Intento de atentado contra Donald Trump: la Casa Blanca acusó a los demócratas de promover el odio

La vocera Karoline Leavitt cargó contra la oposición después del tiroteo en el Hotel Hilton y advirtió que "esto tiene que parar". Además, admitió que se evalúa cambiar la seguridad del presidente de Estados Unidos.

La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt , acusó a la Izquierda y los demócratas de lanzar un "culto al odio" , luego del intento de atentado contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , durante una cena de corresponsales celebrada en el Hotel Hilton. Además, volvió a elogiar la labor del Servicio Secreto.

En una conferencia de prensa, Leavitt cargó contra la oposición estadounidense debido a la violencia: "El culto al odio de la Izquierda y de los demócratas en contra del presidente, de su familia y de quienes lo apoyan llevó a personas desequilibradas a cometer actos de violencia. Esto tiene que parar. No podemos vivir en un país donde tenemos miedo constantemente de que nos maten por pensar distinto. Todos podemos tener diferencias, pero se deben resolver mediante el diálogo y no con balas".

En tal sentido, se refirió al amplio operativo tras el tiroteo. "Actuaron con profesionalismo y valentía, incluso el agente que recibió un disparo en su chaleco antibalas. Todos los que estuvieron el sábado deben ser considerados héroes. Hay un video en que se ve que uno literalmente saltó al escenario, sin saber de dónde venían los disparos o dónde estaba el tirador, para ponerse frente al presidente y protegerlo", expresó.

En tanto, la vocera de la Casa Blanca admitió que podría modificarse el esquema de protección de Trump: "No descartamos cambios en el protocolo. Consideramos una gran responsabilidad garantizar la máxima seguridad del presidente, del vicepresidente y de todo el gabinete. Por eso, siempre buscamos maneras de mejorar la seguridad".

El hecho se produjo en medio de la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, cuando un hombre armado intentó ingresar a las instalaciones. Ante la situación, el Servicio Secreto activó el protocolo de emergencia y retiró al mandatario estadounidense del lugar. Trump no sufrió heridas y se encuentra fuera de peligro.

El atacante fue detenido en el lugar por las fuerzas de seguridad y, según informaron las autoridades, no representa una amenaza. Fue identificado como Cole Allen, un hombre de 31 años oriundo de California, que trabaja como docente y cuenta con formación en ingeniería y ciencias de la computación. Hasta el momento, no se dieron a conocer los motivos del intento de atentado.

Qué decía el manifiesto que dejó Cole Tomas Allen antes del intento de atentado contra Donald Trump

A días del intento de atentado contra Donald Trump, confirmaron la existencia de un manifiesto que había dejado el atacante, Cole Tomas Allen, donde declaraba que no solo quería agredir al presidente de los Estados Unidos, sino también a funcionarios del Gobierno.

La Casa Blanca informó que la familia del sospechoso alertó a la policía sobre la existencia de la carta minutos antes del incidente que el propio docente de 31 años les había enviado poco antes del hecho. Fue su hermano quien notificó al Departamento de Policía de New London, en Connecticut.

“Ya no estoy dispuesto a permitir que un pedófilo, violador y traidor manche mis manos con sus crímenes”, se lee en el inicio del documento, donde también detalló que planeaba atacar a integrantes de la Administración de Trump siguiendo un orden jerárquico “del más alto al más bajo”.

De acuerdo al manifiesto al que tuvo acceso The New York Post, Allen explicaba que desde hacía tiempo evaluaba la posibilidad de actuar contra el mandatario norteamericano, aunque aún no había encontrado el momento adecuado. Además, indicó que su decisión se debe a una responsabilidad personal: “Lo que hacen mis representantes tiene su reflejo en mí. Siento rabia al pensar en todo lo que ha hecho esta Administración”.

Por otro lado, detalló que “para minimizar las bajas, usaré perdigones en lugar de balas (tienen menor penetración a través de las paredes)” y había aclarado que estaba dispuesto a matar a todos los presentes en las instalaciones del hotel con tal de lograr su acometido: “Seguiría pasando por casi todos los presentes para llegar a los objetivos si fuera absolutamente necesario (partiendo de la base de que la mayoría de la gente eligió asistir a un discurso de un pedófilo, violador y traidor, y por lo tanto son cómplices)”.

En el escrito, firmado como “el asesino federal amistoso”, también agregó: “Si alguien tiene curiosidad por saber cómo se siente hacer algo así: es horrible. Me dan ganas de vomitar; me dan ganas de llorar por todas las cosas que quería hacer y que nunca haré, por todas las personas cuya confianza traicioné”.