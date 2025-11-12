12 de noviembre de 2025 Inicio
Canasta básica: en octubre, una familia tipo necesitó más de $1.210.000 para no ser pobre

El Instituto Nacional de Estadística y Censos expuso que se registró un aumento del 3,1% mensual, mientras que el incremento interanual alcanzó el 23%. La variación acumulada del año es del 18,5%.

El Indec detalló el aumento de la canasta básica de octubre.

El Indec detalló el aumento de la canasta básica de octubre.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que una familia tipo requirió ingresos en octubre por al menos $1.213.798,81 para no ser pobre, lo que representa un aumento del 3,1% con respecto al mes anterior y del 23% en la comparación interanual. Además, necesitó al menos $544.304 para no caer en la indigencia.

En septiembre los salarios registraron un aumento del 2,2%
En septiembre los salarios registraron un aumento del 2,2%

En un informe, el Indec marcó que la variación mensual en octubre de la canasta básica alimentaria (CBA), que solo calcula la comida mínima para la subsistencia y marca la línea de la indigencia, fue del 3,1%, mientras que el incremento interanual fue del 25,2%. De esta manera, alcanzó una variación acumulada en lo que va del año del 21,1%.

Canasta básica Indec octubre

En tanto, la suba en octubre con respecto a septiembre de la canasta básica total (CBT), que incluye tanto alimentos básicos como los bienes y servicios no alimentarios que necesita una persona o familia para superar la línea de la pobreza, también fue del 3,1%, mientras que el aumento interanual alcanzó el 23%. El alza acumulada en lo que va del año es del 18,5%.

En tanto, el Indec también detalló que una familia de tres integrantes necesitó $966.325 para no caer en la pobreza y al menos $433.330 para no ser indigente en el noveno mes del año. También un hogar de cinco miembros requirió de $1.276.649 para no ser pobre y $572.488 para superar el umbral de indigencia.

La inflación de octubre fue de 2,3%

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este miércoles que la inflación de octubre fue de 2,3%. La cifra volvió a mostrar una aceleración respecto del 2,1% del mes de septiembre.

Con la cifra de octubre, el Índice de precios al consumidor (IPC) acumuló en el año una variación de 24,8%. En la comparación interanual, el incremento alcanzó el 31,3%.

La división de mayor aumento en el mes fue Transporte (3,5%), seguida de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,8%), En tercer lugar se ubicó Bienes y servicios varios y Prendas de vestir y calzados (2,4%).

La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas (2,3%). Restaurantes y hoteles y Comunicación tuvieron un incremento del 2,2%, Salud un 1,8% y Educación un 1,7%.

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones fueron Equipamiento y mantenimiento del hogar y Recreación y cultura, ambas con 1,6%.

