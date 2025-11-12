Canasta básica: en octubre, una familia tipo necesitó más de $1.210.000 para no ser pobre El Instituto Nacional de Estadística y Censos expuso que se registró un aumento del 3,1% mensual, mientras que el incremento interanual alcanzó el 23%. La variación acumulada del año es del 18,5%. Por







El Indec detalló el aumento de la canasta básica de octubre. NA/Damián Dopacio

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que una familia tipo requirió ingresos en octubre por al menos $1.213.798,81 para no ser pobre, lo que representa un aumento del 3,1% con respecto al mes anterior y del 23% en la comparación interanual. Además, necesitó al menos $544.304 para no caer en la indigencia.

En un informe, el Indec marcó que la variación mensual en octubre de la canasta básica alimentaria (CBA), que solo calcula la comida mínima para la subsistencia y marca la línea de la indigencia, fue del 3,1%, mientras que el incremento interanual fue del 25,2%. De esta manera, alcanzó una variación acumulada en lo que va del año del 21,1%.

Canasta básica Indec octubre X (@INDECArgentina) En tanto, la suba en octubre con respecto a septiembre de la canasta básica total (CBT), que incluye tanto alimentos básicos como los bienes y servicios no alimentarios que necesita una persona o familia para superar la línea de la pobreza, también fue del 3,1%, mientras que el aumento interanual alcanzó el 23%. El alza acumulada en lo que va del año es del 18,5%.

En tanto, el Indec también detalló que una familia de tres integrantes necesitó $966.325 para no caer en la pobreza y al menos $433.330 para no ser indigente en el noveno mes del año. También un hogar de cinco miembros requirió de $1.276.649 para no ser pobre y $572.488 para superar el umbral de indigencia.

La inflación de octubre fue de 2,3% El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este miércoles que la inflación de octubre fue de 2,3%. La cifra volvió a mostrar una aceleración respecto del 2,1% del mes de septiembre.

Con la cifra de octubre, el Índice de precios al consumidor (IPC) acumuló en el año una variación de 24,8%. En la comparación interanual, el incremento alcanzó el 31,3%. La división de mayor aumento en el mes fue Transporte (3,5%), seguida de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,8%), En tercer lugar se ubicó Bienes y servicios varios y Prendas de vestir y calzados (2,4%). La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas (2,3%). Restaurantes y hoteles y Comunicación tuvieron un incremento del 2,2%, Salud un 1,8% y Educación un 1,7%. Las dos divisiones que registraron las menores variaciones fueron Equipamiento y mantenimiento del hogar y Recreación y cultura, ambas con 1,6%.