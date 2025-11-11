11 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Cambio por los feriados: cuándo vence la cuota del monotributo de ARCA en noviembre 2025

El organismo actualizó su calendario de este mes. Además, recomendó abonar sin demoras para evitar intereses y recargos.

Por
La institución confirmó que el vencimiento correspondiente a noviembre de 2025 se adelantará.

La institución confirmó que el vencimiento correspondiente a noviembre de 2025 se adelantará.

ARCA
  • La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el organismo que reemplazó a la AFIP, informó un cambio en el calendario tributario que afecta a miles de titulares del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, conocidos como monotributistas.
  • Confirmó que el vencimiento correspondiente a noviembre de 2025 se adelantará debido a los feriados nacionales.
  • El organismo también recordó la importancia de revisar las categorías vigentes y los topes de facturación actualizados, que se mantienen congelados hasta febrero del próximo año.
  • Antes de efectuar el pago, el ente recomienda que cada contribuyente verifique su escala actual en el régimen, ya que los topes de facturación fueron modificados durante la última actualización.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el organismo que reemplazó a la AFIP, informó un cambio en el calendario tributario que afecta a miles de titulares del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, conocidos como monotributistas.

Informate acerca de la cantidad de dinero que debe pagar cada categoria del Monotributo a ARCA
Te puede interesar:

A cuánto llega la cuota de cada categoría del monotributo de ARCA en noviembre 2025

La institución confirmó que el vencimiento correspondiente a noviembre de 2025 se adelantará debido a los feriados nacionales. La medida busca garantizar el normal funcionamiento de los pagos y evitar demoras en la acreditación de los aportes durante el fin de semana largo.

El organismo también recordó la importancia de revisar las categorías vigentes y los topes de facturación actualizados, que se mantienen congelados hasta febrero del próximo año. A continuación, conocé los detalles.

En qué fecha de noviembre 2025 se debe pagar el monotributo de ARCA

ARCA confirmó que el vencimiento del pago del monotributo correspondiente al anteúltimo mes del año, será el jueves 20 de noviembre, una fecha que se adelantó debido al fin de semana largo por los feriados nacionales.

Antes de efectuar el pago, el ente recomienda que cada contribuyente verifique su escala actual en el régimen, ya que los topes de facturación fueron modificados durante la última actualización. Esto es clave para evitar diferencias en el monto a pagar o eventuales recategorizaciones de oficio.

Los valores a abonar se mantienen sin cambios desde agosto y continuarán vigentes hasta febrero de 2026, siguiendo la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulada en el último semestre. Los siguientes valores incluyen el impuesto integrado, el aporte al SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino) y la obra social:

Categoría A

  • Impuesto integrado: $4.182,60
  • Aporte previsional: $13.663,17
  • Obra social: $19.239,97
  • Total: $37.085,74

Categoría B

  • Impuesto integrado: $7.946,95
  • Aporte previsional: $15.029,49
  • Obra social: $19.239,97
  • Total: $42.216,41

Categoría C

  • Impuesto integrado: $13.663,17 (servicios) o $12.547,81 (comercio de bienes)
  • Aporte previsional: $16.532,44
  • Obra social: $19.239,97
  • Total: $49.435,58 (servicios) o $48.320,22 (comercio de bienes).

Categoría D

  • Impuesto integrado: $22.307,22 (servicios) o $20.773,60 (comercio de bienes)
  • Aporte previsional: $18.185,68
  • Obra social: $22.864,90
  • Total: $63.357,80 (servicios) o $61.824,18 (comercio de bienes).

Categoría E

  • Impuesto integrado: $41.826,04 (servicios) o $33.181,99 (comercio de bienes)
  • Aporte previsional: $20.004,25
  • Obra social: $27.884,02
  • Total: $89.714,31 (servicios) o $81.070,26 (comercio de bienes).

Categoría F

  • Impuesto integrado: $58.835,29 (servicios) o $43.220,24 (comercio de bienes)
  • Aporte previsional: $22.004,67
  • Obra social: $32.066,63
  • Total a pagar: $112.906,59 (servicios) o $97.291,54 (comercio de bienes).

Categoría G

  • Impuesto integrado: $107.074,65 (servicios) o $53.537,32 (comercio de bienes)
  • Aporte previsional: $30.806,54
  • Obra social: $34.576,19
  • Total: $172.457,38 (servicios) o $118.920,05 (comercio de bienes).

Categoría H

  • Impuesto integrado: $306.724,27 (servicios) o $153.362,13 (comercio de bienes)
  • Aporte previsional: $43.129,16
  • Obra social: $41.547,19
  • Total: $391.400,62 (servicios) o $238.038,48 (comercio de bienes).

Categoría I

  • Impuesto integrado: $609.963,03 (servicios) o $243.985,21 (comercio de bienes)
  • Aporte previsional: $60.380,82
  • Obra social: $51.306,61
  • Total: $721.650,46 (servicios) o $355.672,64 (comercio de bienes).

Categoría J

  • Impuesto integrado: $731.955,63 (servicios) o $292.782,26 (comercio de bienes)
  • Aporte previsional: $84.533,15
  • Obra social: $57.580,51
  • Total: $874.069,29 (servicios) o $434.895,92 (comercio de bienes).

Categoría K

  • Impuesto integrado: $1.024.737,89 (servicios) o $341.579,30 (comercio de bienes)
  • Aporte previsional: $118.346,41
  • Obra social: $65.806,30
  • Total: $1.208.890,60 (servicios) o $525.732,01 (comercio de bienes).
contabilidad impuesto a las ganancias impuestos contador arca

A cuánto llega la cuota del monotributo de ARCA en noviembre 2025

ARCA publicó las escalas actualizadas para noviembre 2025, con los siguientes límites de facturación anual por categoría:

  • Categoría A: $8.992.597,87
  • Categoría B: $13.175.201,52
  • Categoría C: $18.473.166,15
  • Categoría D: $22.934.610,05
  • Categoría E: $26.977.793,60
  • Categoría F: $33.809.379,57
  • Categoría G: $40.431.835,35
  • Categoría H: $61.344.853,64
  • Categoría I: $68.664.410,05
  • Categoría J: $78.632.948,76
  • Categoría K: $94.805.682,90
ARCA
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El organismo recaudador aplicó reformas recientes que apuntan a modificar condiciones aplicables a pequeños contribuyentes  

Confirmado: este grupo de monotributistas puede acceder a un 100% de bonificación en noviembre 2025

El cambio confirmado que tendrán los monotributistas para 2025 luego del cierre de AFIP.

Fechas de pago: cuáles son los vencimientos que tiene ARCA para sus impuestos en noviembre 2025

ARCA informó los plazos y montos del régimen simplificado para el anteúltimo mes del año. Chequeá en esta nota cuáles eran los montos a pagar en noviembre 2025.

Cuáles son los topes de facturación para las categorías del monotributo de ARCA en noviembre 2025

El retraso en el pago del monotributo genera recargos e intereses.

Cómo quedaron las categorías del monotributo de ARCA para noviembre 2025

ARCA informó cómo quedarán los impuestos este mes

Cuánto debe pagar cada categoría del monotributo de ARCA en noviembre 2025

Enterate cuáles son las categorías actuales y qué consecuencias pueden enfrentar los contribuyentes si no pagan la cuota mensual dentro del plazo establecido.

Quiénes pueden acceder al monotributo de ARCA en el final del 2025

Rating Cero

Tras cinco años de relación, el actor decidió poner punto final a su romance.

Un actor argentino confirmó su separación y ahora está en boca de todos: de quién se trata

Está en Netflix, es una serie brasileña y posee escenas subidas de tono

Pallares apuntó contra Martitegui.

La guerra menos esperada: Adrián Pallares disparó contra Germán Martitegui

Dua Lipa interpretó Tu misterioso alguien en River.

Miranda! contó cómo se enteró que Dua Lipa iba a cantar "Tu misterioso alguien" en River

Marvel ha querido rendir homenaje a seis de los más representativos.
play

Cuáles son los 6 villanos más importantes del UCM según Marvel

Este viernes 7 de noviembre de 2025, el gigante de la N roja lanzó la película Mango, dirigida por Mehdi Avaz y ambientada bajo el sol de Málaga, España. 
play

Amor, emprendimiento y emoción: de qué se trata Mango, la película que sorprende a todos en Netflix

últimas noticias

Realizarlo durante este horario ayuda a proteger su bienestar durante los meses más calurosos.

Por qué hay que bañar a los perros por la mañana o al final de la tarde: te sorprenderá

Hace 7 minutos
Tras cinco años de relación, el actor decidió poner punto final a su romance.

Un actor argentino confirmó su separación y ahora está en boca de todos: de quién se trata

Hace 8 minutos
Julián Álvarez comentó que la idea de no tatuarse surgió en su infancia.

Por qué Julián Álvarez no tiene tatuajes: el sorprendente motivo

Hace 8 minutos
Javier Milei le tomó juramento a Diego Santilli como nuevo ministro del Interior

Milei le tomó juramento a Santilli como nuevo ministro del Interior

Hace 9 minutos
La mejor mascota es la que encaja con la vida de cada persona

¿Perro o gato? Qué mascota es mejor para potenciar la longevidad

Hace 10 minutos