Cambio por los feriados: cuándo vence la cuota del monotributo de ARCA en noviembre 2025

La institución confirmó que el vencimiento correspondiente a noviembre de 2025 se adelantará.
ARCA
El organismo también recordó la importancia de revisar las categorías vigentes y los topes de facturación actualizados, que se mantienen congelados hasta febrero del próximo año.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el organismo que reemplazó a la AFIP, informó un cambio en el calendario tributario que afecta a miles de titulares del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, conocidos como monotributistas.
La institución confirmó que el vencimiento correspondiente a noviembre de 2025 se adelantará debido a los feriados nacionales. La medida busca garantizar el normal funcionamiento de los pagos y evitar demoras en la acreditación de los aportes durante el fin de semana largo.
El organismo también recordó la importancia de revisar las categorías vigentes y los topes de facturación actualizados, que se mantienen congelados hasta febrero del próximo año. A continuación, conocé los detalles.
En qué fecha de noviembre 2025 se debe pagar el monotributo de ARCA
ARCA confirmó que el vencimiento del pago del monotributo correspondiente al anteúltimo mes del año, será el jueves 20 de noviembre, una fecha que se adelantó debido al fin de semana largo por los feriados nacionales.
Antes de efectuar el pago, el ente recomienda que cada contribuyente verifique su escala actual en el régimen, ya que los topes de facturación fueron modificados durante la última actualización. Esto es clave para evitar diferencias en el monto a pagar o eventuales recategorizaciones de oficio.
Los valores a abonar se mantienen sin cambios desde agosto y continuarán vigentes hasta febrero de 2026, siguiendo la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulada en el último semestre. Los siguientes valores incluyen el impuesto integrado, el aporte al SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino) y la obra social:
Categoría A
Impuesto integrado: $4.182,60
Aporte previsional: $13.663,17
Obra social: $19.239,97
Total: $37.085,74
Categoría B
Impuesto integrado: $7.946,95
Aporte previsional: $15.029,49
Obra social: $19.239,97
Total: $42.216,41
Categoría C
Impuesto integrado: $13.663,17 (servicios) o $12.547,81 (comercio de bienes)
Aporte previsional: $16.532,44
Obra social: $19.239,97
Total: $49.435,58 (servicios) o $48.320,22 (comercio de bienes).
Categoría D
Impuesto integrado: $22.307,22 (servicios) o $20.773,60 (comercio de bienes)
Aporte previsional: $18.185,68
Obra social: $22.864,90
Total: $63.357,80 (servicios) o $61.824,18 (comercio de bienes).
Categoría E
Impuesto integrado: $41.826,04 (servicios) o $33.181,99 (comercio de bienes)
Aporte previsional: $20.004,25
Obra social: $27.884,02
Total: $89.714,31 (servicios) o $81.070,26 (comercio de bienes).
Categoría F
Impuesto integrado: $58.835,29 (servicios) o $43.220,24 (comercio de bienes)
Aporte previsional: $22.004,67
Obra social: $32.066,63
Total a pagar: $112.906,59 (servicios) o $97.291,54 (comercio de bienes).
Categoría G
Impuesto integrado: $107.074,65 (servicios) o $53.537,32 (comercio de bienes)
Aporte previsional: $30.806,54
Obra social: $34.576,19
Total: $172.457,38 (servicios) o $118.920,05 (comercio de bienes).
Categoría H
Impuesto integrado: $306.724,27 (servicios) o $153.362,13 (comercio de bienes)
Aporte previsional: $43.129,16
Obra social: $41.547,19
Total: $391.400,62 (servicios) o $238.038,48 (comercio de bienes).
Categoría I
Impuesto integrado: $609.963,03 (servicios) o $243.985,21 (comercio de bienes)
Aporte previsional: $60.380,82
Obra social: $51.306,61
Total: $721.650,46 (servicios) o $355.672,64 (comercio de bienes).
Categoría J
Impuesto integrado: $731.955,63 (servicios) o $292.782,26 (comercio de bienes)
Aporte previsional: $84.533,15
Obra social: $57.580,51
Total: $874.069,29 (servicios) o $434.895,92 (comercio de bienes).
Categoría K
Impuesto integrado: $1.024.737,89 (servicios) o $341.579,30 (comercio de bienes)
Aporte previsional: $118.346,41
Obra social: $65.806,30
Total: $1.208.890,60 (servicios) o $525.732,01 (comercio de bienes).
A cuánto llega la cuota del monotributo de ARCA en noviembre 2025
ARCA publicó las escalas actualizadas para noviembre 2025, con los siguientes límites de facturación anual por categoría: