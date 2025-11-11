Cambio por los feriados: cuándo vence la cuota del monotributo de ARCA en noviembre 2025 El organismo actualizó su calendario de este mes. Además, recomendó abonar sin demoras para evitar intereses y recargos. Por







La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el organismo que reemplazó a la AFIP, informó un cambio en el calendario tributario que afecta a miles de titulares del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, conocidos como monotributistas.

Confirmó que el vencimiento correspondiente a noviembre de 2025 se adelantará debido a los feriados nacionales.

El organismo también recordó la importancia de revisar las categorías vigentes y los topes de facturación actualizados, que se mantienen congelados hasta febrero del próximo año.

El organismo también recordó la importancia de revisar las categorías vigentes y los topes de facturación actualizados, que se mantienen congelados hasta febrero del próximo año. A continuación, conocé los detalles.

En qué fecha de noviembre 2025 se debe pagar el monotributo de ARCA ARCA confirmó que el vencimiento del pago del monotributo correspondiente al anteúltimo mes del año, será el jueves 20 de noviembre, una fecha que se adelantó debido al fin de semana largo por los feriados nacionales.

