Patel. Ambos pasaron enfrente mío y Patel tenía cara de muerto, estaba asustadísimo. Hegseth tenía como una risa de nervios".

El suceso se produjo en medio de la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, cuando un hombre armado intentó ingresar a las instalaciones. Ante la situación, el Servicio Secreto activó el protocolo de emergencia y retiró al mandatario estadounidense del lugar. Trump no sufrió heridas y se encuentra fuera de peligro.

El atacante fue detenido en el lugar por las fuerzas de seguridad y, según informaron las autoridades, no representa una amenaza. Fue identificado como Cole Allen, un hombre de 31 años oriundo de California, que trabaja como docente y cuenta con formación en ingeniería y ciencias de la computación. Hasta el momento, no se dieron a conocer los motivos del intento de atentado.

Intento de atentado contra Donald Trump: la Casa Blanca acusó a los demócratas de promover el odio

La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, acusó a la Izquierda y los demócratas de lanzar un "culto al odio", luego del intento de atentado contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una cena de corresponsales celebrada en el Hotel Hilton. Además, volvió a elogiar la labor del Servicio Secreto.

En una conferencia de prensa, Leavitt cargó contra la oposición estadounidense debido a la violencia: "El culto al odio de la Izquierda y de los demócratas en contra del presidente, de su familia y de quienes lo apoyan llevó a personas desequilibradas a cometer actos de violencia. Esto tiene que parar. No podemos vivir en un país donde tenemos miedo constantemente de que nos maten por pensar distinto. Todos podemos tener diferencias, pero se deben resolver mediante el diálogo y no con balas".

En tal sentido, se refirió al amplio operativo tras el tiroteo. "Actuaron con profesionalismo y valentía, incluso el agente que recibió un disparo en su chaleco antibalas. Todos los que estuvieron el sábado deben ser considerados héroes. Hay un video en que se ve que uno literalmente saltó al escenario, sin saber de dónde venían los disparos o dónde estaba el tirador, para ponerse frente al presidente y protegerlo", expresó.

En tanto, la vocera de la Casa Blanca admitió que podría modificarse el esquema de protección de Trump: "No descartamos cambios en el protocolo. Consideramos una gran responsabilidad garantizar la máxima seguridad del presidente, del vicepresidente y de todo el gabinete. Por eso, siempre buscamos maneras de mejorar la seguridad".